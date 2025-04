Nhân Ngày của Mẹ tại Anh (30/3), Chelsy Davy đăng tải khoảnh khắc ấm áp bên hai con Leo (3 tuổi) và Chloe (1 tuổi). Trong ảnh, cô diện áo sơ mi và quần short linen trắng thanh lịch, tươi cười rạng rỡ trên bãi biển. Chelsy viết kèm dòng chú thích: "Chúc mừng Ngày của Mẹ tới tất cả những ai đang kỷ niệm ngày này tại Vương quốc Anh. Gửi thật nhiều yêu thương".

Đáng chú ý, một tuần trước đó, Meghan cũng chia sẻ hình ảnh tương tự. Nữ công tước xứ Sussex mặc áo linen trắng, bế con gái Lilibet (3 tuổi) và được con trai Archie (5 tuổi) ôm từ phía sau. Cô viết: "Mỗi ngày là một câu chuyện tình yêu".

Sự giống nhau về trang phục, cách tạo dáng và không khí gia đình khiến dân mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng Chelsy "bắt chước" ý tưởng từ Meghan. Một tài khoản X bình luận: "Tôi nghĩ bức này chụp sau ảnh của Meghan. Dù sao nó cũng đẹp hơn...". Một ý kiến khác khẳng định: "Meghan đăng trước. Chelsy rõ ràng đã copy". Tuy nhiên, một số fan bảo vệ Chelsy: "Cô ấy quay mặt hướng khác và bế con cách khác. Đơn giản chỉ là chia sẻ khoảnh khắc Ngày của Mẹ".

Bên cạnh tranh cãi, nhiều người khen ngợi bức ảnh "xuất sắc" của Chelsy: "Hình ảnh tuyệt đẹp về tình mẫu tử chân thành". Được biết, Chelsy Davy là người sáng lập thương hiệu trang sức Aya (2016) sau khi tốt nghiệp Viện Đá quý Hoa Kỳ. Trước đó, cô sở hữu hai bằng kinh tế từ Đại học Cape Town và luật từ Đại học Leeds.

Về phía Meghan, từ đầu năm 2025, cô thường xuyên cập nhật Instagram để chia sẻ hậu trường chương trình Netflix With Love, Meghan, thương hiệu As Ever và cuộc sống tại Montecito (Mỹ). Nhân Ngày của Mẹ ở Anh, Nữ công tước đăng hình món tráng miệng chanh do con cô cùng một người lớn cầm, kèm chú thích: "Truyền thống gia đình chúng tôi. Ngày của Mẹ tại Vương quốc Anh". Năm ngoái, Meghan từng chia sẻ nỗi nhớ con khi xa nhà vào Ngày của Mẹ ở Nigeria cùng Vương tử Harry.

Theo Express