Fan cuồng đồng loạt hủy gói quà tặng để phản đối Tỉnh Bách Nhiên

Bộ phim Đầu xuân tươi sáng đã khép lại, nhưng tranh luận quanh tác phẩm vẫn tiếp diễn theo một cách khá đặc biệt. Theo nội dung được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc, vào ngày 28/9 một bộ phận fan yêu thích cặp đôi của phim đã công khai kêu gọi hoàn tiền gói VIP dành cho tập cuối, có giá 18 Nhân dân tệ.



Lý do được đưa ra không nằm ở chất lượng hình ảnh, âm thanh hay nội dung của gói xem. Những khán giả này cho rằng việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên vội vàng xuất hiện cùng bạn gái ngoài đời Lưu Văn đã ảnh hưởng đến trải nghiệm khi họ theo dõi cặp đôi của anh với bạn diễn Tôn Thiên trong phim. Đáng chú ý, một số bài đăng còn sử dụng hình thức chỉ yêu cầu hoàn tiền nhưng không hoàn trả sản phẩm, vốn được biết đến nhiều hơn trong các tranh luận về thương mại điện tử.

Cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đã bên nhau 6 năm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo bài viết được đăng tải, tranh cãi mới được đẩy lên khi Lý Trình Hạo gọi Tỉnh Bách Nhiên là Luke - tên nhân vật trong phim Đầu xuân tươi sáng. Anh cho biết bạn thân đang ngồi ở phòng VIP để xem chương trình cùng với bạn gái. Sự việc được đẩy cao khiến ngày hôm sau Lưu Văn đã âm thầm đổi lịch chuyến bay trở lại Bắc Kinh, không đi cùng Tỉnh Bách Nhiên như mọi khi để tránh rắc rối.

Tiếp theo đó, hàng loạt khán giả đòi trả lại gói xem VIP để phản đối. Điều này đã tạo ra tranh cãi khá lớn trong văn hóa hâm mộ nghệ sĩ. Với dòng phim tình cảm đô thị, tương tác giữa hai diễn viên chính không chỉ tồn tại trong nội dung tác phẩm. Trong quá trình quảng bá, các hoạt động giao lưu, nội dung hậu trường và tương tác trên mạng xã hội có thể tiếp tục củng cố hình ảnh một cặp đôi trong mắt khán giả.

Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên trong phim Đầu xuân tươi sáng là ngựa ô tháng 9 của phim truyền hình Hoa ngữ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Với một bộ phận khán giả yêu thích các cặp đôi, việc xem phim vì thế không còn đơn thuần là tiêu thụ một sản phẩm nghe nhìn. Họ bỏ thời gian theo dõi, mua thành viên, mua các gói xem sớm hoặc nội dung đặc biệt và đầu tư cả cảm xúc vào mối quan hệ giữa hai nhân vật. Khi đời tư của diễn viên đi theo một hướng khác với câu chuyện trên màn ảnh, cảm giác hụt hẫng có thể xuất hiện. Nhưng từ cảm giác hụt hẫng đến yêu cầu hoàn tiền lại là một bước chuyển khác.

Theo lý giải của trang Sinchew, số tiền 18 Nhân dân tệ của mỗi tài khoản không phải vấn đề lớn nhất. Điều đáng chú ý nằm ở ý nghĩa của hành động hoàn tiền. Một bộ phận khán giả dường như đang dùng tư duy của người tiêu dùng để phản ứng với một trải nghiệm cảm xúc: họ đã trả tiền để xem nội dung, nhưng đồng thời kỳ vọng trải nghiệm cặp đôi ngoài đời tiếp tục hỗ trợ cho cảm xúc mà bộ phim tạo ra. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa quyền yêu cầu hoàn tiền theo quy định của nền tảng và việc sử dụng cơ chế hoàn tiền như một hình thức gây áp lực lên đời tư của nghệ sĩ.