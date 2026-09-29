"Bạn gái Tỉnh Bách Nhiên" từng bị chê kém sắc giờ trở thành siêu mẫu số 1 châu Á, mỗi năm kiếm 200 tỷ đồng

Kể từ khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng, cái tên Lưu Văn liên tục xuất hiện trên hotsearch. Bạn gái của nam chính Tỉnh Bách Nhiên thậm chí được nhắc đến với tần suất dày đặc, gây chú ý hơn cả nữ chính Tôn Thiên.

Sức nóng này không chỉ đến từ chuyện tình cảm với Tỉnh Bách Nhiên. Sau 20 năm hoạt động trong ngành thời trang, Lưu Văn đã xây dựng được vị thế mà không phải người mẫu nào cũng có được. Cô hiện là siêu mẫu số 1 châu Á, trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu đình đám như Chanel, Chopard, Estée Lauder và Tory Burch. Cô cũng từng xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret, trở thành một trong những người mẫu Trung Quốc nổi bật tại show diễn nội y lớn nhất thế giới này.

Lưu Văn bước lên sàn diễn từ năm 17 tuổi sau khi giành chiến thắng tại một cuộc thi người mẫu. Nhưng thời điểm đến Bắc Kinh phát triển, sự nghiệp của cô không hề thuận lợi.

Sở hữu đôi mắt một mí, gò má cao và khung xương lớn, Lưu Văn khi ấy không phù hợp với tiêu chuẩn nhan sắc phổ biến trong nước. Trong khi nhiều người mẫu có ngoại hình hợp thị hiếu nhanh chóng nhận được lời mời, cô lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội. Có thời điểm, Lưu Văn chỉ có thể ở nhà đọc tạp chí thời trang để tự học, nhận công việc thử đồ với thu nhập ít ỏi.

Bước ngoặt đến khi giám đốc sáng tạo của tạp chí Marie Claire nhìn thấy Lưu Văn tại Bắc Kinh. Nhận ra tiềm năng đặc biệt ở cô, ông khuyên nữ người mẫu ra nước ngoài phát triển và đưa cô lên trang bìa tạp chí.

Đó cũng là thời điểm sự nghiệp của Lưu Văn bắt đầu thay đổi. Vượt qua những khó khăn như không biết tiếng Anh, cô từng bước tiến vào thị trường thời trang quốc tế. Gương mặt từng bị xem là không phù hợp với thị hiếu trong nước lại trở thành hình ảnh đại diện cho vẻ đẹp phương Đông trên các sàn diễn quốc tế.

Năm 2009, Lưu Văn xuất hiện tại show của Victoria's Secret và trở thành người mẫu Trung Quốc tạo dấu ấn nổi bật nhất trên sân khấu này. Sau đó, hàng loạt thương hiệu thời trang và làm đẹp quốc tế tìm đến cô. Chỉ trong vài năm, Lưu Văn đã vươn lên nhóm siêu mẫu quốc tế hàng đầu và là một trong những gương mặt châu Á được công nhận rộng rãi trong ngành thời trang.

Thành công trên sàn diễn cũng giúp thu nhập của Lưu Văn tăng mạnh và nhiều năm lọt vào top 10 người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới. Có năm, Lưu Văn đứng thứ 3 trong danh sách, chỉ sau 2 cựu thiên thần nội y Gisele Bündchen và Adriana Lima. Hiện tại, thu nhập mỗi năm của cô tầm 8 triệu USD (khoảng 200 tỷ đồng), chủ yếu từ việc làm đại diện cho các thương hiệu và xuất hiện trên sàn catwalk.

Đáng chú ý, thành công ấy cũng thay đổi cách công chúng nhìn nhận về ngoại hình của cô. Khi Lưu Văn mới bước chân vào nghề, những đường nét như mắt một mí, gò má cao hay khung xương lớn từng khiến cô bị chê kém sắc. Nhưng sau khi được thời trang quốc tế công nhận, chính những đặc điểm ấy lại trở thành dấu ấn riêng.

Lưu Văn cũng cho thấy sức hút của một người mẫu không chỉ nằm ở ngũ quan mà còn ở thần thái, vóc dáng và khả năng làm chủ trên sàn diễn. Từ một cô gái từng khó tìm việc vì ngoại hình, cô trở thành biểu tượng của vẻ đẹp phương Đông trong mắt nhiều thương hiệu quốc tế.

Năm 2019, Lưu Văn gặp Tỉnh Bách Nhiên khi cùng tham gia một buổi chụp quảng cáo và họ nhanh chóng phát triển mối quan hệ tình cảm. Tỉnh Bách Nhiên sở hữu vẻ ngoài điển trai, phong thái nam tính, còn Lưu Văn mang nét đẹp cá tính, sang trọng và đầy sức hút của một siêu mẫu quốc tế. Khi xuất hiện cạnh nhau, họ tạo cảm giác cân xứng và nổi bật, giống một cặp đôi bước ra từ những trang tạp chí thời trang.

Tỉnh Bách Nhiên vốn đã nổi tiếng nhiều năm trong showbiz Hoa ngữ, trong khi Lưu Văn là gương mặt có vị trí đặc biệt trong làng mốt thế giới. Một người thành công trên màn ảnh, một người chinh phục các sàn diễn lớn, cả 2 đều có sự nghiệp riêng và phong cách rất rõ ràng. Sau khi Đầu Xuân Tươi Sáng lên sóng, chuyện tình cảm của Tỉnh Bách Nhiên một lần nữa được nhắc đến nhiều hơn, kéo theo sự chú ý dành cho Lưu Văn.

Sau 20 năm sải bước trên sàn catwalk, Lưu Văn đã dùng chính sự nghiệp của mình để thay đổi định kiến từng dành cho ngoại hình của cô. Từ một người mẫu bị từ chối vì không hợp tiêu chuẩn nhan sắc, cô trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn và là siêu mẫu châu Á có thu nhập cao nhất thế giới.