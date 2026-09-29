Từ chuyện Tỉnh Bách Nhiên bị fan Đầu Xuân Tươi Sáng "sấy khô": Khi khán giả tự cho mình quyền lực ảo tưởng

Bộ phim ngôn tình Đầu Xuân Tươi Sáng đã tạo nên một cơn sốt mạnh mẽ, giúp thăng hạng tên tuổi cho hai diễn viên chính, đặc biệt là Tỉnh Bách Nhiên. Vào vai người sếp Loan Niệm (Luke) lạnh lùng nhưng cuốn hút, có chemistry ăn ý với Tôn Thiên (vai Thượng Chi Đào), nam diễn viên sinh năm 1989 đón nhận "mùa xuân thứ hai" trong sự nghiệp khi phim đạt vị trí cao trên Netflix toàn cầu.

Thế nhưng, hào quang này cũng đi kèm áp lực từ chính cộng đồng fan phim và fan couple. Ngay từ lúc tác phẩm phát sóng cho đến đời tư gần đây, Tỉnh Bách Nhiên bị chính người hâm mộ của mình "sấy khô" chỉ vì anh không thể biến câu chuyện tình yêu ảo tưởng trên màn ảnh thành hiện thực ngoài đời thực.

Đầu Xuân Tươi Sáng quá thành công kéo theo sự ủng hộ kèm áp lực giữ "nhiệt" dành cho đôi chính

Cơn phẫn nộ kỳ lạ của fan phim

Đỉnh điểm là vụ việc vừa diễn ra mới đây, khi Tỉnh Bách Nhiên cùng bạn gái ngoài đời - siêu mẫu Lưu Văn - đến tham dự concert của ca sĩ Lý Vinh Hạo. Tại đây, nam ca sĩ họ Lý trêu đùa gọi Tỉnh Bách Nhiên bằng tên nhân vật "Luke" và giới thiệu Lưu Văn là người phụ nữ quan trọng của Luke. Câu đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt này lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh cãi trên MXH. Fan phim cuồng nhiệt cho rằng Tỉnh Bách Nhiên nhập nhằng, lợi dụng danh tiếng của nhân vật Luke để đánh bóng chuyện tình cảm cá nhân và phá vỡ hình tượng của cặp đôi Loan Niệm - Thượng Chi Đào.

Tỉnh Bách Nhiên và bạn gái Lưu Văn cùng đi xem concert của Lý Vinh Hạo

Thậm chí, một danh sách vạch trần "18 tội trạng lớn" của nam tài tử đã được lan truyền trên MXH, biến anh thành tâm điểm của làn sóng tẩy chay. Trong đó, nam diễn viên bị chỉ trích vì chủ động thị phạm các động tác thân mật khi diễn tập, có nhiều cử chỉ ôm ấp gần gũi với nữ chính, đổi áo khoác cho nhau ở hậu trường, lộ vẻ ngại ngùng, đỏ mặt khi thực hiện các cảnh hôn. Fan phim cũng vạch ra việc Tỉnh Bách Nhiên gọi bạn diễn bằng tên thân mật “Thiên Thiên” tại các sự kiện, đăng bài kèm ảnh nữ chính trên MXH sau khi phim kết thúc và chủ động nắm tay bạn diễn từ phía sau tại buổi fan meeting ngày 13/9 để gợi nhắc cốt truyện trong phim. Bên cạnh đó, đám đông công kích việc nam diễn viên chỉ ở khách sạn chứ không về nhà khi quay phim tại Bắc Kinh, đồng thời soi mói việc anh ngồi cách xa bạn gái đời thực - siêu mẫu Lưu Văn - tại các sự kiện thời trang, cũng như việc hai người bên nhau nhiều năm nhưng chưa từng công khai giấy chứng nhận kết hôn.

Điểm mấu chốt được người hâm mộ đưa ra là trong các bộ phim trước đây, Tỉnh Bách Nhiên chưa từng có trạng thái tương tác nhiệt tình và lộ diện với tần suất dày đặc như vậy. Từ đó họ quy chụp rằng anh đang lợi dụng hình tượng nhân vật Loan Niệm để tạo nhiệt độ và đánh bóng tên tuổi.

Việc Tỉnh Bách Nhiên nắm tay Tôn Thiên thị phạm lại một đoạn trong phim, trước đó ở họp báo được khen ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ bị chỉ trích bấy nhiêu

Quyền lực ảo tưởng từ đám đông và ranh giới giữa màn ảnh với thực tế

Từ "bản cáo trạng" trên, có thể thấy sự ảo phim trong một bộ phận khán giả là hệ quả của tâm lý chiếm hữu và định kiến sở hữu trong văn hóa thần tượng. Bỏ thời gian hay thậm chí là tiền bạc để theo đuổi một bộ phim như Đầu Xuân Tươi Sáng, khán giả tự cho mình có quyền định đoạt hành vi của nghệ sĩ. Thậm chí đám đông còn tự cho phép mình trở thành thẩm phán, lập ra những "bản cáo trạng" vô lý như danh sách 18 tội trạng của Tỉnh Bách Nhiên. Họ soi mói từng chiếc áo khoác mặc chung, cái nắm tay dù chưa biết rõ hoàn cảnh, từng ánh mắt hậu trường để quy chụp rằng diễn viên đang "phản bội" lại tình cảm của họ. Lý lẽ của đám đông cực đoan rất ích kỷ: Chúng tôi giúp anh nổi tiếng, anh phải sống theo kịch bản của chúng tôi.

Người xem quên mất rằng việc tạo ra phản ứng hóa học tốt trên phim là dấu hiệu của sự chuyên nghiệp chứ không phải cam kết tình cảm ngoài đời. Họ quên mất rằng khi đạo diễn hô "Cắt!", nhân vật Luke hay Flora đã dừng lại trên những thước phim, còn Tỉnh Bách Nhiên phải trở về với cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành bên cạnh bạn gái thực tế là Lưu Văn. Việc ép buộc một người phải gắn bó với bạn diễn chỉ vì họ đóng chung phim là một sự áp đặt phản khoa học. Đó là chưa kể đối phương, trong hoàn cảnh này là Tôn Thiên, cũng không hề thấy thoải mái khi bị gán ghép mặc định như vậy.

Trong phim thì "dìm" Tôn Thiên để khen Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn đẹp đôi, hết phim thì tố Tỉnh Bách Nhiên dùng nhiệt từ phim để tăng độ hot cho chuyện tình cảm ngoài đời của mình

Hiện tượng bạo lực mạng nhân danh tình yêu này không hề mới mà là căn bệnh thâm căn cố đế của showbiz. Đã có nhiều "nạn nhân" tương tự bị “tế” bởi sự giận dữ của fan couple. Điển hình như nam diễn viên Thành Nghị từng bị chỉ trích nặng nề, giảm hàng chục nhìn người theo dõi chỉ sau một đêm tại đêm hội phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Lý do là anh chủ động giữ khoảng cách với bạn diễn Viên Băng Nghiên để tránh hiểu lầm đời tư.

Hoặc như trường hợp của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, fan couple cuồng nhiệt đến mức tràn vào trang cá nhân công kích bất kỳ ai xuất hiện tin đồn hẹn hò với hai diễn viên. Những dẫn chứng này cho thấy một phần đám đông tự xây lên một đền thờ tình yêu ảo tưởng và khi diễn viên từ chối bước vào đó, họ sẵn sàng biến tình yêu thành “lửa hận thù xé nát ký ức hai ta".

Thành Nghị và Viên Băng Nghiên là cặp đôi được khán giả yêu thích từ bộ phim Lưu Ly, nhưng nam diễn viên lại chủ động giữ khoảng cách ở fanmeeting khiến fan "dậy sóng"

Hệ lụy của quyền lực ảo tưởng này là gây tổn thương sâu sắc đến những người vô tội xung quanh và cả nghệ sĩ. Trong drama của Đầu Xuân Tươi Sáng, siêu mẫu Lưu Văn - người có mối quan hệ tình cảm chính thức và lành mạnh với Tỉnh Bách Nhiên - bỗng trở thành mục tiêu tấn công vô lý. Cô bị fan couple tràn vào trang cá nhân quấy rầy, áp lực đến mức phải đổi chuyến bay, che kín mặt ra sân bay một mình để né tránh truyền thông. Thậm chí mới đây, người đẹp còn bị bắt gặp mắt đỏ hoe, suýt khóc ở sân bay giữa làn sóng tẩy chay đáng sợ chưa từng thấy.

Ngay cả bạn gái cũ của anh là Nghê Ni cũng bị đào bới lại quá khứ một cách vô duyên. Còn Tỉnh Bách Nhiên, vừa được tung hô rầm rộ đã nhanh chóng bị người hâm mộ quay lưng. Vì sự ủng hộ cực đoan như vậy mà không gian mạng đã thành một nơi độc hại, sự yêu mến và sự khủng bố tinh thần chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh.

Lưu Văn xuất hiện ở sân bay với trạng thái sa sút. Khi được fan dặn dò đừng lên mạng, đôi mắt cô đỏ hoe, suýt khóc

Mặt trái của chiêu trò "xào couple"

Nhìn nhận một cách sòng phẳng, “văn hóa” ship couple không tự nhiên mà phổ biến. Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan hay thậm chí Việt Nam - như cặp đôi Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng sau bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đã có hẳn một cộng đồng fan couple tên “Coconut” - couple từ lâu đã trở thành một công cụ quảng bá phim quen thuộc. Diễn viên chủ động tương tác với bạn diễn, tham gia phỏng vấn đôi, gọi nhau bằng biệt danh, tạo những khoảnh khắc thân mật trước ống kính hay giữ kín chuyện tình cảm riêng... đều có thể giúp chemistry trên màn ảnh tiếp tục được kéo dài ngoài đời, qua đó duy trì sức nóng cho tác phẩm.

Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng là cặp đôi được yêu thích từ phim ra đời

Cũng không phải mọi "con thuyền" đều là ảo tưởng. Showbiz châu Á có không ít cặp đôi được khán giả nhiệt tình ghép đôi rồi thực sự thành đôi như Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi, Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy, Đường Yên - La Tấn ở Trung Quốc, hay Hyun Bin - Son Ye Jin, Song Joong Ki - Song Hye Kyo tại Hàn Quốc, Nadech - Yaya ở Thái Lan. Những trường hợp này càng khiến khán giả tin rằng chemistry trên màn ảnh có thể là dấu hiệu của một mối quan hệ ngoài đời.

Nhưng marketing cặp đôi càng thành công, ranh giới giữa nhân vật và diễn viên càng dễ bị xóa nhòa. Khán giả đã quen với việc được "phát đường" sẽ dễ hình thành kỳ vọng rằng hai diễn viên phải tiếp tục duy trì sự thân mật ấy ngay cả khi phim kết thúc. Một cái nắm tay trở thành "hint", một câu gọi thân mật thành "bằng chứng", còn việc diễn viên quay về với người yêu thật lại bị xem như đang "phản bội” fan.

"Thuyền" Son Ye Jin - Hyun Bin từ phim Hạ Cánh Nơi Anh...

Ngô Kỳ Long - Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm... đều đã "cập bến" thành công

Đó cũng là con dao hai lưỡi của việc "xào couple”. Ngành giải trí cần khán giả tin vào câu chuyện tình đủ nhiều để bán được bộ phim nhưng không thể kiểm soát họ sẽ tin đến mức nào. Khi sự nhập vai bị đẩy quá xa, thứ từng là công cụ tạo nhiệt cho tác phẩm có thể trở thành áp lực đè ngược lên chính diễn viên. Và trường hợp Tỉnh Bách Nhiên là một ví dụ rõ ràng: anh càng khiến khán giả tin rằng Loan Niệm và Thượng Chi Đào đẹp đôi thì càng có người cho rằng anh phải tiếp tục sống như Loan Niệm ngoài đời.

Tóm lại, vụ việc Tỉnh Bách Nhiên bị fan phim Đầu Xuân Tươi Sáng "sấy khô" chỉ vì một câu đùa vô thưởng vô phạt tại concert cho thấy quyền lực ảo tưởng từ đám đông và chiêu trò thương mại hóa cảm xúc cũng có góc khuất độc hại. Khi khán giả đầu tư quá nhiều kỳ vọng vào thế giới hư cấu, sự không trùng khớp với thực tế ngoài đời rất dễ châm ngòi cho những phản ứng tiêu cực mang tính đám đông. Nhìn nhận một cách khách quan, việc phân định rạch ròi giữa vai diễn trên màn ảnh và đời sống cá nhân của nghệ sĩ là yếu tố cần thiết để duy trì một môi trường giải trí cân bằng. Điều này không chỉ bảo vệ không gian riêng tư chính đáng của người nổi tiếng mà còn giúp công chúng tiếp cận và thưởng thức các tác phẩm phim ảnh một cách lành mạnh, thực tế hơn.