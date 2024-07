Ép nghỉ việc bằng cách nhốt nhân viên trong 'ngục tối' 4 ngày liền

Vụ việc được tòa xử từ tháng 5, mấy hôm nay mới được dư luận biết tới và phản ứng dữ dội không phải do nhân viên nói trên "bóc phốt", mà do công ty Guangzhou Duoyi Network Co. Ltd đưa câu chuyện lên mạng để phản đối phán quyết của tòa.

Công ty công bố toàn bộ tài liệu của tòa án trên tài khoản Weibo chính thức, công khai phản đối phán quyết được tòa án cấp quận ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đưa ra hồi tháng 5, buộc công ty con của doanh nghiệp này tại Tứ Xuyên phải bồi thường cho nhân viên Liu Linzhu 380 nghìn nhân dân tệ (1,3 tỷ đồng).

Công ty tuyên bố: “Chúng tôi tin rằng có nhiều vấn đề trong luật lao động đang cản trở nghiêm trọng sự phát triển kinh tế và được các thẩm phán áp dụng một cách tùy tiện, bóp méo sự thật”.

Trang web chính thức của tòa án vẫn chưa công khai biên bản phiên tòa. Luật sư của anh Liu đã xác nhận tính xác thực của tài liệu tòa án được công bố với Shangyou News , một tờ báo của chính quyền thành phố.

Liu bị giữ 4 ngày trong "ngục tối" không có điện, máy tính hay điện thoại. (Ảnh: SCMP composite/Shutterstock)

Tháng 12/2022, Liu Linzhu phát hiện mình không thể đăng nhập hệ thống máy tính của công ty hoặc sử dụng thẻ ra vào. Điều này xảy ra sau những cuộc đàm phán kéo dài về việc từ chức của anh.

Công ty nói với Liu rằng anh phải tham gia đào tạo và đưa anh đến một căn phòng không người ở tầng khác, không phải nơi làm việc thường ngày của anh. Căn phòng này tối om, không có điện, không có máy tính, chỉ có một cái bàn và một cái ghế. Liu đã phải ở đó trong 4 ngày. Anh được phép rời khỏi phòng, được về nhà sau giờ làm việc nhưng không được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, điện thoại di động bị tịch thu.

Phải đến ngày thứ 5, sau khi vợ của Liu báo cáo với cảnh sát cách công ty đối xử với chồng mình thì thông báo chính thức về việc sa thải anh mới được ban hành.

Để không phải trả tiền bồi thường, công ty Guangzhou Duoyi Network khẳng định Liu bị sa thải do đã vi phạm chính sách của công ty. Anh bị cáo buộc xem ảnh khỏa thân và vào các trang web không liên quan trong giờ làm việc. Tuy nhiên, với tư cách là biên tập viên nghệ thuật, Liu lập luận rằng những hình ảnh anh xem chỉ nhằm mục đích công việc.

Tòa án cấp dưới đồng ý với Liu và tuyên bố việc giam giữ Liu trong phòng tối là bất hợp pháp theo Luật Hợp đồng Lao động. Luật này yêu cầu người sử dụng lao động phải cung cấp điều kiện làm việc phù hợp cho người lao động.

Công ty không đưa ra thêm bình luận nào về vụ việc, trong khi công chúng phần lớn ủng hộ phán quyết của tòa án. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước các quy định khắc nghiệt của công ty như cấm nhân viên mang điện thoại di động khi làm việc, cấm liên lạc riêng tư với nhau hoặc tham gia các hoạt động xã hội cùng nhau sau giờ làm.

Có hàng nghìn bình luận bức xúc dưới bài đăng trên Weibo của công ty: "Đây là công ty duy nhất tôi thấy dám đặt chính sách của mình lên trên luật lao động", “Quy định thế này thì còn ai dám làm việc ở công ty này nữa?”...

Liu bị tách khỏi môi trường công sở 4 ngày trước khi vợ anh gọi điện báo cảnh sát. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Đây không phải là lần đầu tiên công ty này gặp phải rắc rối. Năm 2020, giám đốc điều hành của công ty, Xu Bo, khiến dư luận bức xúc khi tuyên bố: “Năm nay, công ty đã hoạt động tốt với mức tăng trưởng lợi nhuận đáng kể. Công ty đã quyết định cho phép nhân viên tự nguyện nộp đơn xin giảm 10% tiền lương hàng tháng”.

Một số nhân viên nói với tờ Hongxing News rằng việc "cắt giảm lương tự nguyện" thực chất là một bài kiểm tra về sự tuân thủ và lòng trung thành.