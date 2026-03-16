Emily Wagner – giọng ca nhí lai Việt Đức gây chú ý với “Purple Town”

Trong làng giải trí Việt, Emily Wagner đang dần trở thành gương mặt nhí nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình lai Việt – Đức cùng khả năng nghệ thuật đa dạng. Mới đây, cô bé chính thức ra mắt MV Purple Town, sản phẩm được xem là bước tiến mới sau màn debut gây chú ý trước đó.

Emily Wagner sinh năm 2015, có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam. Cô bé bắt đầu được khán giả biết đến từ năm 2025 với ca khúc đầu tay Red Rose Love. Ngay khi xuất hiện, Emily đã gây ấn tượng bởi khả năng hát tiếng Anh trôi chảy cùng những bản cover các ca khúc của Taylor Swift.

Một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình nghệ thuật của Emily Wagner là việc đứng chung sân khấu với Thomas Anders – thành viên huyền thoại của nhóm nhạc Modern Talking – trong chuyến lưu diễn của nam ca sĩ tại Việt Nam vào tháng 10/2025. Đây được xem là trải nghiệm hiếm hoi đối với nhiều nghệ sĩ Việt, đặc biệt là một nghệ sĩ nhí.

Ngay từ khi ra mắt công chúng, Emily Wagner đã gây bất ngờ với “profile” nổi bật. Dù mới 11 tuổi, cô bé đã có thể sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Bên cạnh đó, Emily còn chơi được piano, guitar, có khả năng sáng tác và bộc lộ năng khiếu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác như hội họa hay diễn xuất.

Không chỉ hoạt động trong âm nhạc, Emily Wagner còn là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang dành cho thiếu nhi. Cô bé từng tham gia Vietnam Kids Fashion Week 2024 và đảm nhận vị trí vedette trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Ivan Trần. Emily cũng có cơ hội sải bước cùng nhiều gương mặt nổi bật của showbiz Việt như siêu mẫu Thanh Hằng hay hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa.

Sản phẩm mới Purple Town được Emily Wagner đầu tư chỉn chu cả về phần âm nhạc lẫn hình ảnh. Đáng chú ý, ca khúc do chính cô bé sáng tác và toàn bộ phần lời được viết bằng tiếng Anh, cho thấy định hướng âm nhạc mang màu sắc quốc tế của giọng ca nhí.

Chia sẻ về sản phẩm mới, Emily Wagner cho biết bản thân luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hóa Việt Nam. Dù tiếp nhận cả hai nền văn hóa Việt Nam và Đức trong gia đình, nhưng vì sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nên cô bé cảm thấy gắn bó với văn hóa Việt nhiều hơn. Những bài hát đầu tiên đưa Emily đến với nghệ thuật cũng chính là các ca khúc dân gian Việt Nam như Lý kéo chài hay Về ăn cơm.

Trong thời gian tới, Emily Wagner cho biết sẽ tập trung phát triển âm nhạc, đặc biệt là sáng tác và biểu diễn. Gia đình của cô bé cũng cho biết luôn đặt tiêu chí phù hợp với độ tuổi lên hàng đầu khi cho con tham gia nghệ thuật, trong đó việc học tập vẫn được ưu tiên.

Với nền tảng đa dạng cùng sự đầu tư nghiêm túc ngay từ sớm, Emily Wagner đang dần trở thành một trong những gương mặt nghệ sĩ nhí nhận được nhiều kỳ vọng của V-pop trong thời gian tới. Ca khúc Purple Town được xem là bước đệm giúp tài năng trẻ từng bước định hình cá tính âm nhạc riêng.