Emily nhắn BigDaddy: Là 1 người vợ, tôi thật sự tiếc cho anh!

BigDaddy là một trong 30 ca sĩ, rapper tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2. Trước đó, anh đảm nhận vai trò là huấn luyện viên của nhiều chương trình như King of rap, Rap Việt... Trong tập 6 Anh trai say hi, 6 đội trưởng của Live Stage 3 đã lộ diện là CONGB, Dillan Hoàng Phan, Robber, Ngô Kiến Huy, BigDaddy và Phúc Du.

Trên Threads, Emily - bà xã của BigDaddy mới đây đã có chia sẻ gây bàn tán. Cô viết: "Dear BigDaddy, mùi hương từ thả khí sẽ khiến người khác đổi đời nhưng nó cũng sẽ đưa anh vào con đường mà khi cái phase idol kết thúc, anh em bạn bè anh sẽ không bao giờ tìm thấy lối để quay lại chơi với anh nữa. Là một người vợ, tôi thật sự tiếc cho anh". Ở bài đăng khác, cô còn "kêu gọi các nạn nhân của anh BigDaddy vào đây làm chứng".

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện mà Emily nhắc tới nhưng cư dân mạng không khỏi tò mò về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi.

Emily gây xôn xao khi có bài đăng nhắn gửi tới chồng BigDaddy trên Threads

Cuối bài đăng, cô còn nhắn gửi "là một người vợ, tôi thực sự tiếc cho anh"

Tuy nhiên thực tế, đây chỉ là bài đăng trêu đùa của nữ ca sĩ với ông xã mà thôi. BigDaddy cũng đăng tải dòng trạng thái tương tự Emily trên Threads để nhắn nhủ tới các Anh trai: "Dear Tez JeyB Gill Hải Nam Mộng Cam. Lấy đội trưởng làm trò đùa có thể làm các em đổi đời, nhưng nó cũng sẽ đưa các em vào con đường mà khi cái phase livestage 3 kết thúc, các em sẽ không bao giờ tìm thấy lối để quay lại nữa. Là 1 đội trưởng, anh thực sự tiếc cho các em".

BigDaddy cũng đăng tải bài viết với cấu trúc tương tự Emily trên Threads

Emily và BigDaddy quen biết nhau từ năm 2009, nhưng phải đến hai năm sau cặp đôi mới chính thức bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Những ngày đầu, cả hai cùng trải qua nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống.

Đến năm 2015, BigDaddy và Emily quyết định Nam tiến để mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp. Sau đó, cả hai chào đón hai thiên thần nhỏ là bé Bảo Nguyên (sinh năm 2016) và bé Bảo Uyên (sinh năm 2018).

Cặp đôi có hai con chung và từng cùng nhau ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đình đám

Emily từng chia sẻ: "Chuyện yêu nhau rồi kết hôn, có con là chuyện đến từ cảm xúc thật của hai đứa, đến một cách rất tự nhiên. Kể cả khi mình nói cho mọi người biết rằng bọn mình yêu nhau rồi có con thì cũng chỉ như một lời thông báo đến những người quan tâm, yêu mến đến cả hai mà thôi. Còn nói thật, chuyện đánh bóng tên tuổi Ly không thích.

Cũng rất nhiều khán giả nói rằng hoang mang không biết hai anh chị này đi đâu mất rồi mà mất tích lâu thế. Thì bây giờ đây Ly và Big muốn gửi đến câu trả lời rằng cả hai đã kết hôn và có 2 em bé rất dễ thương. Mình đúng như thế nào thì sẽ công khai như thế".