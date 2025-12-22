Emily in Paris 5: "Con tướng" lì nhất của Netflix, còn anti fan là còn ra mùa mới

Emily in Paris là một trong những series hài lãng mạn gây tranh cãi nhất kể từ khi lần đầu phát hành trên Netflix từ 2020, được sáng tạo bởi Darren Star - người đứng sau thành công của nhiều dự án ăn khách trước đó như Sex and the City, với Lily Collins vào vai chính Emily Cooper. Cô là một chuyên gia Marketing người Mỹ được chuyển đến Paris để xây dựng sự nghiệp và đối mặt với một loạt thử thách về công việc tình yêu và cuộc sống giữa kinh đô ánh sáng.

Series này nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với lượng người xem khổng lồ ngay từ mùa đầu tiên và nhiều lần lọt vào top thịnh hành của Netflix ở hàng chục quốc gia, được phát triển tới mùa thứ 5 được ra mắt vào giữa tháng 12 vừa qua. Mùa 5 đưa Emily rời khỏi Paris quen thuộc để mở rộng phạm vi câu chuyện sang Rome và Venice, nơi cô tiếp tục cân bằng cuộc sống nghề nghiệp với những lựa chọn tình cảm phức tạp. Dàn diễn viên mùa này gồm những gương mặt quen thuộc như Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo và Lucien Laviscount. Emily in Paris mùa 5 một lần nữa khẳng định vị trí của nó trong danh mục phim giải trí của Netflix với phong cách thời trang bắt mắt, cốt truyện lãng mạn về cuộc sống của một cô nàng hiện đại.

Mùa 5 quay trở lại với sự trưởng thành

Bước sang mùa thứ năm, Emily in Paris không còn cố gắng thuyết phục khán giả rằng mình là một bộ phim sâu sắc hay phản ánh hiện thực sắc lạnh của ngành truyền thông sáng tạo, thay vào đó series này tiếp tục vận hành như một bữa tiệc thị giác hào nhoáng, ồn ào và đôi khi phi logic nhưng vẫn đủ thu hút để giữ chân người xem qua từng tập.

Sự thay đổi lớn nhất của mùa này nằm ở quyết định rời Paris để đưa câu chuyện sang Rome, một lựa chọn vừa táo bạo vừa mang tính chiến lược khi giúp series làm mới không gian quen thuộc đã bắt đầu bão hòa sau bốn mùa. Rome hiện lên như một sân khấu mới nơi vẻ đẹp cổ kính, lối sống chậm rãi được đặt đối trọng với nhịp sống công việc dồn dập và thói quen hành xử bốc đồng của Emily Cooper.

Về mặt nội dung, mùa 5 tiếp tục duy trì cấu trúc quen thuộc khi mỗi tập phim xoay quanh một chiến dịch truyền thông, một mối quan hệ tình cảm hoặc một hiểu lầm mang tính bước ngoặt, nhưng cách triển khai đã có phần tiết chế hơn so với những mùa trước. Emily không còn là cô gái luôn lao vào mọi tình huống bằng sự ngây thơ gần như ngạo mạn, mà bắt đầu có những khoảnh khắc chững lại để quan sát và phát triển cảm xúc. Emily vẫn giải quyết công việc bằng những ý tưởng xuất phát từ cảm xúc cá nhân và những câu chuyện đời thường, nhưng mùa này cho thấy cô bắt đầu nhận thức được giới hạn của cách làm đó và đôi khi phải trả giá vì sự tự tin quá mức của mình.

Sự trưởng thành trong tâm lý nhân vật được thể hiện rõ nhất qua các mối quan hệ tình cảm. Marcello xuất hiện như một hình mẫu lý tưởng của đời sống mới mà Emily đang tìm kiếm, ổn định hơn, gắn bó với gia đình và có chiều sâu văn hóa rõ rệt. Tuy nhiên, mối quan hệ này không hoàn toàn thoát khỏi công thức quen thuộc của series này khi tình yêu vẫn song hành cùng lợi ích công việc, biến cảm xúc thành một phần của chiến lược phát triển sự nghiệp. Điểm đáng ghi nhận là mùa 5 không tô hồng mối quan hệ này một cách mù quáng mà để Emily đối diện với câu hỏi về tính chân thật của những gì cô đang có, về chính bản thân cô cùng những mối quan hệ xung quanh.

Ở tuyến nhân vật phụ, Mindy cũng là một trong những nhân vật phản ánh rõ nhất sự trưởng thành của mùa phim khi cô phải đối diện với thực tế rằng tham vọng nghệ thuật không phải lúc nào cũng song hành cùng sự ổn định cảm xúc cùng tình bạn với Emily cũng không còn là điều hiển nhiên như trước.

Một cái tên đáng chú ý của mùa 5 là Princess Jane, nhân vật mang đến một lớp thực tế hiếm hoi cho thế giới hào nhoáng của Emily in Paris. Với sự thể hiện đầy duyên dáng của Minnie Driver, Princess Jane vừa là chất xúc tác cho hàng loạt tình huống quảng bá thương hiệu, vừa là lời nhắc nhở mỉa mai rằng lối sống xa hoa được xây dựng trên nền tảng mong manh đến mức nào.

Xét tổng thể, nội dung và diễn biến của Emily in Paris mùa 5 cho thấy một nỗ lực cân bằng giữa việc giữ nguyên bản sắc giải trí nhẹ nhàng và mong muốn mang lại chiều sâu cảm xúc rõ ràng hơn cho nhân vật. Emily vẫn phiền phức, bốc đồng và gây khó chịu, nhưng chính sự thừa nhận đó lại trở thành điểm mạnh của mùa phim khi cho phép nhân vật chính được sai, được chậm lại và được nhìn nhận như một con người đang lớn lên trong thế giới mà chính cô góp phần lý tưởng hóa. Tất nhiên, mùa thứ 5 chắc chắn không phải là một cú lột xác hoàn hảo nhưng là bước tiến vừa đủ để series này tránh rơi vào sự lặp lại mệt mỏi khiến người xem ngao ngán ở những mùa trước.

Công thức cũ “chán òm” nhưng vẫn đủ dùng với Emily in Paris

Không quá bất ngờ khi phần phim thứ 5 này vẫn trung thành tuyệt đối với công thức cũ khi đặt Emily Cooper vào vị trí trung tâm của mọi rắc rối, mọi xung đột và cả những lựa chọn phi lý nhất. Thế giới trong phim tiếp tục xoay quanh cô với một mức độ ưu ái gần như tuyệt đối, nơi các mâu thuẫn cá nhân, khủng hoảng công việc hay tổn thương cảm xúc đều tồn tại chủ yếu để làm nền cho hành trình tự khám phá mang tính lãng mạn hóa. Tuy nhiên, chính sự phi lý đó lại là nền tảng giúp series duy trì sức hút toàn cầu, bởi Emily in Paris chưa bao giờ được xây dựng như một tác phẩm phản ánh hiện thực khắc nghiệt mà là một trải nghiệm giải trí rõ rệt.

Yếu tố thị giác tiếp tục là điểm tựa lớn nhất giúp bộ phim vượt qua những hạn chế của kịch bản. Mùa 5 cho thấy một bước tiến rõ rệt trong cách sử dụng không gian khi Rome được khai thác như một cuốn catalogue sống động, nơi mọi khung hình đều được trau chuốt để phục vụ cho cảm giác xa hoa và dễ tiếp cận. Italy hiện lên rực rỡ với ẩm thực hấp dẫn, khách sạn cao cấp và các thắng cảnh mang tính biểu tượng.

Thời trang tiếp tục giữ vai trò ngôi sao của mùa phim, đồng thời là công cụ quan trọng để xây dựng hình ảnh nhân vật. Tủ quần áo của Emily tại Rome mang sắc thái phóng khoáng hơn, rực rỡ hơn và gợi cảm hơn, phản ánh cảm giác tự do và tạm thoát khỏi áp lực mà cô từng có ở Paris. Những bộ trang phục này không còn quá lập dị như các mùa đầu, nhưng vẫn đủ nổi bật để thể hiện cá tính của nhân vật.

Bất chấp việc tiếp tục lặp lại cấu trúc quen thuộc và các chi tiết thiếu logic, Emily in Paris mùa năm vẫn sở hữu sức hút khó phủ nhận nhờ cách kể chuyện gọn nhẹ và nhịp phim nhanh. Điều này khiến bộ phim dễ xem, dễ tiêu thụ và phù hợp với thói quen giải trí nhanh của khán giả toàn cầu trên nền tảng trực tuyến. Emily in Paris không yêu cầu người xem phải nhớ quá nhiều chi tiết hay theo dõi sự phát triển tâm lý phức tạp mà chỉ cần chúng ta sẵn sàng đắm mình vào một thế giới - nơi mọi thứ đều đẹp đẽ và có thể được sửa chữa trong vòng ba mươi phút.

Chấm điểm: 3/5

Emily in Paris mùa 5 cho thấy sự ổn định hơn là bứt phá khi tiếp tục duy trì phong cách nhẹ nhàng, phi lý và giàu tính trình diễn, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm giải trí đơn thuần thay vì tham vọng chiều sâu. Có thể thấy, đây là lựa chọn hợp lý với nhóm khán giả trung thành đã gắn bó cùng series suốt nhiều năm, những người tìm đến bộ phim như một không gian thư giãn quen thuộc hơn là một câu chuyện cần suy ngẫm. Ngược lại, với khán giả mong chờ sự phát triển rõ rệt về nội dung và tâm lí nhân vật, mùa 5 khó tạo được dấu ấn đáng nhớ khi vẫn vận hành an toàn trong công thức cũ, đẹp mắt nhưng thiếu sức nặng cảm xúc.

Thế nhưng có thể khẳng định chắc chắn một điều: Netflix vẫn sẽ tiếp tục sản xuất các mùa tiếp theo của Emily in Paris. Bất chấp việc nhiều năm liền bị gắn mác "nhảm", "xàm", series này chưa từng đánh mất sức hút. Thậm chí càng bị chê, Emily in Paris lại càng thu hút khán giả tò mò, khiến người xem đổ xô bật Netflix để được ngắm những bộ cánh lộng lẫy, hành trình tình yêu của Emily hay chỉ đơn giản là để biết "phần này còn xàm đến mức nào?".