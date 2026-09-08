Ảnh: Bệnh viện Thống Nhất

Bệnh viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) vừa thực hiện thành công ca ghép gan từ người hiến sống đầu tiên, với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Người hiến là em trai ruột của người bệnh, tự nguyện hiến một phần gan để điều trị cho anh trai mắc ung thư gan trên nền xơ gan giai đoạn nặng.

Người nhận gan sinh năm 1976, mắc ung thư gan trên nền xơ gan do viêm gan B và C, kèm đái tháo đường type 2. Trước đó, người bệnh nhiều lần nhập viện vì cổ trướng và xuất huyết tiêu hóa do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản.

Khoảng một tháng trước khi ghép, người bệnh được phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan với khối u kích thước khoảng 33 x 50 mm, xâm lấn một phần tĩnh mạch gan và có huyết khối nhánh trái tĩnh mạch cửa. Sau đánh giá toàn diện, các bác sĩ xác định ghép gan là phương pháp điều trị phù hợp.

Người hiến sinh năm 1997, có sức khỏe tốt và được đánh giá toàn diện về chức năng gan, giải phẫu mạch máu, đường mật, thể tích gan còn lại và các yếu tố liên quan đến hòa hợp miễn dịch. Tính tự nguyện cũng như các điều kiện y khoa, pháp lý, đạo đức được thẩm định trước khi phẫu thuật.

Ca ghép được thực hiện với sự phối hợp của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ekip đa chuyên khoa của Bệnh viện Thống Nhất. Một ekip lấy mảnh ghép gan phải từ người hiến, trong khi ekip khác cắt bỏ phần gan bệnh và chuẩn bị tiếp nhận mảnh ghép.

Sau khoảng 8 giờ phẫu thuật, mảnh gan ghép được tái tưới máu tốt. Đến nay, người hiến đã xuất viện, sức khỏe ổn định. Người nhận tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, chức năng gan ghép tốt và các chỉ số huyết học, sinh hóa cải thiện.

Theo BSCKII Nguyễn Khánh Vân, Trưởng Khoa Ngoại Gan mật tụy, Bệnh viện Thống Nhất, ghép gan từ người hiến sống là kỹ thuật phức tạp, trong đó an toàn cho người hiến là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Các bác sĩ phải đánh giá kỹ thể tích gan, hệ thống mạch máu, đường mật và phần gan còn lại nhằm bảo đảm chức năng gan sau phẫu thuật.

Ca ghép được thực hiện sau quá trình phối hợp, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật giữa Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2024. Các chuyên gia đã tham gia hội chẩn, chuẩn hóa quy trình, đánh giá cặp ghép và trực tiếp hỗ trợ ca phẫu thuật.

Ghép gan từ người hiến sống có thể được chỉ định cho một số người bệnh mắc bệnh gan giai đoạn nặng khi đáp ứng các tiêu chí chuyên môn. Việc đánh giá người hiến được thực hiện nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu nguy cơ và bảo đảm an toàn lâu dài.

Trường hợp người em tự nguyện hiến một phần gan cho anh trai cũng cho thấy ý nghĩa của việc hiến mô, tạng trong điều trị các bệnh lý nặng, góp phần mang lại cơ hội điều trị cho người bệnh phù hợp.