Em rể tôi vốn là người thích thể hiện. Ngay lần đầu đến nhà chơi, cậu ấy đã liên tục kể về mảnh đất rộng hơn 500m², dự định mua ô tô và mức lương đủ để vợ con sống thoải mái. Cậu ấy còn khẳng định sau khi cưới sẽ xây nhà riêng, không để vợ phải sống chung với gia đình chồng. Tôi vốn không có thiện cảm với kiểu người nói nhiều hơn làm, nhưng em gái đang yêu say đắm nên tôi cũng không tiện can thiệp.

Vài tháng sau, em gái tổ chức đám cưới. Trước ngày cưới, em bất ngờ hỏi mượn tôi 5 chỉ vàng, nói rằng tiền của chồng đang gửi ngân hàng, chưa đến kỳ hạn rút nên hai vợ chồng muốn mượn tạm để lo đám cưới, sau này có tiền mừng sẽ trả. Không chỉ tôi, em còn mượn anh trai 50 triệu đồng và bố mẹ 30 triệu đồng. Khi ấy, tôi đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nghĩ ngày vui của em nên không nói thêm.

Sau hai năm kết hôn, mỗi lần về nhà vợ, em rể vẫn giữ thói quen khoe khoang. Khi thì kể có công ty khác mời về với mức lương hấp dẫn, khi lại nói vừa mua túi xách đắt tiền cho vợ, sắp đưa cả nhà đi du lịch châu Âu. Tôi hỏi chuyện tài chính, em gái chỉ cười và cho biết mỗi tháng chồng đưa 15 triệu đồng để chi tiêu, còn lại giữ riêng để đầu tư. Ngay cả mức lương thực tế của chồng, em cũng không nắm rõ.

Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi mẹ tôi đổ bệnh. Bà thường xuyên đau đầu, nôn ói, khó thở và được bác sĩ phát hiện có khối u trong não, cần phẫu thuật sớm. Anh em tôi họp bàn chuyện tiền bạc và chăm sóc mẹ. Anh cả nhận trách nhiệm chính vì là người được bố mẹ giao nhà đất, còn những người khác tùy khả năng đóng góp.

Vợ chồng tôi góp 100 triệu đồng và tôi nhận chăm mẹ một tuần trong bệnh viện. Đến lượt em gái, cả nhà bất ngờ khi em chỉ có thể đóng góp 2 triệu đồng, nói đó là toàn bộ số tiền còn lại trong tháng. Mọi người không hiểu một gia đình có thu nhập khá như vậy tại sao lại không có nổi khoản dự phòng.

Không thể tiếp tục che giấu, em rể cuối cùng thú nhận đã dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào chứng khoán từ cuối năm trước. Do thiếu kinh nghiệm, cậu ấy thua lỗ nặng, mất sạch tiền dành dụm và còn gánh thêm khoản nợ 500 triệu đồng. Số vàng cưới cũng đã bán hết. Công việc hiện tại không còn thuận lợi, thu nhập chưa đến 20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi vẫn phải lo cho cha mẹ nên gần như không còn tích lũy.

Cả nhà tôi chết lặng. Những lời khoe khoang về đất đai, xe cộ, thu nhập và cuộc sống sung túc hóa ra chỉ là lớp vỏ che đậy một khoản nợ lớn. Nếu mẹ tôi không đổ bệnh, có lẽ em rể vẫn tiếp tục giấu kín mọi chuyện, còn em gái tôi vẫn sống trong niềm tin rằng chồng đang âm thầm tích lũy tài sản.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe mẹ đã tạm ổn nhưng bà luôn lo lắng cho con gái út. Bà muốn anh em cùng hỗ trợ để em gái vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi thương em, nhưng cũng giận em rể vì sự thiếu trung thực và thói sĩ diện đã đẩy cả gia đình vào tình cảnh này.

Tôi nghĩ rằng giúp đỡ người thân không có nghĩa là phải đứng ra trả thay mọi hậu quả do họ gây ra. Một khoản tiền hỗ trợ chỉ thực sự có ích khi người nhận dám đối diện với sai lầm, minh bạch tài chính và có kế hoạch tự đứng dậy. Nếu cứ dùng tiền của anh em để che lấp nợ nần mà không thay đổi cách sống, sự giúp đỡ hôm nay rất có thể sẽ trở thành gánh nặng cho cả gia đình ngày mai.