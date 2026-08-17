Chồng cũ của chị gái Quang Linh Vlogs đang chi trả 600 triệu cho dự án của em rể và team châu Phi

Sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, cuộc sống và cập nhật của chị gái - Nhật Lệ cũng như các nhân vật khác liên quan đến Team Châu Phi vẫn được công chúng quan tâm.

Trong livestream tối ngày 16/8, Nam Hoàng - chồng cũ của Nhật Lệ - bất ngờ nhắc lại hàng loạt vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống khiến cộng đồng mạng thắc mắc thời gian vừa qua. Theo nam TikToker, đây là lúc mình mới bình tâm để có thể chia sẻ những sự việc vừa qua mà mọi người đang hiểu lầm về mình.

Nhật Lệ và Nam Hoàng

Nam Hoàng và Quang Linh Vlogs

Về chuyện tự nhận mình “gánh team” (tức là Team Châu Phi - PV) sau khi Quang Linh Vlogs vướng vòng lao lý, Nam Hoàng khẳng định mình chưa bao giờ nói câu này.

“Hoàng chưa bao giờ, từ lúc bắt đầu livestream đến thời gian gần đây, nhắc chữ ‘gánh team’ cả. Cũng như là chưa có phát ngôn livestream hay bài viết nào trên Facebook hoặc trên các nền tảng khác nhắc tên ‘gánh team’ cả” - Nam Hoàng nói.

Theo chia sẻ của Nam Hoàng, trong một tin nhắn trước đây khi có người hỏi thăm, Hoàng trả lời rằng “Hiện tại anh đang bận và đang bận gánh”, tức là gánh công việc nói chung, không phải gánh team. Hoàng cũng khẳng định các chia sẻ của mình bị diễn giải và dẫn dắt theo hướng khác, khiến dư luận hiểu lầm, ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe và tinh thần.

Về chuyện là người đầu tiên quay trở lại livestream khi team gặp biến cố, Nam Hoàng nói đó là thời điểm cực kỳ khó khăn, cực kỳ vất vả vì “tiền nhân viên, kho bãi, tiền nhà cũng không thể duy trì được”.

“Mặc dù là biết lên live rất nhạy cảm, nhưng chỉ duy nhất một mình Hoàng dám đứng lên. Lúc ấy mọi người ủng hộ, cũng như các anh ở Angola đã động viên Hoàng đứng lên để làm sao bán được càng nhiều hàng tốt để duy trì hoạt động của công ty” - Nam Hoàng nói.

Cũng theo lời Nam Hoàng: “Hiện tại Hoàng đang đứng tên một khoản là 600 triệu tiền dự án cho Linh (tức là Quang Linh Vlogs - PV) và một số anh em tại Angola. Hiện tại Hoàng đang chi trả”.

Tuy nhiên đây hiện là chia sẻ từ phía Nam Hoàng. Từ trước đến nay phía Quang Linh Vlogs và Team Châu Phi chưa từng đề cập đến vấn đề này.

Nam Hoàng nói về khoản tiền 600 triệu trên livestream (Video cắt từ livestream/ @fc.quanglinhvlogs)

Về chuyện ly hôn Nhật Lệ, Nam Hoàng cho biết cả 2 đã ly thân từ năm 2024. Đến tháng 5/2026, cả hai mới công bố ly hôn.

Về lý do công bố ly hôn vào thời điểm đó, Nam Hoàng nói: “Mọi người nói Hoàng rất nhiều về vấn đề là tại sao lại ly hôn tại thời điểm này thì mình xin thưa với mọi người, cái chuyện này không vui đâu mọi người. Bọn mình rất là buồn cho nhau. Trong thời gian suy nghĩ, gia đình hai bên, anh em, cũng như là Linh và một số anh em cũng đã tác động và hàn gắn, nhưng mà không được.

Hai đứa bọn mình phải thống nhất. Bởi vì là bất kỳ livestream nào, từ ngày này qua tháng kia, mọi người đều lên live hỏi. Nên là hai bọn mình rất là mệt, rất là đau buồn luôn ấy. Sau khi 2 đứa và 2 gia đình thống nhất nên đã chọn thời điểm vừa qua là thời điểm thích hợp nhất để công khai, để chờ đến lúc Linh về là lúc vui”.

Nam Hoàng nói thêm rằng dù 2 người đã chia tay nhưng gia đình 2 bên vẫn “rất văn minh, rất vui vẻ”.

Nam Hoàng nói về lý do công bố ly hôn vào tháng 5/2026 (Video cắt từ livestream/ @fc.quanglinhvlogs)

Về lý do ly hôn, Nam Hoàng khẳng định “không có người thứ ba, không có ‘trà xanh’”.

“Chỉ là ai hết tình, hết duyên nhưng mà vẫn là bạn bè, hỗ trợ nhau trong công việc…

… Và hiện tại Nhật Lệ cũng đã đăng bài là trong cuộc hôn nhân này là không có người thứ ba nào mọi người nhé. Không có ai hết cả. Nên là mong mọi người hiểu cho. Mong mọi người có cái góc nhìn tích cực hơn, có cái góc nhìn hiểu, cảm thông cho mình và Nhật Lệ” - nam TikToker nói.

Về cuộc sống và mối quan hệ hiện tại của 2 bên, Nam Hoàng tiết lộ mình và Nhật Lệ cũng có cuộc sống riêng nhưng “vẫn nhắn tin động viên nhau trong công việc”.

“Và bản thân Linh cũng thế. Linh rất thương mình, cũng biết chuyện, cũng động viên, bảo: ‘Anh cố lên, đừng bao giờ lên đáp trả những cái người mà người ta hại mình cả’” - Nam Hoàng nói.

Ngoài ra Nam Hoàng mong những người đã bôi nhọ, vu khống, thêu dệt và moi móc về mình dừng lại, để bản thân có thể tiếp tục công việc và cuộc sống. Anh này cho rằng nhiều người đang quy chụp, hiểu lầm chỉ dựa trên những thông tin chưa có bằng chứng được chia sẻ trong các phiên livestream.

Trước những ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe, Nam Hoàng cho biết đã tìm đến luật sư để làm việc với một số người liên quan. Song được gia đình khuyên nhủ rằng ai làm sai thì sẽ phải chịu hậu quả nên đồng ý dừng lại.

Về Nhật Lệ, cô cũng nhanh chóng có phản ứng.

Ngay sau livestream của Nam Hoàng, Nhật Lệ đăng story vào khoảng nửa đêm 16/8: “Nhắn tin động viên khi nào”.

Story của Nhật Lệ sau phiên livestream của Nam Hoàng (Ảnh chụp màn hình)

Story này được nhiều cư dân mạng chụp lại và đem đi chất vấn Nam Hoàng. Dù Nhật Lệ không nhắc đến tên ai hay vấn đề gì nhưng story này gây chú ý là bởi trong livestream của mình, Nam Hoàng khẳng định mình và Nhật Lệ vẫn “vẫn nhắn tin động viên nhau trong công việc”.

Tuy nhiên đến sáng 17/8, story này không còn trên tài khoản của Nhật Lệ nữa.

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sự việc.