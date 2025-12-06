Hiền Hồ gây chú ý với visual hiện tại trên sân pickleball, hình ảnh "búp bê" yếu đuối ngày nào đã trôi vào dĩ vãng?

Sáng 6/12, Hiền Hồ xuất hiện trên sân đấu, trong vai trò là một tay vợt tham gia giải đấu pickleball tại TPHCM.

Hiền Hồ trên sân pickleball

Trong trang phục thi đấu, Hiền Hồ gây ấn tượng với ngoại hình khỏe khoắn, mạnh mẽ, đậm chất thể thao, trái ngược với vẻ nữ tính, mềm mại vốn gắn với biệt "búp bê" mà khán giả thường thấy ở cô trên sân khấu ca nhạc. Trên sân pick, Hiền Hồ thể hiện sự tập trung cao độ, cô mang thần thái của một tay vợt lạnh lùng và đầy quyết đoán.

Giải đấu Hiền Hồ tham dự - THE WARRIORS CHAMPIONSHIP MLP là một giải đấu đồng đội (mỗi đội 6 người, 3 nam - 3 nữ) được tổ chức theo hệ thống phân hạng trình độ phổ biến của pickleball quốc tế. Được biết, hiện tại nữ ca sĩ hiện thi đấu ở hạng mục trình độ 5.5 (nhóm những tay vợt có kỹ năng từ cơ bản tới nâng ao trong hệ thống phân loại của pickleball).

Bên cạnh âm nhạc, Hiền Hồ còn tìm kiếm niềm vui với pickleball

Bén duyên với pickleball từ khoảng đầu năm 2024, Hiền Hồ đã có hơn 1 năm gắn bó với trái banh nhựa. Cô luyện tập chăm chỉ và thường xuyên tham gia các giải đấu để tích lũy kinh nghiệm. Hồi cuối tháng 5 vừa qua, Hiền Hồ từng khiến khán giả trầm trồ khi liên tiếp giành 2 chức vô địch chỉ trong 1 tuần. Mặc dù trước đó, thời điểm tháng 6/2024 khi hình ảnh Hiền Hồ chơi pickleball bất ngờ viral khắp MXH, nhiều người nghĩ rằng cô chỉ "đu trend" cho vui. Tuy nhiên đến hiện tại, giọng ca sinh năm 1997cho thấy cô thực sự nghiêm túc với môn thể thao này.

Hiền Hồ cùng chiếc cúp vô địch giải pickleball hồi tháng 5/2025

Hiền Hồ, tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk. Bước ra từ cuộc thi Giọng hát Việt 2017 với vị trí á quân, cô nổi tiếng nhờ chất giọng trữ tình, nội lực và cảm xúc cùng ngoại hình xinh đẹp như búp bê, là một trong những ca sĩ trẻ có lượng fan đông đảo.

Tuy nhiên, năm 2022 Hiền Hồ vướng ồn ào liên quan đến chuyện cá nhân và không còn được đón nhận nồng nhiệt như trước. Sau thời gian dài "ở ẩn", hiện tại, Hiền Hồ đã trở lại biểu diễn tại các sân khấu nhỏ, các chương trình, sự kiện và tụ điểm âm nhạc ở các tỉnh thành. Cô sống kín tiếng, chỉ cập nhật thông tin liên quan đến công việc.