Không khó để bắt gặp gái xinh trên sân pickleball nhưng vừa xinh gái vừa viral rần rần trên MXH như “em Kim vén váy” (Hoàng Kim, sinh năm 2005, đang sống ở TP.HCM) thì không nhiều. Kim vốn là một thợ trang điểm chuyên nghiệp nhưng cô lại được biết đến rộng rãi qua loạt ảnh vén váy khi đánh pickleball.

Em Kim pickleball (Ảnh: Viết Thanh)

Trong chia sẻ mới nhất với chúng tôi, một chi tiết khiến nhiều người bất ngờ là Kim đã giảm 18kg sau 3 tháng chơi pickleball đều đặn. Cô cho biết đây cũng là cái lời lớn nhất mà mình có được kể từ khi theo đuổi bộ môn này.

“Không giấu gì mọi người, trước khi chơi pickleball, mình nặng gần 70kg, nhưng chỉ sau 3 tháng tập đều, mình giảm xuống còn 52kg. Mình lấy lại được vóc dáng và sự tự tin, điều mà trước đó mình từng đánh mất. Cơ thể mình cũng trở nên khỏe khoắn, năng động hơn” - Hoàng Kim nói.

Hoàng Kim hồi hơi tròn

Và cô nàng ở hiện tại

Đương nhiên, để có được kết quả này, “em Kim” có lịch tập luyện rất đều đặn: “Bây giờ, mình tập 7 ngày/tuần luôn; hôm đánh nhiều nhất là 16 tiếng liên tục, tất nhiên sẽ có khoảng nghỉ nhé.

Vì mình định hướng theo bán chuyên, nên việc tập đều đặn là điều rất quan trọng, và mình cũng thuê huấn luyện viên để chuyên nghiệp, nghiêm túc với đam mê này nhất có thể”.

Bình thường, Hoàng Kim cũng tham gia nhiều môn thể thao từng thử qua nhiều bộ môn như tennis, chạy bộ, golf, lướt sóng, pilates,… nhưng chỉ thật sự gắn bó, tìm thấy niềm vui khi chơi pickleball.

Cũng chính vì chơi nhiều môn thể thao, tập luyện đều đặn giúp cơ bắp săn chắc dần dần nên dù giảm số kg lớn nhưng vóc dáng của Hoàng Kim không thay đổi nhiều, vẫn đẹp và cân đối. Có chăng, điều khác biệt lớn nhất ở hiện tại là gương mặt của Kim góc cạnh hơn, trước đây cô nàng có phần tròn trịa hơn.

Hoàng Kim tham gia nhiều môn thể thao khác nhau

Hiện tại, “em Kim” đang là một KOL thể thao - lifestyle kiêm vận động viên bán chuyên pickleball và đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Về chuyện vén váy trên sân, Kim khẳng định không cố tình tạo chiêu trò. Đây chỉ là thói quen khi thi đấu căng thẳng, còn việc nổi tiếng, với cô “coi như là trúng số”.

“Một lần nữa mình khẳng định là mình không hề có chủ ý phản cảm hay cố tình… khoe thân như trên mạng nhiều người bình luận. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc mình lên án các góc nhìn trái chiều từ dư luận. Việc mọi người nhìn nhận như nào là quyền của họ, mình không áp đặt ai phải hiểu cho mình cả, mọi người có quyền nói còn mình không buồn đâu. Mình nghĩ tốt thì mọi thứ tốt sẽ đến” - Hoàng Kim chia sẻ.