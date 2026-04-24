"Em gái quốc dân" gầy rộc, chân tay như "que tăm" đi thảm đỏ khiến ai cũng sốc

Tối 22/4, tờ Sina đưa tin Tống Tổ Nhi tham dự 1 sự kiện ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và lập tức trở thành tâm điểm bàn luận khắp MXH. Trước ống kính cam thường không qua chỉnh sửa, nữ diễn viên xuất hiện với nhan sắc héo hon, thân hình gầy đét lộ rõ xương, chân tay ốm tong teo như "que tăm". Hình ảnh Tống Tổ Nhi trông như bộ xương khô di chuyển trên thảm đỏ, xuống sắc không phanh so với thời gian trước khiến dân tình sốc nặng.

Trên MXH Weibo, các netizen không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Tống Tổ Nhi ở thời điểm hiện tại. Tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 này từng cho biết bản thân đã giảm hơn 10 kg và áp dụng nhiều biện pháp ăn kiêng khắc nghiệt như cắt đường, chỉ ăn sữa chua và rau củ sấy thay thế để giảm cân đóng phim cổ trang. Tuy nhiên, việc giảm cân quá nhiều khiến tỷ lệ cơ thể của cô đang lộ rõ sự mất cân đối nghiêm trọng đầu to - người nhỏ, cơ thể gầy gò và "mỏng như lá lúa" báo động. Nhiều fan hy vọng "em gái quốc dân" ngừng việc giảm cân cực đoan, dành thời gian nghỉ ngơi bồi bổ tăng cân để trở lại dáng vẻ cân đối và khỏe mạnh trước đây.

Dáng người của "Na Tra" đình đám màn ảnh mất cân đối đầu to, người nhỏ vì sụt cân nghiêm trọng. Ảnh: Sina.

Ở 1 hoạt động ngoài trời sau đó, khi diện váy ngắn, Tống Tổ Nhi để lộ đôi chân gầy guộc, khẳng khiu đến độ nhiều người lo lắng rằng chỉ cần một cú ngã mạnh là có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhìn hình ảnh hiện tại khiến công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút, tràn đầy sức sống của nữ diễn viên trước đây. Ảnh: Weibo.

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, là sao nhí và tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 nổi tiếng hàng đầu showbiz. Nữ diễn viên được giới truyền thông đặt biệt danh là "Tiểu Trương Bá Chi" của màn ảnh Hoa ngữ. Cô diễn xuất ổn, có nhan sắc cổ điển cuốn hút và tính cách hòa nhã. Năm 2023, danh tiếng của Tống Tổ Nhi sụp đổ. Nữ diễn viên bất ngờ bị nhân viên cũ của công ty tố cáo trốn 5 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng) tiền thuế. Ngoài ra, cô còn bị tố bắt tay với thế lực ngầm rửa tiền. Lùm xùm khiến Tống Tổ Nhi bị liệt vào danh sách "mỹ nữ sa ngã" của Cbiz.

Sau khi vướng scandal, Tống Tổ Nhi đã bị 5 đài truyền hình xóa tên, hơn 20 nhãn hàng hủy hợp tác. Kể từ đó, cô biến mất khỏi ngành giải trí, các tài khoản mạng xã hội cũng rơi vào trạng thái "đóng băng". Mãi đến đầu năm 2025, Tống Tổ Nhi chính thức trở lại ngành giải trí với bộ phim cổ trang Khom Lưng, Vô Ưu Độ. Việc 2 tác phẩm này được lên sóng là dấu hiệu cho thấy Tống Tổ Nhi đã thoát án "phong sát". Cô là trường hợp đầu tiên vướng nghi vấn trốn thuế nhưng vẫn có thể quay lại hoạt động ở Cbiz. Đến nay, việc Tống Tổ Nhi có trốn thuế hay không vẫn là 1 bí ẩn, bởi cơ quan chức năng và cả cơ quan quản lý văn hóa không có bất kỳ thông báo nào về vụ việc.

Năm 2025, với thành công ngoài mong đợi của Khom Lưng (đóng chính với Lưu Vũ Ninh) và đặc biệt là nhan sắc viral khắp cõi mạng của Tống Tổ Nhi đã giúp cô nhanh chóng lấy lại vị thể chỉ sau vài tháng tái xuất showbiz. Sự trở lại gây sốt của Tống Tổ Nhi đã làm đảo lộn trật tự lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995, đe dọa soán ngôi của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Điền Hi Vi.

Tống Tổ Nhi được mệnh danh là "tiểu Trương Bá Chi" vì sở hữu đường nét gương mặt hao hao đại mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Sohu.

Minh tinh Cbiz ăn cỏ, bỏ đói bản thân để giảm cân

Theo tờ Sina, tình trạng của Tống Tổ Nhi phản ánh thực tế tàn khốc ở Cbiz là để tồn tại trong nghề, các nữ nghệ sĩ buộc phải ép cân bằng mọi giá để đạt chuẩn hình thể size 0 và chuẩn thẩm mỹ "trẻ, trắng và siêu gầy". Tại ngành giải trí xứ tỷ dân tồn tại 1 nguyên tắc dưới ống kính máy ảnh có độ phân giải cao, nghệ sĩ đều mập hơn 5 kg. Vì vậy, "càng gầy sẽ càng đẹp" trở thành quan niệm thẩm mỹ của các sao nữ. Ở showbiz Hoa ngữ hiện tại, cân nặng lý tưởng của phụ nữ đẹp là dưới 40 kg. Nếu nặng hơn, người đó sẽ bị cho là béo, thiếu sự chuyên nghiệp với nghề và không có tính kỷ luật với bản thân.

Chính tiêu chuẩn thẩm mỹ nghiệt ngã nói trên buộc các minh tinh Cbiz phải kiểm soát cân nặng sao cho luôn ở dưới mốc 40 kg. Từ đó, các chế độ ăn uống hà khắc nhằm giảm tối đa lượng calo thu nạp, nhịn đói, uống nước cầm hơi, uống thuốc giảm cân, thậm chí là ăn cỏ để mất cảm giác đói... được nhiều diễn viên áp dụng để duy trì trọng lượng cơ thể ở mức tiêu chuẩn.

Nữ diễn viên Trương Thiên Ái cho biết cô từng ăn cỏ 12 tháng để giảm từ 45 kg xuống dưới 40 kg. "Búp bê sống" Trương Dư Hi lại ăn cháo cả ngày để giảm 11 kg sau 1 tuần. Người mẫu Châu Vy Đồng giảm cân theo phương pháp uống nước liên tục và bỏ đói bản thân trong 1 tháng để sụt 12,5 kg và có được thân hình mảnh khảnh, vòng 2 thon gọn.Trong khi đó, Phạm Băng Băng áp dụng phương pháp nhịn ăn bigu. Trong 1 tuần thực hiện chế độ bigu, nữ diễn viên chia sẻ không ăn bất kỳ thực phẩm nào. Cô chỉ uống nước chanh, nước táo đỏ hoặc thức uống chứa bột protein. Song song với việc nhịn ăn, Phạm Băng Băng đi bộ và tập các bài yoga nhẹ. Cuối cùng, cô giảm được tổng cộng 6,2 kg sau 7 ngày ăn kiêng.

Chính vì áp dụng những chế độ ăn kiêng hành xác nên hầu như nghệ sĩ nữ hoạt động trong giới giải trí Trung Quốc đều gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến dạ dày, mắc chứng rối loạn ăn uống, rối loạn chuyển hóa và ám ảnh cân nặng nghiêm trọng.

