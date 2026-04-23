Đôi mắt hổ phách cực phẩm vạn người mê, từng là thành viên “hụt’ của SNSD

Mới đây, những hình ảnh đời thường được diễn viên Go Ara chia sẻ trên trang cá nhân bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn mạng Hàn Quốc. Dù thời gian qua nữ diễn viên khá im ắng và ít tham gia các dự án nghệ thuật, nhan sắc mặn mà cùng đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của cô vẫn đủ sức tạo nên một cơn sốt thảo luận sôi nổi. Dưới các bài đăng, đông đảo Knet không giấu được sự kinh ngạc trước vẻ đẹp 'lão hóa ngược' này. Hàng loạt bình luận xuýt xoa ví cô như 'ma cà rồng' của showbiz và liên tục bày tỏ sự tiếc nuối, mong mỏi mỹ nhân sớm tái xuất màn ảnh.

Go Ara từng là một trong những nhan sắc nổi bật nhất của SM Entertainment. Cô gia nhập công ty vào năm 2003 sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi tuyển chọn người mẫu tuổi teen. Với nhan sắc trong trẻo tự nhiên, Go Ara ngay lập tức trở thành nhân tố được SM o bế và định hướng ra mắt trong dự án nhóm nhạc nữ SNSD.

Nữ diễn viên từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình về khoảng thời gian này khi cho biết bản thân khi ấy còn nhỏ nên đã băn khoăn giữa việc làm ca sĩ hay diễn viên. Cô tiết lộ từng thu âm cùng các thành viên SNSD và học diễn xuất với tiền bối Heechul. Tuy nhiên, ngã rẽ sự nghiệp đã xuất hiện khi cô quyết định chọn con đường diễn xuất thông qua bộ phim truyền hình học đường Ngưỡng Cửa Cuộc Đời.

Nhờ quá trình rèn luyện thanh nhạc bài bản cùng đội hình nhóm nữ nhà SM, Go Ara sở hữu chất giọng tốt và ổn định. Năng lực ca hát của cô được thể hiện rõ qua các ca khúc nhạc phim do chính nữ diễn viên trình bày như Start trong Reply 1994 hay At The Cross,...

Sự nghiệp nhiều thăng trầm của Go Ara

Năm 2003, khi mới 13 tuổi, Go Ara chính thức chào sân màn ảnh với bộ phim truyền hình học đường Ngưỡng Cửa Cuộc Đời . Tác phẩm thành công rực rỡ, kéo theo phần 2 vào năm 2005. Vai diễn Lee Ok Lim đưa cô vươn lên thành biểu tượng nhan sắc tuổi teen, liên tiếp trúng các hợp đồng quảng cáo lớn và được truyền thông ưu ái gọi là nữ thần thanh xuân.

Tuy nhiên, chặng đường tiếp theo của Go Ara lại đối mặt với nhiều thử thách. Trong suốt 7 năm sau đó, cô tham gia nhiều dự án như Snow Flower, Who Are You?, hay Heading to the Ground đóng cùng Yunho. Đa số các bộ phim này đều ghi nhận mức tỷ suất người xem khiêm tốn do kịch bản thiếu sức hút. Khán giả thời điểm đó chủ yếu nhớ đến Go Ara qua những bộ ảnh tạp chí thay vì kỹ năng diễn xuất. Ở mảng điện ảnh, các dự án như Pacemaker và Papa cũng không tạo được tiếng vang. Việc sở hữu nhan sắc rực rỡ nhưng nét diễn thiếu đột phá khiến cô bị gán mác bình hoa di động trong một thời gian dài.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Go Ara xuất hiện vào năm 2013 khi đạo diễn Shin Won Ho giao cho cô vai nữ chính Sung Na Jung trong bộ phim Reply 1994. Để hóa thân thành cô gái tỉnh lẻ xuề xòa, Go Ara cắn răng cắt phăng mái tóc dài quen thuộc và tăng thêm 8kg. Sự lột xác hình ảnh cùng nét diễn tự nhiên, tưng tửng nhưng giàu cảm xúc đã giúp cô chinh phục hoàn toàn công chúng Hàn Quốc. Thành công vang dội của Reply 1994 chính thức đưa tên tuổi của Go Ara trở nên nổi tiếng và được công chúng công nhận về năng lực diễn xuất.

Tận dụng sức nóng, cô tiếp tục hoạt động chăm chỉ qua các bộ phim như You're All Surrounded, Hwarang, Black và nhận được phản hồi tích cực với Miss Hammurabi. Năm 2016, Go Ara quyết định rời SM Entertainment sau 13 năm gắn bó để chuyển sang Artist Company, chuyên tâm hoàn toàn cho mảng điện ảnh.

Vài năm trở lại đây, tần suất hoạt động của Go Ara giảm hẳn. Đầu năm 2023, sau khi hết hạn hợp đồng với công ty cũ, cô đầu quân cho King Kong by Starship. Cùng năm, cô đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng bằng vai diễn sát thủ lạnh lùng trong bom tấn hành động The Childe đóng cùng Kim Seon Ho. Gần đây nhất, cô đảm nhận vai Công chúa Hwa Ri trong dự án phim truyền hình The Scandal of Chunhwa ra mắt năm 2025.

Dù không còn phủ sóng với tần suất dày đặc, sức hút từ vẻ đẹp của Go Ara dường như chưa từng hạ nhiệt. Dẫu làng giải trí liên tục xuất hiện những bóng hồng mới, vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt hổ phách đặc biệt và khí chất đặc trưng của Go Ara vẫn luôn giữ được vị trí vẹn nguyên trong lòng công chúng xứ Hàn.