Juniel sinh năm 1993, chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Ngay từ khi mới xuất hiện, Juniel đã thu hút nhiều sự chú ý nhờ vẻ đẹp ngây thơ cùng giọng hát trong veo và khả năng sáng tác không hề thua kém IU. Trong giai đoạn 2011-2012, Juniel "làm mưa làm gió" với loạt bản hit như Illa Illa, Bad Man... Truyền thông lẫn công chúng Hàn Quốc lúc bấy giờ đều ca tụng Juniel là "IU thứ 2" hay "em gái quốc dân" thế hệ mới.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa rực rỡ, Juniel bất ngờ biến mất bí ẩn giống như "bốc hơi" hoàn toàn khỏi giới giải trí trong suốt nhiều năm, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối. Tới tận sáng 26/10, truyền thông xứ kim chi mới giải đáp những thắc mắc trong lòng công chúng bấy lâu nay. Thì ra Juniel từng tạm rời xa ánh đèn sân khấu trong 1 khoảng thời gian dài để dưỡng bệnh. Trong màn xuất hiện ở 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube One Mic mới đây, nữ ca sĩ trông khác lạ và thay đổi khá nhiều so với những hình ảnh thường thấy. Trước ống kính, Juniel lần đầu trải lòng về khoảng thời gian chống chọi bệnh tật, phải tạm dừng hẳn việc ca hát để tập trung phục hồi sức khỏe.

Juniel xuất hiện với diện mạo khác lạ sau thời gian dài biến mất khỏi làng giải trí

Juliel từng nổi tiếng với hình tượng ngây thơ, trong sáng và được mệnh danh là "em gái quốc dân thế hệ mới" trong giai đoạn 2011-2013

Trong talk show vừa lên sóng, Juniel cho biết cô phải tạm "đóng băng" mọi hoạt động nghệ thuật trong khoảng 3 năm, từ 2017-2019. Nữ ngôi sao tiếp tục phát hành đĩa đơn mới vào các năm 2020 và 2021 nhưng không quảng bá rộng rãi, khiến nhiều khán giả không hề hay biết về màn tái xuất lặng lẽ này. Juniel lần đầu tiết lộ, nguyên nhân dừng hoạt động đến từ việc cô bất ngờ gặp phải các vấn đề về sức khỏe do bị suy giáp. Căn bệnh gây ra cho nữ ca sĩ tình trạng mệt mỏi, suy giảm thể lực nghiêm trọng, có thời điểm cô tăng vùn vụt tới 10kg cân nặng.

Trước ống kính, nữ nghệ sĩ 9X chia sẻ chi tiết về căn bệnh cô mắc phải và lý do "đóng băng" sự nghiệp: "Có nhiều lý do khiến tôi không thể hoạt động trong thời gian dài, và 2 nguyên nhân chính là dịch bệnh COVID-19 và tình trạng sức khỏe của bản thân. Tôi đã phải tạm nghỉ 1 thời gian rất dài. Tôi bị suy giáp, căn bệnh này khiến thể lực của tôi giảm sút nghiêm trọng và có nhiều lúc tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Với bệnh suy giáp, bạn sẽ tăng cân nhanh chóng ngay cả khi vẫn sinh hoạt như mọi khi. Tình trạng sưng phù của tôi cũng không hề thuyên giảm".

"Tôi cứ tăng cân vùn vụt mà không rõ lý do. Điều này khiến tôi cứ tự hỏi ‘Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?’. Sau khi được điều trị và bắt đầu uống thuốc, tôi đã giảm được khoảng 8kg trong vòng 1 tháng. Có thời điểm tôi luôn ở trong trạng thái căng thẳng và thấy vô cùng chán nản, nên tôi đã ngừng gặp gỡ mọi người. Tôi từng nặng tới 60kg, đó là lúc tôi tăng hơn 10kg, và điều đó khiến tôi rất áp lực", chủ nhân bản hit Illa Illa hồi tưởng lại khoảng thời gian đen tối của cuộc đời với vẻ mặt buồn bã.

Juniel lần đầu trải lòng về nguyên nhân biến mất bí ẩn khỏi làng giải trí khi đang ở đình cao sự nghiệp

May mắn thay, tình trạng bệnh của Juniel hiện đã được kiểm soát. Mặc dù nữ ca sĩ vẫn cần phải tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe thường xuyên, nhưng cô đã dần lấy lại được tinh thần lạc quan: "Hiện tôi không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng tôi phải theo dõi sức khỏe thường xuyên vì tình trạng bệnh có thể trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào. Thể lực của tôi vẫn chưa thể phục hồi được như trước kia, nên tôi đang chăm chỉ tập luyện và duy trì lối sống lành mạnh".

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ niềm tiếc nuối khi biết được nguyên nhân sâu xa khiến Juniel phải rời xa ánh đèn sân khấu trong suốt thời gian dài. Đồng thời, khán giả cũng hy vọng nữ ca sĩ sớm trở lại với các hoạt động nghệ thuật trong tương lai sau khi đã phục hồi sức khỏe.