Cặp đôi Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên liên tục chiếm sóng truyền thông châu Á suốt 1 tuần qua vì những ồn ào xung quanh cuộc hôn nhân của họ. Tới sáng 26/10, tờ Sohu đưa tin, đoạn clip ghi lại màn tương tác của Đậu Kiêu và ái nữ trùm sòng bạc trong show truyền hình Người Theo Đuổi Ngôi Sao hồi năm 2021 bỗng được chia sẻ rầm rộ trở lại. Trong video gây xôn xao, thiên kim tiểu thư nhà họ Hà bỗng nhiên bóc "phốt" ông xã lười thay đồ, khiến nam tài tử "quê độ" ngay trên sóng truyền hình.

Thậm chí, Hà Siêu Liên còn đi sâu vào thảo luận chuyện Đậu Kiêu lười thay đồ, biến câu chuyện tế nhị này thành chủ đề trao đổi sôi nổi giữa các khách mời. Cụ thể, ái nữ trùm sòng bài đã để các nghệ sĩ trong show Người Theo Đuổi Ngôi Sao đoán xem Đậu Kiêu có thể... mặc 1 bộ đồ lâu nhất trong thời gian bao lâu. Dàn sao có mặt trong chương trình thi nhau đưa ra các con số khác nhau như 10 ngày hay 15 ngày. Cuối cùng, Đậu Kiêu đã tự mình tiết lộ, anh từng không thay đồ trong 1 tháng ở 1 lần đi leo núi. Câu trả lời của nam tài tử Sở Kiều Truyện làm cho dàn khách mời không khỏi ngỡ ngàng, đồng thời khiến anh bị nhiều khán giả chê ở dơ. Song song với đó, không ít netizen còn chê Hà Siêu Liên EQ thấp khi "vô duyên vô cớ" bóc mẽ chồng ở bẩn ngay trên sóng truyền hình, khiến đối phương lâm cảnh bẽ bàng.

Hà Siêu Liên không ngần ngại "phốt" chồng ở bẩn trên sóng truyền hình

Tài tử Đậu Kiêu lâm vào cảnh sượng trân sau khi bị tiết lộ thông tin tế nhị trước mặt nhiều nghệ sĩ

Các khách mời ngớ người, không khỏi bất ngờ khi lắng nghe những chia sẻ gây sốc của vợ chồng Đậu Kiêu ngay trên show

Sau khi phát ngôn của Hà Siêu Liên trong show Người Theo Đuổi Ngôi Sao bỗng gây chú ý trở lại, cộng đồng mạng lại được dịp "mổ xẻ" mối quan hệ giữa Đậu Kiêu với các thành viên gia tộc nhà họ Hà. Nhiều netizen nhận định, nếu Hà Siêu Liên đã chẳng thèm giữ thể diện cho Đậu Kiêu ngay trên sóng truyền hình thì có lẽ nhà trùm sòng bài cũng không xem trọng nam diễn viên. Nhiều nguồn tin tiết lộ, tài tử Đậu Kiêu từng không được mời tới các buổi tụ tập gia đình với các thành viên quyền quý của gia tộc họ Hà.

Bà trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Trần Lam mới đây còn tiết lộ, mẹ của Hà Siêu Liên cùng gia tộc sòng bạc giàu có coi thường xuất thân tầm thường và từng làm thợ gội đầu của Đậu Kiêu, không tôn trọng anh ra mặt. Do không ưng thuận cậu con rể tài tử, bà ba Trần Uyển Trân đã không bỏ ra bất kỳ 1 đồng nào để tổ chức hôn lễ cho cặp đôi. Bà ba cũng cấm con gái Hà Siêu Liên chuyển nhượng tài sản, để Đậu Kiêu xài tiền, đứng tên chung và bước chân vào đế chế kinh doanh của gia tộc sòng bạc Macau.

Nghi vấn Đậu Kiêu bị gia tộc trùm sòng bạc xa lánh xuất hiện rầm rộ suốt thời gian qua

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên phủ sóng khắp mặt báo suốt 1 tuần qua sau khi bà Trần Lam có những chia sẻ nóng về cuộc hôn nhân của cặp đôi vào hôm 19/10. Theo bà Trần Lam, ái nữ trùm sòng bạc Macau (Trung Quốc) và Đậu Kiêu đã nộp đơn ra tòa ly dị. Cặp sao đang chờ hoàn tất thủ tục để chính thức tuyên bố đường ai nấy đi. Mối quan hệ của cả 2 rất căng thẳng, liên tục cãi vã trong thời gian chờ ra tòa. Thế nhưng tới tối 23/10. Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên đồng loạt lên tiếng phủ nhận thông tin họ đã ly hôn, đồng thời khẳng định cuộc hôn nhân của cặp đôi vẫn đang hết sức tốt đẹp.

Đậu Kiêu - Hà Siêu Liên công khai hẹn hò hồi năm 2019. Khi ông trùm sòng bài Hà Hồng Sân qua đời, tài tử Sở Kiều Truyện đã tới lễ tang với tư cách con rể tương lai. Đậu Kiêu cầu hôn tiểu thư nhà trùm sòng bạc hồi tháng 9/2022. Tới tháng 4/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ rình rang, khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực.