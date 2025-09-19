Trong khoảng thời gian này, tin đồn “Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng chia tay” đang râm ran khắp nơi. Đặc biệt, mới đây, khi “em gái quốc dân” đón sinh nhật lần thứ 28, hơn 1 triệu người đã nóng lòng nóng ruột chầu chực trên mạng xã hội, chờ mong xem cô có nhận được lời chúc mừng từ bạn trai đình đám như mọi năm hay không. Kết quả, netizen phát hiện, Lộc Hàm không hề online và hiển nhiên, anh chẳng thể canh đúng 0 giờ để gửi lời chúc sinh nhật đến bạn gái như mọi năm.

Còn về Quan Hiểu Đồng, nữ diễn viên Tôi Chính Là Cô Nương Như Thế tung bộ ảnh cực hút mắt, khoe nhan sắc cực phẩm với lời nhắn: “Quan trọng nhất là mình vui”. Nhiều người cho rằng, mỹ nhân 9X đang thể hiện thái độ của mình trước loạt tin đồn đổ vỡ tình cảm với Lộc Hàm sau 8 năm gắn bó.

Lộc Hàm lặn tăm, không hề chúc mừng sinh nhật Quan Hiểu Đồng như mọi năm.

Nữ diễn viên 9X đăng tải bộ ảnh mới trong dịp đặc biệt.

Có thể thấy "sao nhí" này ngày càng trở nên xinh đẹp, yêu kiều.

Không ít người cho rằng Quan Hiểu Đồng đang ngầm xác nhận việc cô và Lộc Hàm chia tay.

Thực tế, từ lúc công khai tình yêu đến nay, Lộc Hàm – Quan Hiểu Đồng liên tục bị đồn đoán kết hôn, chia tay. Tuy nhiên, từ tháng 4 năm nay, tin đồn họ đường ai nấy đi được lan truyền rộng rãi hơn bao giờ hết. Đặc biệt là khi có những dấu hiệu rõ rành rành như Quan Hiểu Đồng không chúc mừng sinh nhật bạn trai, cặp đôi không bên nhau trong ngày Thất tịch (Lễ Tình nhân của Trung Quốc), bố Quan Hiểu Đồng đã ấn ‘like’ bài viết couple Hàm – Đồng đường ai nấy đi...

Trong khoảng thời gian gần đây, Quan Hiểu Đồng cũng bất ngờ “thoáng” hơn nhiều so với trước đây, tự tin diện bikini khoe dáng cực cháy trên mạng xã hội, đồng thời cũng không ngần ngại đóng cảnh hôn nữa. Lại thêm việc họ ngó lơ nhau trong ngày sinh nhật của “em gái quốc dân”, cộng đồng mạng tin chắc rằng ngôn tình Cbiz đã “toang” thật rồi!

Bố Quan Hiểu Đồng (bên phải) có động thái ám chỉ cặp đôi đã chia tay.

"Em gái quốc dân" vứt bỏ hình ảnh "kín cổng cao tường", tự tin khoe body cực cháy.

Tuy nhiên, trang QQ cho biết, Quan Hiểu Đồng không phải chia tay mà là ly hôn, hơn nữa cặp đôi còn có một bé cưng đang được nuôi nấng ở Nhật Bản khiến dân tình ngã ngửa. Được biết, trước đây, phóng viên giải trí lâu năm đã úp mở về việc mối quan hệ của Quan Hiểu Đồng – Lộc Hàm sâu sắc hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Người này cho biết: “Chúng tôi không thể thay họ tuyên bố chuyện kết hôn được. Hai người không tổ chức tiệc rượu, mà cũng có khả năng chỉ là không mời chúng tôi thôi”. Hơn nữa, Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng rất nhiều lần bị phát hiện cùng tới Nhật Bản. Họ luôn kín tiếng về hành trình của mình khiến dân tình nửa tin nửa ngờ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Quan Hiểu Đồng luôn tích cực hoạt động nghệ thuật, chẳng có thời gian để mang thai, sinh con. Hơn nữa, chưa có nguồn tin chính thống nào xác nhận cặp đôi Cbiz đã là vợ chồng cả.

Có tin đồn Lộc Hàm - Quan Hiểu Đồng đã bí mật kết hôn, sinh con nhưng giờ đây đổ vỡ.

Về mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng cụ thể ra sao, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được. Bởi lẽ “cặp gà bông” Cbiz trước nay gần như chẳng bao giờ lôi chuyện tình cảm ra để đánh bóng tên tuổi, thu hút sự chú ý của dư luận. Tuy nhiên, cư dân mạng đều cho rằng, với những dấu hiệu rõ rành rành như vậy, e rằng cặp đôi này thực sự đã “toang” mất rồi!