Em gái quốc dân bất chấp ống kính hung thần

Mới đây, nữ diễn viên tham dự buổi họp báo giới thiệu dự án 100 Days Of Deception đóng cùng Park Jin Young. Phim lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, xoay quanh 100 ngày đầy hiểm nguy và những bí mật. Kim Yoo Jung vào vai nữ đạo chích móc túi số một Gyeongseong (tên gọi Seoul ngày nay). Để thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Hàn Quốc, cô cải trang thành một thực tập sinh phiên dịch. Tại đây, cô vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Woong, còn được biết đến với tên Nhật Sato Hideo (Park Jin Young) - phiên dịch viên mới được bổ nhiệm tại Phủ Tổng đốc, đồng thời là con nuôi của Tổng Giám chính sự Hàn Quốc. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào ngày 10/10 trên các nền tảng tvN, TVING, Netflix.