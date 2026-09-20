"Em gái quốc dân" Park Bo Young ở tuổi 36

Nhắc đến biểu tượng nhan sắc ngọt ngào trong trẻo và trẻ mãi không già, khán giả sẽ nhớ ngay đến Park Bo Young. Xuyên suốt hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, hình ảnh "em gái quốc dân" với nụ cười tỏa nắng, vẻ đẹp trẻ trung cùng phong cách đáng yêu đã hằn sâu vào tâm trí hàng triệu khán giả.

Thế nhưng mới đây, công chúng toàn châu Á được một phen "dụi mắt liên hồi", ngỡ ngàng đến mức không thể nhận ra Park Bo Young trong loạt ảnh mới. Cụ thể, tạp chí danh tiếng W Korea vừa chính thức công bố bộ hình quảng cáo trang sức mới kết hợp cùng nữ diễn viên. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quen thuộc, Park Bo Young xuất hiện với một khía cạnh trưởng thành, sắc sảo và tinh tế hơn hẳn, chính thức rũ bỏ hoàn toàn lớp áo "thanh thuần" để bước vào một địa hạt phong cách hoàn toàn mới.

Tạp chí danh tiếng W Korea vừa chính thức công bố bộ hình quảng cáo trang sức mới kết hợp cùng Park Bo Young. Clip: W Korea

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài quen thuộc, Park Bo Young xuất hiện với một khía cạnh trưởng thành, sắc sảo và tinh tế hơn hẳn. Ảnh: W Korea

Mái tóc ngắn khiến hình ảnh nữ diễn viên lạ lẫm hẳn. Ảnh: W Korea

Cô trang điểm mắt khói đậm sắc sảo - phong cách vốn chỉ dành cho những cô nàng "girl crush" lạnh lùng. Ảnh: W Korea



Trong loạt ảnh mới được hé lộ, tâm điểm chú ý lập tức đổ dồn vào sự thay đổi táo bạo của nữ diễn viên sinh năm 1990. Park Bo Young gây sốc khi khoác lên mình kiểu tóc ngắn cá tính, góc cạnh, kết hợp cùng lối trang điểm mắt khói đậm sắc sảo - phong cách vốn chỉ dành cho những cô nàng "girl crush" lạnh lùng thay vì một biểu tượng ngọt ngào.

Sự kết hợp táo bạo này tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt, vừa mang nét quyến rũ trưởng thành, vừa ẩn chứa sự nổi loạn ngầm đầy cuốn hút. Trước khung hình này, cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng biến hóa khôn lường của nữ diễn viên. Màn lột xác ngoạn mục này chính là minh chứng đanh thép nhất cho thấy Park Bo Young hoàn toàn có thể "cân" tốt mọi phong cách khác nhau, chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao thực thụ thay vì mãi đóng khung trong chiếc hộp an toàn mang tên "em gái quốc dân".

Sự kết hợp táo bạo này tạo nên một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Ảnh: W Korea

Cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng trước khả năng biến hóa khôn lường của nữ diễn viên. Ảnh: W Korea

Park Bo Young sinh ngày 12/2/1990 tại Jeungpyeong, tỉnh Bắc Chungcheong, Hàn Quốc. Cô sở hữu chiều cao 1,58 m và tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh - Sân khấu tại Đại học Dankook. Với gương mặt trẻ trung cùng ngoại hình nhỏ nhắn, Park Bo Young từ lâu được khán giả ưu ái gọi là "em gái quốc dân" của màn ảnh Hàn.

Park Bo Young bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau thành công của bộ phim điện ảnh Scandal Makers (2008). Tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng và đưa tên tuổi nữ diễn viên lên hàng ngôi sao. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án nổi tiếng như A Werewolf Boy, Oh My Ghost, Strong Woman Do Bong Soon, On Your Wedding Day, Doom at Your Service hay gần đây là Daily Dose of Sunshine, Light Shop. Dù đảm nhận vai diễn dễ thương, hài hước hay những nhân vật có chiều sâu tâm lý, Park Bo Young đều nhận được nhiều lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc.

Ảnh: W Korea

Park Bo Young hoàn toàn có thể "cân" tốt mọi phong cách khác nhau. Ảnh: W Korea

Không chỉ thành công ở mảng truyền hình, nữ diễn viên còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm và trang sức săn đón nhờ hình ảnh tích cực cùng sức ảnh hưởng lớn tại châu Á. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên xây dựng hình ảnh sạch scandal, tập trung phát triển sự nghiệp và duy trì mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp. Chính sự chân thành, giản dị cùng thái độ làm việc nghiêm túc đã giúp Park Bo Young nhận được nhiều tình cảm từ công chúng.

Ở độ tuổi 36, Park Bo Young vẫn giữ được sức hút riêng và không ngừng làm mới bản thân. Bộ ảnh mới cùng tạp chí W Korea tiếp tục chứng minh rằng "em gái quốc dân" không chỉ sở hữu vẻ đẹp trẻ trung mà còn có khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau, khiến khán giả luôn mong chờ những hình ảnh mới mẻ từ cô trong tương lai.

Ảnh: W Korea

Ở độ tuổi 36, Park Bo Young vẫn giữ được sức hút riêng và không ngừng làm mới bản thân. Ảnh: W Korea

Nguồn: W Korea