Đây là "em gái quốc dân" Moon Geun Young sau đám cưới bí mật sao?

Mới đây, Moon Geun Young đã tham dự họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế Our Ballad 2. Sau 7 năm, nữ diễn viên mới quay lại với những chương trình truyền hình. Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc Moon Geun Young lần đầu tiên lộ diện sau đám cưới bí mật với nam diễn viên hơn 7 tuổi Jung Pyung và quãng thời gian phải chống chọi với hội chứng chèn ép khoang cấp tính.

Tại đây, Moon Geun Young diện váy đen đơn giản nhưng nhanh chóng thu hút trọn sự chú ý. Có thể thấy rõ rằng "em gái quốc dân" ngày nào đã thon gọn hơn khá nhiều, gương mặt rạng rỡ, thần sắc tươi tắn. News1 hết lời ca ngợi Moon Geun Young sở hữu visual chẳng hề phai nhạt, chinh phục khán giả bằng đôi mắt to tròn như búp bê và những đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

Sau 7 năm, nữ diễn viên mới quay lại với những chương trình truyền hình. Ảnh: News1

Có thể thấy rằng Moon Geun Young đã giảm cân, rạng rỡ hơn thấy rõ. Ảnh: News1

News1 hết lời ca ngợi Moon Geun Young sở hữu visual chẳng hề phai nhạt. Ảnh: News1

Cũng tại sự kiện, Moon Geun Young bày tỏ lòng biết ơn những người ủng hộ sau đám cưới: "Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ giản dị, nhưng tôi rất biết ơn vì có rất nhiều người chúc mừng chúng tôi, và điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình cần phải sống tốt hơn nữa".

Khi được hỏi về sự hỗ trợ của chồng, Moon Geun Young đã khiến mọi người bật cười khi trả lời thành thật: "Thực ra chẳng có sự hỗ trợ nào cả". Dù vậy, anh thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với vợ, tin tưởng vào những điều cô làm bằng câu nói "Hãy cứ lắng nghe cẩn thận và làm những gì em thường làm mà thôi".

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên lộ diện sau đám cưới bí mật. Ảnh: Celeb Media

Cũng tại sự kiện, Moon Geun Young bày tỏ lòng biết ơn những người ủng hộ sau đám cưới. Ảnh: News1

Cô hạnh phúc khi nhắc đến chồng. Ảnh: News1

Moon Geun Young sinh năm 1987, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc với tư cách diễn viên nhí trước khi nổi đình nổi đám nhờ vai diễn trong phim Cô Dâu 15 Tuổi. Ngoại hình đáng yêu, “hack tuổi” thần sầu của nữ diễn viên từng khiến khán giả khắp châu Á phát cuồng. Tại Hàn Quốc, cô là 1 trong những “em gái quốc dân” được khán giả yêu thích, mến mộ nhất. Bên cạnh Cô Dâu 15 Tuổi, loạt tác phẩm gồm Chị Gái Lọ Lem, Họa Sĩ Gió, Alice Khu Cheongdam-dong, Nữ Thần Lửa ... đã giúp Moon Geun Young củng cố vị thế sao hạng A tại Kbiz.

Tuy nhiên trong những năm gần đây, nữ diễn viên gặp khó khăn khi mắc bệnh nặng. Cô mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính, một căn bệnh nguy hiểm do áp lực tăng cao trong các khoang cơ gây thiếu máu cục bộ và có nguy cơ hoại tử mô. Moon Geun Young phải trải qua 4 ca phẫu thuật khẩn cấp để giải áp, cứu lấy cánh tay và bảo toàn tính mạng. May mắn là đến năm 2024, bệnh tật đã lui hoàn toàn. Do phải dùng thuốc kéo dài để duy trì sức khỏe và ngăn tái phát, cô gặp tình trạng phù nề và thay đổi ngoại hình, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan trở lại với nghệ thuật.

Ảnh: Instagram

Những hình ảnh selfie sau sự kiện cho thấy Moon Geun Young đang có trạng thái sức khỏe và diện mạo rất tốt. Ảnh: Instagram

Đến cuối tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên họ Moon bất ngờ xác nhận đã bí mật kết hôn. Theo tìm hiểu của truyền thông xứ kim chi, “em gái quốc dân” đã bí mật tổ chức hôn lễ nhỏ với nam diễn viên Jung Pyung sau 1 thời gian dài hẹn hò. Mối quan hệ của cả 2 bắt đầu trên cương vị đồng nghiệp, sau đó phát triển thành tình nhân và cuối cùng quyết định nên duyên vợ chồng.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là chuyện tình của cặp đôi được giữ bí mật gần như tuyệt đối. Trong suốt thời gian yêu nhau, Moon Geun Young và Jung Pyung âm thầm ủng hộ sự nghiệp của đối phương, nhưng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào trước công chúng hay bạn bè. Nhiều người bạn thân thiết cũng hoàn toàn không hay biết nữ diễn viên và Jung Pyung đang yêu hay thậm chí chuẩn bị cho 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Cuối tháng 7 vừa qua, cô bí mật kết hôn với nam diễn viên Jung Pyung. Ảnh: X

Hôn lễ của cả 2 được tổ chức kín đáo. Thay vì làm đám cưới hoành tráng với đông đảo khách mời, Moon Geun Young và Jung Pyung chỉ tổ chức bữa tiệc ấm cúng cùng 2 bên gia đình để đánh dấu ngày trọng đại. Cặp đôi không gửi thiệp cưới rộng rãi hay thông báo trước với đồng nghiệp và bạn bè.

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Anh ra mắt vào năm 2007 và được biết đến là gương mặt hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sân khấu, sở hữu nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài công việc biểu diễn, Jung Pyung còn từng tham gia nhóm sáng tác Bachi do Moon Geun Young dẫn dắt. Chính môi trường nghệ thuật chung được cho là đã giúp cả 2 nghệ sĩ có thêm cơ hội gắn kết.

Chồng của Moon Geun Young là nam diễn viên nhạc kịch kiêm diễn viên sân khấu Jung Pyung, hơn cô 7 tuổi. Ảnh: Starnews

Nguồn: News1