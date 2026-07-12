Xuất hiện tại trận Chung kết Đơn nữ Wimbledon ngày 11/7, James Middleton và vợ Alizée Thevenet lựa chọn trang phục đồng điệu với gam trắng kem tinh tế. Trên Instagram, em trai Vương phi Kate hài hước chia sẻ bức ảnh chụp cùng vợ kèm dòng chú thích: "Matchy matchy for @wimbledon" (Tông xuyệt tông để đi Wimbledon).

Trong ảnh, James Middleton diện bộ suit màu kem của Ralph Lauren, kết hợp giày loafer nâu cổ điển. Trong khi đó, mọi sự chú ý của giới mộ điệu lại hướng về Alizée Thevenet với bản phối mang đậm tinh thần French Girl Style - phong cách thời trang tối giản nhưng đầy tinh tế đã trở thành biểu tượng của phụ nữ Pháp.

Chiếc váy Sézane tôn dáng thanh lịch

Là một chuyên gia tài chính người Pháp, Alizée Thevenet vốn nổi tiếng với gu ăn mặc thanh lịch và ưu tiên các thương hiệu quê nhà.

Tại Wimbledon, cô lựa chọn mẫu Sol Dress của Sézane với tông trắng ngà (Ecru), nổi bật nhờ phần viền đen tương phản chạy dọc thân váy. Thiết kế sơ mi thắt eo nhẹ giúp tôn vóc dáng một cách tinh tế mà vẫn giữ được vẻ nền nã, rất phù hợp với không khí trang trọng nhưng không quá cứng nhắc của giải đấu quần vợt danh tiếng. Đường cắt may gọn gàng cùng chất liệu nhẹ mang đến vẻ ngoài vừa nữ tính vừa hiện đại đúng tinh thần thời trang Pháp mà Alizée luôn theo đuổi.

Giày ballet tiếp tục là xu hướng mùa hè 2026

Hoàn thiện tổng thể, Alizée lựa chọn đôi Anya Low Ballerina của Sézane cùng tông màu với váy. Kiểu giày ballet phần thân ôm cao (high-vamp ballet flats) đang là một trong những xu hướng nổi bật của mùa hè 2026 và được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ sự kết hợp giữa vẻ cổ điển và tính ứng dụng cao. Việc kết hợp váy sơ mi cùng giày bệt giúp Alizée có vẻ ngoài thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn đủ sang trọng cho một sự kiện thể thao mang tính biểu tượng như Wimbledon.

Chiếc túi Longchamp hoàn thiện phong cách Pháp

Điểm nhấn tiếp theo trong bộ trang phục là chiếc Épure XS Camera Bag màu nâu của Longchamp. Thiết kế nhỏ gọn với phom dáng tối giản tạo nên sự cân bằng cho tổng thể trang phục mang tông sáng, đồng thời bổ sung nét cổ điển đặc trưng của thương hiệu Pháp lâu đời.

Không lựa chọn những mẫu túi xa hoa hay quá cầu kỳ, Alizée tiếp tục cho thấy triết lý thời trang quen thuộc của phụ nữ Pháp: đầu tư vào những món đồ có thiết kế vượt thời gian, dễ phối và có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh. Trong khi Alizée theo đuổi vẻ thanh lịch đặc trưng của Paris, James Middleton cũng phối hợp ăn ý với bộ suit hai hàng khuy màu kem và đôi giày loafer nâu, tạo nên hình ảnh cặp đôi lịch lãm nhưng không phô trương.

Đây là một trong số ít lần hai vợ chồng cùng xuất hiện trước công chúng. Kể từ khi kết hôn năm 2021, James và Alizée chủ yếu lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hiếm khi tham dự các sự kiện lớn, ngoại trừ một số dịp quan trọng của Hoàng gia như buổi hòa nhạc từ thiện Together at Christmas do Vương phi Kate tổ chức hằng năm.

Alizée ngày càng được yêu thích nhờ gu thời trang tinh tế

Không lâu trước Wimbledon, Alizée cũng xuất hiện cùng mẹ chồng Carole Middleton tại Royal Ascot và thu hút sự chú ý nhờ phong cách thanh lịch. Dù không phải thành viên chính thức của Hoàng gia Anh, cô vẫn được nhiều người hâm mộ đánh giá cao bởi gu thời trang ổn định, không chạy theo xu hướng quá nhanh mà ưu tiên những thiết kế kinh điển từ các thương hiệu Pháp như Sézane hay Longchamp. Những lựa chọn của Alizée cũng phản ánh đúng tinh thần quiet luxury sang trọng kín đáo đang được giới thời trang yêu thích trong vài năm gần đây.

Chuyện tình bắt đầu nhờ... một chú chó

James Middleton và Alizée Thevenet gặp nhau lần đầu vào năm 2018 tại South Kensington Club ở London. Theo James chia sẻ, chính chú chó spaniel Ella của anh đã vô tình chạy đến làm quen với Alizée, mở đầu cho cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người. Khi ấy, Alizée thậm chí còn tưởng James là nhân viên phục vụ và gọi đồ uống trong lúc vẫn vuốt ve chú chó. James từng nói nếu hôm đó không đưa Ella theo cùng thì có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp được người sau này trở thành vợ mình.

Sau nhiều lần phải hoãn cưới vì đại dịch COVID-19, cặp đôi chính thức kết hôn vào ngày 11/9/2021 trong một buổi lễ tại miền Riviera (Pháp), với sự tham dự của Vương phi Kate, Thân vương William cùng các thành viên gia đình Middleton.

Năm 2023, họ chào đón con trai đầu lòng Inigo. Hiện James và Alizée vẫn duy trì cuộc sống khá kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình nhỏ, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện đặc biệt như Wimbledon hay những hoạt động quan trọng của Hoàng gia Anh.

*Tổng hợp