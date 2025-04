"Em bé quốc dân" Choo Sarang trổ mã bất ngờ, sắc vóc ở tuổi 14 ra sao?

Còn nhớ hơn 10 năm trước, "thiên thần nhí" Choo Sarang trở thành hiện tượng vì quá đỗi đáng yêu. Đến nay, cô bé đã lớn lên và "dậy thì thành công", lột xác ngoạn mục khiến cư dân mạng ngỡ ngàng.

Trong chương trình My Child's Private Life lên sóng tối 20/4, hậu trường buổi chụp hình của Choo Sarang và bạn thân Yuto đã được tiết lộ. Ở tuôi 14, thiên thần nhí ngày nào đã cao đến 1m73, sở hữu đôi chân dài giống người mẹ siêu mẫu. Gương mặt dễ thương ngày nào cũng trở nên vô cùng xinh xắn. Dàn MC không tiếc lời khen ngợi cho ngoại hình xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ của Choo Sarang: "Có vẻ như cô bé sinh ra đã như vậy rồi", "Cô bé sinh ra để làm người mẫu"...

Diện mạo xinh xắn, đáng yêu của Choo Sarang ở tuổi 14 khiến cư dân mạng phải ngỡ ngàng

Thiên thần nhí ngày nào giờ đã trổ nét xinh xắn, sở hữu chiều cao khủng 1m73, đôi chân dài thừa hưởng từ người mẹ siêu mẫu

Choo Sarang và cậu bạn thân Yuto đã có buổi chụp hình chuyên nghiệp cho tạp chí thời trang Dazed

Cư dân mạng đang rất ngóng chờ "tiểu mỹ nhân" tiến vào làng giải trí

Vẻ đáng yêu ngập tràn khiến netizen phải xuýt xoa. Đôi bạn "thiên thần nhí" ngày nào đã bước vào độ tuổi thiếu niên và ngày càng trưởng thành, xinh xắn hơn

Choo Sarang - Yuto trong bộ ảnh ngày còn nhỏ

Choo Sarang sinh năm 2011, là con của võ sĩ nổi tiếng Choo Sung Hoon và người mẫu Yano Shiho. Ngay từ khi còn bé, cô đã trở thành hiện tượng trên khắp châu Á với vẻ ngoài quá đỗi đáng yêu. Choo Sarang được mệnh danh là "thiên thần nhí", "em bé quốc dân" khuấy đảo làng giải trí 1 thời.

Sau khi kết thúc chương trình The Return of Superman, Choo Sarang cùng gia đình đã chuyển đến Hawaii vào năm 2018. Cuộc sống hiện tại của "thiên thần nhí" trên hòn đảo thiên đường này đã được tiết lộ trong chương trình Live All Year. Theo đó, gia đình cô bé sinh sống trong một biệt thự sang trọng trị giá gần 150 tỷ đồng, với tiện nghi bao gồm cả một rạp chiếu phim. Bên cạnh đó, Sarang cũng được bố mẹ cho theo học tại một trường tư thục danh tiếng ở Hawaii, với mức học phí lên tới gần 500 triệu đồng mỗi năm.

"Thiên thần nhí" Choo Sarang ngày còn nhỏ

Nguồn: Money Today