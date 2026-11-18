Ngày 18-11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cho biết đã phẫu thuật nội soi cho một em bé sơ sinh vì dị tật hiếm gặp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhi nặng 3.200gram, chào đời tại Bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng suy hô hấp nặng.

Trước đó, quá trình siêu âm tiền sản, bác sĩ đã phát hiện thai nhi bị thoát vị hoành phải. Dị tật này khiến các tạng trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực, gây thiểu sản phổi (kích thước phổi nhỏ hơn bình thường làm giảm khả năng trao đổi khí), tăng áp động mạch phổi.

Ngay sau sinh, bé khóc yếu, tím tái, thở co lõm ngực. Ê-kíp nhanh chóng đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Tại đây, trẻ được hồi sức tích cực, kiểm soát hô hấp và tuần hoàn. Sau 6 ngày điều trị, tình trạng dần cải thiện. Ê-kíp quyết định tiến hành ca phẫu thuật nội soi đầy thách thức.

Quá trình phẫu thuật ghi nhận trẻ bị khuyết cơ hoành lớn, kích thước khoảng 4cmx5cm. Các tạng thoát vị lên lồng ngực bao gồm: toàn bộ ruột non, một phần đại tràng, thận phải, một phần gan và túi mật.

Ê-kíp thận trọng đưa toàn bộ các tạng trở lại ổ bụng, tiến hành tạo hình cơ hoành bằng mảnh ghép sinh học.

Sau phẫu thuật, trẻ được chăm sóc và theo dõi tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định, các chỉ số sinh tồn duy trì tốt.

Theo các bác sĩ, phẫu thuật thành công mới chỉ là bước khởi đầu của trẻ bị thoát vị hoành bẩm sinh. Trẻ cần được theo dõi lâu dài về chức năng hô hấp, dinh dưỡng, tăng trưởng và phát triển.