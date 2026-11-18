Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, trẻ đang ăn hạt lạc thì đột ngột ho sặc sụa, tím tái và khó thở. Nghi trẻ bị hóc dị vật, gia đình đưa bé đến một phòng khám gần nhà. Tuy nhiên, kết quả chụp CT không phát hiện dị vật nên trẻ được đưa về nhà theo dõi.

Sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng ho, khò khè kéo dài. Dù được điều trị tại nhiều phòng khám tư, các triệu chứng chỉ thuyên giảm, không khỏi hoàn toàn. Gia đình tiếp tục đưa trẻ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình thăm khám.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhi khó thở, thở rên, rút lõm lồng ngực rõ. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ suy hô hấp độ 2, viêm phế quản phổi và nghi ngờ có dị vật đường thở bị bỏ sót.

Bệnh nhi được điều trị hồi sức tích cực bằng phương pháp thở máy không xâm nhập (NCPAP), kháng sinh tĩnh mạch, khí dung và thuốc giảm viêm. Sau 10 ngày điều trị, tình trạng trẻ cải thiện, qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ tiếp tục hội chẩn và chỉ định nội soi phế quản ống mềm để kiểm tra.

Kết quả nội soi phát hiện dị vật là hạt lạc tại phế quản gốc phải, che lấp khoảng 80% khẩu kính phế quản. Xung quanh dị vật có nhiều tổ chức hạt và dịch viêm. Ekip sau đó tiến hành nội soi phế quản ống cứng, gắp ra 3 mảnh hạt lạc. Do dị vật mắc lâu ngày, quá trình lấy ra gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đường thở được khai thông, trẻ tự thở tốt, phổi hết rale rít, tình trạng ho giảm rõ rệt. Sau 4 ngày tiếp tục theo dõi và điều trị phục hồi, sức khỏe bệnh nhi ổn định, được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo khi trẻ đột ngột ho sặc sụa, tím tái hoặc khó thở trong lúc ăn uống, cần nghĩ đến nguy cơ hóc dị vật đường thở và đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Trường hợp trẻ tiếp tục ho, khò khè kéo dài sau một sự cố nghi hóc dị vật, gia đình không nên chủ quan, kể cả khi kết quả thăm khám ban đầu chưa phát hiện dị vật.