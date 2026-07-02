"Em à, chúng ta thành công rồi": Vợ qua đời vì ung thư, người đàn ông 67 tuổi làm điều không ai ngờ, câu nói sau đó khiến hàng nghìn người bật khóc

Chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 67, ông Lim Shyang Guey khép lại hành trình mà ngay cả nhiều người trẻ cũng e ngại: chạy hơn 2.200km vòng quanh bán đảo Malaysia.

Nhưng với ông, đây chưa bao giờ chỉ là một thử thách thể lực.

Đó là lời hứa cuối cùng dành cho người vợ đã đồng hành cùng mình suốt hơn nửa cuộc đời.

Ngày cán đích, điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải đôi chân rã rời sau gần ba tháng rong ruổi, mà là người phụ nữ đã rời xa ông hai năm trước.

"Em à, chúng ta đã làm được rồi".

Biến nỗi đau mất vợ thành hành trình gieo hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân ung thư

Cuối tháng 3/2026, ông Lim bắt đầu chiến dịch Run for Gold để tưởng nhớ người vợ, bà Goh Joo Lee, qua đời vì ung thư túi mật vào năm 2024.

Suốt 86 ngày, tấm ảnh của bà luôn nằm trong hành trang của ông, theo từng bước chân vượt qua 11 bang và một vùng lãnh thổ liên bang trên bán đảo Malaysia.

Ông không chạy để lập kỷ lục.

Ông chạy để giữ lời hứa với người vợ đã khuất và để những gia đình đang chiến đấu với ung thư biết rằng họ không đơn độc.

Đồng hành cùng Hội Ung thư Quốc gia Malaysia, chiến dịch đã quyên góp được hơn 775.000 ringgit (gần 5 tỷ đồng), vượt xa mục tiêu ban đầu là 600.000 ringgit. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu và hỗ trợ điều trị ung thư.

"Tôi luôn có cảm giác bà ấy đang đi cùng mình"

Vài ngày sau khi hoàn thành hành trình, ông Lim vẫn nhớ như in những khoảnh khắc khiến ông tin rằng người vợ quá cố chưa từng rời xa mình.

"Tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang dõi theo và che chở".

Có lần, khi chạy qua bang Johor, ông vô tình ngẩng đầu lên và nhìn thấy một cửa hàng xe máy mang đúng tên tiếng Anh lẫn tiếng Hoa của vợ mình.

Ông mỉm cười, coi đó như một lời nhắn từ người phụ nữ ông yêu.

"Chuyến đi này khiến tôi cảm thấy gần bà ấy hơn bao giờ hết".

Suốt hành trình, ông vẫn âm thầm trò chuyện với vợ trong suy nghĩ, như thể bà vẫn đang sánh bước bên cạnh.

Khi đi qua bang Malacca, ông còn dành thời gian ghé lại nơi từng là ngôi nhà tuổi thơ của vợ để lặng lẽ ôn lại những ký ức gia đình.

Có những ngày bắt đầu từ 3 giờ sáng và những khoảnh khắc tưởng chừng phải bỏ cuộc

Để kịp hoàn thành cung đường trong 86 ngày, cuộc sống của ông Lim gần như chỉ xoay quanh việc chạy.

3 giờ sáng thức dậy.

4 giờ lên xe quay lại điểm đã dừng hôm trước.

4 giờ 30 bắt đầu chạy cho đến gần trưa, có hôm kéo dài tới quá 12 giờ.

Mỗi tuần, ông dành ba đến bốn ngày cho những chặng chạy dài. Những ngày còn lại là các buổi gặp gỡ cộng đồng, tuyên truyền về phòng chống ung thư tại từng địa phương.

Không phải hành trình nào cũng bằng phẳng.

Một lần, người điều khiển drone ghi hình cho bộ phim tài liệu về chiến dịch bất ngờ bị xe tông rồi bỏ chạy. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Lim chỉ cách đồng đội vài bước chân và may mắn không bị thương.

Đó là khoảnh khắc khiến cả ê-kíp thực sự sợ hãi.

Những bệnh nhi ung thư khiến ông bật khóc

Nếu hỏi đâu là ký ức khó quên nhất sau hơn hai tháng rong ruổi, ông Lim không nhắc đến những cơn đau cơ hay những đoạn đường dài hun hút.

Ông nhắc đến lần đầu bước vào khoa ung bướu dành cho trẻ em.

"Tôi gần như chỉ biết khóc".

Nhìn những đứa trẻ nhỏ bé đang kiên cường chống chọi với bệnh tật, bên cạnh là ánh mắt đầy lo âu của cha mẹ, ông hiểu vì sao mình phải tiếp tục chạy.

"Nếu hành trình này có thể giúp được các em và tiếp thêm hy vọng cho những gia đình ấy, thì mọi nỗ lực của tôi đều xứng đáng."

Câu nói của con trai khiến mọi mệt mỏi tan biến

Ở những kilomet cuối cùng trên đảo Penang, hai người con của ông đã chạy cùng cha để về đích.

Sau khi cuộc chạy khép lại, trước lúc trở về Australia, con trai ông ôm lấy cha và nói một câu ngắn gọn:

"Mẹ sẽ rất tự hào về bố!".

Ông Lim cho biết, đó có lẽ là phần thưởng lớn nhất sau 86 ngày không ngừng tiến về phía trước.

Điều ông để lại không chỉ là hàng tỷ đồng quyên góp

Số tiền gây quỹ là một thành công đáng tự hào.

Nhưng với ông Lim, điều quý giá hơn là những thay đổi ông nhìn thấy ở những người xung quanh.

Người chị ngoài 50 tuổi của ông đã bắt đầu tập chạy sau khi chứng kiến hành trình của em trai.

"Tôi hy vọng mình không chỉ quyên góp được tiền, mà còn truyền cảm hứng để nhiều người dám bước ra khỏi vùng an toàn, bắt đầu vận động và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình."

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là sau khi hoàn thành hơn 2.200km, ông gần như không dành thời gian nghỉ ngơi.

Ông nhanh chóng trở lại với những buổi chạy quen thuộc hằng ngày, đồng thời lên kế hoạch phát hành bộ phim tài liệu dài một giờ ghi lại toàn bộ chiến dịch Run for Gold.

Hành trình ấy có thể đã kết thúc trên bản đồ, nhưng với ông Lim, nó vẫn đang tiếp tục, khi mục tiêu tiếp theo là gây quỹ 1 triệu ringgit Malaysia và lan tỏa thông điệp về phòng chống ung thư đến nhiều người hơn nữa.

(Theo Scmp, StraitTimes)