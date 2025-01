ELLE Decoration khởi tạo niềm vui với dự án văn phòng sáng tạo

Đến năm 2025, mùa 3 của ELLE Decoration Pop-Up Office mở ra một không gian độc đáo nơi nghệ thuật và cuộc sống hòa quyện. Đây không chỉ là nơi hội tụ của những người hằng ngày miệt mài với công việc sáng tạo, mà còn là điểm khởi đầu cho niềm vui lan tỏa đến cộng đồng qua chuỗi hoạt động kéo dài từ 20/12/2024 đến 10/01/2025.

Chủ đề đặc biệt của mùa thứ 3 mang tên The Making of Joy (Khởi Tạo Niềm Vui), lấy cảm hứng từ Màu Dulux của Năm 2025 – True Joy™ (Vàng Khởi Sắc). Qua đó, đội ngũ tổ chức muốn truyền tải một thông điệp sâu sắc: trong thời khắc giao thoa giữa năm 2024 và 2025, khi xã hội đối mặt với không ít thử thách, việc duy trì suy nghĩ tích cực, tìm kiếm ánh sáng và nuôi dưỡng niềm vui sống hàng ngày ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Không gian nhà máy nước đá khoác lên diện mạo mới của nghệ thuật và niềm vui

Không gian TĐX Ice Factory từ một nhà máy nước đá đã được "hô biến" thành một văn phòng sáng tạo hòa quyện giữa nghệ thuật và văn hóa, với sự hỗ trợ của các đối tác trong lĩnh vực nội thất, vật liệu, chiếu sáng và công nghệ. Cùng với đối tác Dulux by Azko Nobel, không gian này tổ chức nhiều hoạt động phong phú như design talk, workshop, trình diễn, showcase, demo sản phẩm và giao lưu nghệ sĩ, tạo cầu nối giữa người sáng tạo và công chúng, đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, mở ra những cảm nhận thẩm mỹ trong từng khoảnh khắc hằng ngày.

Từ buổi triển lãm AR Ngóc Ngách do Thóc Journal tổ chức đến các workshop như Styling trong nội thất hay Họa Sắc – Đề Chữ và talkshow như Vươn Ra Thế Giới: Cùng Artist Việt Bước Vào Thế Giới Nghệ Thuật NFT & Web3, dự án mang đến những góc nhìn sắc sảo về nghệ thuật và sáng tạo. Những hoạt động thực hành như ký họa nội thất tại Saigon's Gastropub hay workshop cắm hoa Dệt Một Áng Hoa không chỉ giúp người tham gia chiêm ngưỡng nghệ thuật mà còn trực tiếp trải nghiệm quá trình sáng tạo. Các màn trình diễn cảm xúc như Still Living – Vẫn Tiếp Tục Sống hay các buổi ngâm thơ và giao lưu âm nhạc cổ truyền mang nghệ thuật đến gần với đời sống, tạo nên một không gian sáng tạo đa chiều, nơi cảm xúc và ý tưởng được khơi nguồn mạnh mẽ.

Triển lãm AR Ngóc Ngách của Thóc Journal

Workshop thủ công với cảm hứng từ màu Vàng Khởi Sắc

Câu chuyện của Pop-Up Office không chỉ dừng lại ở các sự kiện mà còn lan tỏa thông qua hành trình tìm kiếm niềm vui qua thiết kế. Thông qua cuộc thi Tuyên Ngôn Niềm Vui, các nhà thiết kế kiến trúc đã hiện thực hoá chủ đề "niềm vui" thành những không gian sống động dành cho cộng đồng. Dự án đạt giải Nhất của cuộc thi The Joy of Using Space của nhà thiết kế Chung Thị Thanh Ngân đã kể câu chuyện đầy nhân văn về những đứa trẻ khiếm thị khao khát một không gian học tập an toàn và tràn đầy cảm hứng. Thiết kế này, được thai nghén qua nhiều năm nghiên cứu, không chỉ là một công trình mà còn là lời cam kết mạnh mẽ: mọi người, dù trong hoàn cảnh nào, đều xứng đáng với không gian sống đẹp.

Các tác phẩm đoạt giải khác, như Write Our Smile của nhà thiết kế Trần Ngọc Phát hay Không gian văn hóa Huế của nhóm H.BD Atelier, cũng mang đến những câu chuyện độc đáo, kết nối sáng tạo hiện đại và giá trị truyền thống. Qua những thiết kế này, "niềm vui" không còn là khái niệm mơ hồ, mà trở thành những trải nghiệm sống động, có thể cảm nhận bằng trái tim và giác quan.

Chung kết cuộc thi thiết kế Tuyên Ngôn Niềm Vui

Chung kết cuộc thi thiết kế Tuyên Ngôn Niềm Vui

Với mỗi hoạt động, mỗi tác phẩm dự thi, Khởi Tạo Niềm Vui không chỉ là một dự án triển lãm và hoạt động nghệ thuật, mà là hành trình kết nối cảm xúc và khơi dậy những ý tưởng mới, để mỗi người tham gia đều có thể tìm thấy niềm vui và cảm hứng trong từng khoảnh khắc, từ đó lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng, tìm thấy từ thế giới xung quanh thành những nét đẹp sống động, đầy sắc màu và hy vọng.