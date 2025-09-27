Echoes of Elegance - Khi di sản ngân vang trong thanh âm của sự thanh lịch

Trong không gian sang trọng của InterContinental Halong Bay Resort, chuyên gia trang điểm, giám đốc sáng tạo Nam Trung và nhà thiết kế Lâm Gia Khang cùng nhau dệt nên một cuộc đối thoại đa giác quan: nghệ thuật thị giác, thời trang, làm đẹp, kiến trúc và ẩm thực. Mỗi đường nét, mỗi chi tiết đều là một "tiếng vọng", tinh tế, bền bỉ, lan tỏa trong tâm trí người thưởng lãm.

Một triển lãm của cảm xúc

Tại Vue Lounge, 12 cụm tác phẩm sắp đặt mở ra một không gian như bản giao hưởng thị giác. Ở đó, người xem đi từ ánh sáng và màu sắc đến chất liệu và âm thanh, từ hơi thở của vải lụa đến làn hương thoảng qua của ký ức. Các thiết kế của Lâm Gia Khang mang ngôn ngữ tối giản mà sâu lắng, sử dụng chất liệu bản địa như lụa Tân Châu, lụa tre, lụa sơn mài… mỗi thớ vải như lưu giữ hơi thở của đất, của bàn tay người thợ, và cả sự tĩnh tại của thiên nhiên.

"Chúng tôi muốn dẫn dắt khách mời đi qua hành trình của cái đẹp – nơi thời trang, nghệ thuật và ẩm thực cùng vang lên như một bản nhạc di sản," Lâm Gia Khang chia sẻ. Không còn những buổi trình diễn thời trang xa cách, anh tạo nên một không gian gần gũi, nơi cái đẹp được nâng tầm thành trải nghiệm sống.

Nét đẹp trong ký ức

Song song với đó, Nam Trung đưa vào triển lãm một cuộc trò chuyện bằng hình ảnh và cảm xúc về vẻ đẹp Việt. Từ nét cong của chân mày vòng nguyệt, sắc đỏ của môi trầu, cho đến sự rực rỡ hiện đại của son môi thời thượng – tất cả hiện diện như một dòng chảy bất tận của cái đẹp. Những dụng cụ trang điểm truyền thống được tái hiện trên chất liệu tre nứa, gợi nhắc ký ức nhưng cũng khẳng định rằng: thanh lịch không bao giờ cũ.

Với Nam Trung, "Thanh" là trong sáng, "Lịch" là từng trải. Người thanh lịch chính là người gìn giữ được sự trong trẻo sau bao biến động – một định nghĩa về cái đẹp vừa giản dị, vừa thấm thía.

Bản tiệc của giác quan

Khi màn đêm buông xuống, hành trình "Echoes of Elegance" tiếp tục trong một bữa tiệc ẩm thực ngay bên bờ vịnh. Dưới ánh hoàng hôn và bầu trời sao, các đầu bếp của InterContinental Halong Bay Resort cùng khách mời đặc biệt – Chef Jack Prakit Sawetbut từ Kimpton Koh Samui – đưa thực khách đi qua những tầng cảm xúc của vị giác.

Từ món khai vị "Lời thì thầm của biển" phảng phất hương khói và rong biển, đến "Vết dấu thu" ngọt ngào của sò điệp và tôm tít Hạ Long, rồi khép lại bằng hương cốm non trong món tráng miệng tinh tế – mỗi món ăn đều là một chương nhỏ của bản giao hưởng. Mỗi câu chuyện ẩm thực lại chạm đến ký ức quê hương, đánh thức niềm tự hào về cội nguồn.

Thanh âm của sự thanh lịch

"Echoes of Elegance" không chỉ khơi gợi vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn khẳng định một phong cách sống. Đó là cách con người tìm thấy sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ bé, cách ta đối thoại với di sản bằng ánh sáng, hương thơm, hương vị và những xúc cảm riêng tư.

Ông Jesper Bach Larsen, Tổng quản lý khu nghỉ dưỡng, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi có thể kiến tạo một hành trình nơi nghệ thuật, thời trang và ẩm thực gặp nhau. InterContinental Halong Bay Resort mong muốn mang đến cho du khách những trải nghiệm giàu cảm hứng, để di sản Hạ Long không chỉ là khung cảnh, mà là một phần sống động trong từng khoảnh khắc."

Cánh cửa mở ra thế giới của cái đẹp

Là một phần trong chiến dịch toàn cầu Doors Unlocked, chương trình tại Hạ Long mang đến cho du khách cơ hội trải nghiệm trọn vẹn – từ lưu trú trong phòng suite sang trọng, liệu trình spa bằng bột ngọc trai, đến bữa tiệc sáu món tinh hoa và triển lãm nghệ thuật độc quyền. Tất cả tạo nên một hành trình khác biệt, vượt xa một kỳ nghỉ thông thường.

Thông qua gói Doors Unlocked, với mức giá từ 2.000 USD: bao gồm 02 đêm nghỉ dưỡng trong không gian suite sang trọng, quyền lợi Club Lounge, tiệc 6 món tinh hoa bên bờ biển do Chef khách mời thực hiện, cùng các hoạt động wellness như liệu trình spa ngọc trai và quyền tham gia triển lãm độc quyền trong khuôn khổ sự kiện. Đây là lời mời gọi để du khách thực sự "mở khóa cánh cửa" đến một thế giới duy mỹ, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành ký ức đặc biệt.

Với Echoes of Elegance, InterContinental Halong Bay Resort không chỉ khẳng định vị thế là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất Việt Nam, mà còn trở thành nơi hội tụ của những trải nghiệm tinh hoa, nơi nghệ thuật sống được nâng tầm thành di sản cảm xúc.