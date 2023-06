Dương Yến Ngọc rạng rỡ mừng thần tượng Thái San kết hợp cùng Phương Thanh

Chia sẻ về việc hợp tác lần này, Thái San cho biết nhờ sự máu lửa của Phương Thanh mà anh cảm thấy tự tin hơn hẳn khi thu âm. Dần cởi bỏ sự ái ngại ban đầu, nam tài tử điện ảnh một thời thoải mái và phấn khích khi hát cùng đàn em.



Thái San mời Phương Thanh song ca trong dự án mới.

Còn về giọng ca "Giã từ dĩ vãng", từ việc trân quý thế hệ đi trước mà Phương Thanh vui vẻ nhận lời tham gia dự án, cô tự mình tìm phòng thu – nhạc sỹ hòa âm phối khí – tìm ekip thực hiện MV luôn cho Thái San. Nữ ca sỹ cho biết ngay lần đầu tiên trò chuyện với đàn anh, cô đã bị nét hiền lành, tử tế, thiện lương của Thái San chinh phục hoàn toàn. Và Phương Thanh mong muốn có được một MV đẹp xem như món quà gửi tặng nam diễn viên.

Sau khi thực hiện xong MV I wanna be in you, Thái San sẽ quay trở lại Pháp để tiếp tục công việc của mình. Thời gian tới, anh sẽ đi đi về về giữa hai nước để thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật. Anh cũng đã nhận được nhiều lời mời về phim ảnh từ các đạo diễn và nhà sản xuất Việt Nam. Làm việc với Phương Thanh chục ngày qua, Thái San lại càng hăng hái trở lại với nghệ thuật trong thời gian tới bởi anh hiểu rõ ngọn lửa nghề trong anh chưa bao giờ tắt.

Thái San vốn là thần tượng từ thuở nhỏ của cựu người mẫu, diễn viên Dương Yến Ngọc vì thế khi hay tin anh trở về nước và ra mắt MV cô đã vô cùng háo hức. Dương Yến Ngọc chia sẻ đây là lần đầu cô gặp Thái San ngoài đời và vẫn cảm mến nét phong độ, lịch thiệp ở nam diễn viên. Cô cũng xúc động khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Thái San - Phương Thanh và mong rằng đàn anh sẽ vượt qua mọi rào cản trong cuộc sống, tìm được sự bình an và luôn hạnh phúc. Dương Yến Ngọc cũng bày tỏ sự khâm phục của mình với trái tim trượng nghĩa, hào hiệp của Phương Thanh khi nhận lời hỗ trợ đàn anh hết mực.

Dương Yến Ngọc cũng thu hút ống kinh truyền thông bởi vẻ ngoài quyến rũ, trẻ trung của mình. Dù đã bước qua tuổi 44 nhưng nhan sắc của cựu người mẫu vẫn vô cùng trẻ trung và rạng rỡ.