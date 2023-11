Đường sa ngã của bà mẹ 4 con cầm đầu đường dây 'ship' ma túy

Cháu kéo cô ruột vào tù vì ma túy

Là con đầu trong gia đình có 4 anh, chị em ở huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An, học hết lớp 9, Hà Thị Bé Dung (SN 1992) nghỉ học, sau đó lập gia đình. Cuộc sống hôn nhân của Dung không đầm ấm như bao người phụ nữ khác. Chồng của Dung nghiện ma túy, từng có thời gian vào tù. Mẹ của Dung cũng phải vào tù chấp hành án vì phạm tội liên quan đến ma túy.

Vì cuộc sống mưu sinh, Dung đưa các con vào Tây Nguyên sinh sống và chọn xã Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk để an cư. Thi thoảng, người phụ nữ này vẫn về thăm quê. Từ những lần về quê ấy, Dung đã cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy thuê từ Nghệ An vào Đắk Lắk.

Khoảng đầu tháng 9/2022, trong lần về thăm quê, Dung gặp người đàn ông dân tộc Mông (không rõ lai lịch). Người này đặt vấn đề thuê Dung đưa ma túy vào Đắk Lắk sẽ có tiền công 70 triệu đồng. Thấy số tiền lớn, Dung đồng ý.

Bị cáo Hà Thị Bé Dung (giữa) và 2 bị cáo trong đường dây vận chuyển ma túy.

Tuy nhiên, người phụ nữ không trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển ma túy mà thuê Trương Văn Thịnh (20 tuổi, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) và cô ruột Hà Thị Mùi (44 tuổi), hứa trả tiền công 13 triệu đồng/người.

Ngày 17/11/2022, Dung gọi điện chỉ đạo cho cô ruột đến khu vực Dốc Chuối (thuộc xã Châu Thôn, huyện Quế Phong) để nhận ma túy từ một người không quen biết. Sau đó, Mùi bỏ “hàng” vào bì xác rắn và đến Bến xe thị trấn Kim Sơn tìm gặp Thịnh.

Gặp nhau tại bến xe, Mùi đã chở Thịnh kẹp theo ma túy chạy theo hướng về xuôi. Đi được một đoạn gặp xe khách, Thịnh lấy ma túy bỏ vào ba lô rồi bắt xe để vào Đắk Lắk. Tuy nhiên, trên đường di chuyển, Trương Văn Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng tang vật gần 1,2 kg ma túy. Từ lời khai của Thịnh, cơ quan công an đã bắt giữ khẩn cấp Hà Thị Mùi.

Riêng đối với Hà Thị Bé Dung, sau khi hay tin 2 đồng phạm bị bắt đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn Nghệ An. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can này về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Sau khi bỏ trốn, Dung ngược vào tỉnh Đắk Lắk. Trong thời gian trốn truy nã, Dung sinh thêm một đứa con với người chồng hờ. Dung đã mượn giấy tờ của một người phụ nữ khác để làm thủ tục nhập viện sinh con.

Hà Thị Bé Dung cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk.

Tháng 6/2023, sau khi nắm thông tin Hà Thị Bé Dung đang lẩn trốn ở Tây Nguyên, một tổ công tác đã vào tận nơi xác minh, phối hợp với công an địa phương để truy bắt. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/6, Hà Thị Bé Dung bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Ea Wy, huyện Eah’Leo (Đắk Lắk). Thời điểm bị bắt, Dung sinh con chưa đầy tháng.

Trả giá

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa 3 bị cáo: Hà Thị Bé Dung, Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Bị truy tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy nhưng bị cáo Dung tỏ ra khá bình thản.

Bị cáo Dung thừa nhận hành vi phạm tội. Dung khai vì hám lợi 70 triệu đồng nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng người Mông. Bị cáo không trực tiếp thực hiện giao dịch mà đã thuê Thịnh và cô ruột làm nhiệm vụ. Về hành vi trốn truy nã, Dung trình bày sau khi nghe tin đồng phạm bị bắt vì lo sợ nên đã trốn vào Đắk Lắk.

Bị cáo trình bày hiện sức khỏe yếu do mới sinh con và đứa con út mới hơn 4 tháng tuổi để xin tòa cho mình được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để nuôi con cho đến khi đứa bé đủ 36 tháng tuổi mới thi hành án.

Bị cáo Dung nhận bản án chung thân, 3 đứa con buồn bã rời phiên tòa.

Hầu tòa, bị cáo Mùi nhiều lần bật khóc. Nữ bị cáo khai, vì chồng mất, áp lực nuôi con nên khi được thuê vận chuyển ma túy đã đồng ý. Về số tiền 13 triệu đồng, Mùi khai đã nộp tiền học cho con và chi tiêu cá nhân hết.

“Những ngày tháng bị tạm giam, bị cáo thấy có lỗi với các con cùng mẹ già. Nhiều đêm dằn vặt, không hiểu tại sao lại dễ dàng sa chân vào con đường mua bán ma túy. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc các con khi chồng đã qua đời”, bị cáo Mùi chia sẻ.

Với vai trò cầm đầu, bị cáo Hà Thị Bé Dung đã bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Hai bị cáo Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh cùng lĩnh án 20 năm tù.

Lời đề nghị xin được áp dụng biện pháp ngăn chặn để trở về chăm sóc đứa con thứ 4 cho đến khi 36 tháng tuổi không được tòa chấp nhận, Dung lặng lẽ rời tòa. Nhìn mẹ bị áp tải ra xe để về trại tạm giam, 3 đứa con của nữ bị cáo chỉ biết đứng nhìn và rơi nước mắt. Bước đi sai lầm của người mẹ trẻ đã đẩy tương lai của những đứa trẻ trở nên mịt mù.