Nhan sắc gây sốc của "Tiểu Long Nữ" Trần Nghiên Hy sau khi ly hôn "Dương Quá" Trần Hiểu

Ngày 13/8, tờ Sohu đưa tin nhan sắc của Trần Nghiên Hy đang gây sốc cho công chúng Trung Quốc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên vừa chia sẻ hình ảnh đi du lịch Bangkok (Thái Lan). Cô khiến dân mạng đặc biệt chú ý khi mặc đồng phục học sinh. Chỉ là áo sơ mi trắng kết hợp chân váy đen đơn giản, nhưng khi được nữ diễn viên diện lại tạo nên cảm giác cực kỳ đáng yêu.

Đáng chú ý, dù để kiểu tóc buộc 2 bên, Trần Nghiên Hy lại trông chẳng hề gượng ép như cố "cưa sừng làm nghé". Gương mặt sáng, làn da mịn màng cùng nụ cười rạng rỡ và thần thái thoải mái khiến minh tinh xứ Trung trông như một cô gái tuổi đôi mươi. Nếu không biết tuổi thật, có lẽ rất khó để nghĩ cô năm nay đã 43 tuổi. Không chỉ vậy, khi khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh, Trần Nghiên Hy khiến khán giả nhớ lại hình tượng Thẩm Giai Nghi trong bộ phim thanh xuân vườn trường kinh điển Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi mà cô từng đảm nhận vào năm 2011. So với 15 năm về trước, diện mạo của Trần Nghiên Hy không hề thay đổi, thậm chí còn ngày càng thăng hạn.

Trần Nghiên Hy diện đồng phục nữ sinh trong chuyến du lịch đến Thái Lan. Clip: Weibo.

Đôi mắt long lanh, làn da căng bóng, gương mặt bầu bĩnh tạo nên vẻ ngoài "hack tuổi" đỉnh cao cho nữ diễn viên hàng đầu Cbiz. Ảnh: Weibo.

So với hình ảnh 15 năm trước đóng Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Từng Theo Đuổi khuynh đảo khắp châu Á, gương mặt hiện tại Trần Nghiên Hy không hề thay đổi. Ảnh: Weibo.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy đang tận hưởng một trạng thái hoàn toàn mới. Không cần phô trương, nữ diễn viên vẫn liên tục ghi điểm bằng vẻ ngoài rạng rỡ và năng lượng tích cực trong mỗi lần lộ diện. Nhiều người thậm chí nhận xét cô ngày càng trẻ trung khó tin, nhìn chẳng khác nào một thiếu nữ đang tận hưởng những ngày tháng thanh xuân. Diện mạo hiện tại của người đẹp 8X vô cùng tươi tắn, nhẹ nhõm và tràn đầy sức sống. Theo không ít khán giả, Trần Nghiên Hy chính là minh chứng cho câu nói: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".

Vốn sở hữu gương mặt tròn mềm mại, đường nét ngọt ngào cùng nụ cười duyên dáng, Trần Nghiên Hy từ lâu đã gắn liền với hình ảnh nữ thần thanh xuân. Sau nhiều năm, những ưu điểm này chẳng những không đổi, thậm chí ngày càng nổi bật hơn. Cô vẫn giữ được sự mềm mại, ngọt ngào nhưng cũng toát lên sự quyến rũ, mặn mà của một phụ nữ trưởng thành.

Hậu ly hôn tài tử Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy được nhận xét nhan sắc ngày càng lên hương, trẻ ra lạ kỳ. Ảnh: Weibo.

Cô chính là minh chứng cho câu nói: "Phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai". Ảnh: Sina.

Chuyện tình của Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy bắt đầu từ bộ phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp (2014). Đến năm 2016, họ chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới tại Bắc Kinh (Trung Quốc). "Nụ hôn dưới khăn voan" trong lễ cưới của cặp sao đã gây bão mạng xã hội, trở thành biểu tượng lãng mạn khiến nhiều người ao ước bắt chước.

Tuy nhiên, khoảng thời gian họ hạnh phúc ngắn hơn thời gian bị đồn đoán bất hòa, ly hôn. Đến tháng 2/2025, Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ly hôn, chấm dứt 9 năm chung sống. Trong tuyên bố ly dị, cặp sao không tiết lộ lý do tan vỡ.

Vì vậy, nguyên nhân "đường ai nấy đi" của họ gây bàn tán xôn xao trên MXH Weibo, nhất là khi paparazzi hàng đầu Trác Vỹ từng úp mở rằng lý do ly hôn của 2 diễn viên hạng A "quá sốc để có thể nói ra". Theo Trác Vỹ, Trần Hiểu là người đòi ly hôn. Sau khi đưa ra yêu cầu kết thúc với vợ, anh đã dọn hết đồ đạc khỏi tổ ấm và còn "block" (chặn) tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Không những vậy, khi cha Trần Nghiên Hy qua đời, Trần Hiểu cũng không sang Đài Loan (Trung Quốc) chịu tang hay có bất kỳ động thái tưởng nhớ cha vợ nào.

Do đó, xoay quanh cuộc hôn nhân tan nát của cặp sao hàng đầu Cbiz có nhiều đồn đoán. Trong đó, cả hai ngôi sao đều bị nghi vấn "ông ăn chả bà ăn nem" khi vẫn còn là vợ chồng.

Khoảnh khắc nồng cháy, lãng mạn của cặp sao Tân Thần Điêu Đại Hiệp giờ chỉ còn là sự hoài niệm. Ảnh: Sina.





Nguồn: Sina, Sohu