Đường Lên Đỉnh Olympia bị nhận xét dồn hết câu khó cho thí sinh Nghệ An, khiến cậu bạn khóc nức nở vì không được vào CK năm

Dưới đây là câu hỏi và đáp án trong phần thi của Viết Hà để bạn tự đưa ra kết luận về độ khó - dễ:

1. Loại cây thân leo nào được ví như "nữ hoàng", "đại sứ thương hiệu" của nông sản Ninh Thuận?

=> Nho

2. Nhà văn nào đã để lại cho đời những tác phẩm giá trị như Tướng về hưu, Muối của rừng, Con gái thủy thần...?

=> Nguyễn Huy Thiệp

3. Hai đầu của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (dự kiến hoàn thành vào năm 2022) nằm ở hai tỉnh Bình Thuận và...?

=> Đồng Nai

4. Trịnh A Sáng, Lại Lý Huynh, Cao Phương Thanh là những vận động viên nổi tiếng của môn thể thao nào?

=> Cờ tướng

5. Các đồ vật bằng gang, thép để trong tự nhiên dần chuyển thành sắt oxit. Đây là ví dụ về sự oxi hóa...

=> Chậm

6. Our atmosphere is made mostly of which gas?

=> Nitrogen

7. Cái Lớn - Cái Bé là đại công trình thủy lợi đang được xây dựng ở vùng kinh tế nào của nước ta?

=> Đồng bằng sông Cửu Long

8. Khi xuống phà, các phương tiện nào được xuống trước: Ô tô - Xe máy hay xe đạp và người đi bộ?

=> Ô tô, xe máy

9. Mối quan hệ giữa Việt Nam và nước châu Mỹ La-tinh nào là "mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế?"

=> Cuba

10. Hai phép tính nào do Newton phát minh ra là nền tảng của giải tích toán học?

=> Tích phân, vi phân

11. Lực kế được chế tạo dựa vào định luật nào?

=> Định luật Hooke