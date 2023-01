Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 trước ngày khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 là đường hoa thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004. Công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, với sự chủ trì tổ chức, thực hiện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với các sở ban ngành cùng sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thiện được 80%, ngày 19/1 tới đây sẽ khai mạc.

Cũng như năm 2022, cổng chào Đường hoa Tết 2023 không nằm ở vị trí trung tâm mà được dịch chuyển sang một bên để tạo không gian thoáng rộng hơn cho Lễ khai mạc và tối ưu hóa về mặt lưu thông trong những ngày Đường hoa mở cửa phục vụ công chúng thưởng ngoạn.

Chủ đề của Đường Hoa Nguyễn Huệ mừng xuân Quý Mão 2023 năm nay là "TP HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng", với chiều dài hơn 600m được chia thành 2 chương, gồm "Xuân An Vui" và "Xuân Thịnh Vượng".

Theo đơn vị thi công, đường hoa có khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá, hơn 100.000 chậu, giỏ hoa các loại và 300m2 cỏ. Theo dự kiến, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ thu hút một lượng lớn khách du lịch đến du ngoạn trong đó có Kiều bào về quê ăn Tết sau 2 năm đại dịch.

Bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM đặc biệt là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Đại cảnh cổng kết là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất trên Đường hoa với chiều cao lần lượt là 4,5m và 5,5 m, thân được kết từ hơn 400m vải, thi công trong 3 tuần với nhiều công đoạn từ tạo hình linh vật với mút xốp, phủ vải mùng và cao su non, thêm lớp vải xô bồi keo, lại phủ thêm bông gai nhuyễn, kế đến mới xếp vải và phủ lớp chống thấm.

Không chỉ có đôi linh vật lớn nhất, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tề tựu hơn 70 hình ảnh linh vật mèo khác được thể hiện đa dạng với nhiều hình thái, biểu cảm, kích thước (thấp nhất 0,6 m, cao nhất 5,5 m), chất liệu từ mút xốp, sắt, sơn mỹ thuật, phủ mùn cưa, giả đất nung đến vải…

Ghi nhận ngày 15/1, còn 4 ngày nữa đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan, ngay lúc này các công nhân đang gấp rút thực hiện các công đoạn trang trí cuối cùng để hoàn thiện đường hoa Tết 2023.

Theo quan sát, công tác thi công đã hoàn thành từ 80% - 90%. Được biết, thời gian thi công Đường hoa diễn ra từ ngày 2/1 đến 16 giờ ngày 19/1 (tức từ ngày 11 đến 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần).

Công nhân tất bật thi công hoàn thiện đường hoa Nguyễn Huệ mừng Xuân Quý Mão 2023.

“Thành phố công nghệ” là đại cảnh mang lại hiệu ứng thị giác nhờ hệ trần là các vòng khung sắt tròn sơn màu giả tre xếp thành nhiều lớp bao phủ diện tích lên đến hơn 230 m2 chiếm trọn bề rộng Đường hoa. Khác với các đại tiểu cảnh khác, nơi mây tre đan được sử dụng để ốp hoặc tạo hình vật dụng, mây tre đan trong đại cảnh “Thành phố công nghệ” được cắt, uốn để tạo hình những chú cá bơi lượn, xoay tròn phía trên các chú mèo mang họa tiết mỹ thuật.

Mặc dù bên ngoài ngay thời điểm ghi nhận nắng rất gắt nhưng có đến hơn trăm công nhân vẫn đang liên tục làm việc mong hoàn thiện đường hoa một cách sớm nhất để kịp phục vụ người dân đến du ngoạn.

Cận cảnh đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2023 trước ngày khai mạc



Ông Trương Đức Hùng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Saigontourist Group kiêm trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 – chia sẻ: "Trong năm 2022, Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã đạt được những bước hồi phục ấn tượng trong tất cả các lĩnh vực. Thành tựu này đã được Saigontourist thể hiện trong thiết kế công trình văn hóa Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 như một thông điệp mạnh mẽ cho bước phát triển đột phá của thành phố, tạo khí sắc lạc quan cho năm mới, đồng thời tôn vinh Đường hoa đạt dấu mốc 20 năm".

Mặc dù chưa khai mạc và mở cửa cho khách vào tham quan nhưng bên ngoài cổng đường hoa vào ngày cuối tuần, rất đông người dân đã tranh thủ chụp check-in.

Theo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 19/1 đến 21 giờ ngày 26/1 (tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 5 Tết).

Tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, nhiều thay đổi trong bố cục và nghệ thuật tạo hình, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày xuân mới.