Dương Edward nói về "Ca sĩ mặt nạ": Nói dối đi Mỹ để không ai nhận ra là Kỳ lân lãng tử

Tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ với mascot Kỳ lân lãng tử, Dương Edward nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dương Edward bày tỏ, để che giấu thân phận, nam ca sĩ đã cố gắng trả lời sai lệch các câu hỏi nhằm không để cho ai nhận ra mình.

Dương Edward trong tạo hình Kỳ lân lãng tử

Lý do vì sao Dương Edward lại tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ năm nay?

Dương vẫn còn nhớ vào một buổi chiều tháng 4, hôm đó Dương đang họp với ekip của mình để chuẩn bị cho ra mắt single "Thương em" thì bất ngờ nhận được lời mời tham gia từ phía ekip chương trình. Sẵn với niềm yêu thích format của Ca sĩ mặt nạ - The masked singer ngay từ mùa 1, Dương đã "say yes" ngay lập tức mà không có bất kỳ sự đắn đo nào.

Cảm xúc của Dương Edward như thế nào sau khi lộ diện với mascot Kỳ lân lãng tử?

Đầu tiên, Dương cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái khi được là chính mình và không phải "giả vờ" nữa. Khán giả của Ca sĩ mặt nạ rất là siêu, làm cho Dương cảm thấy bất ngờ vì ngay khi tập 1 lên sóng, mọi người đã đến 90% là đoán ra Dương rồi, mọi người cũng có nhắn tin thăm dò Dương rất nhiều, thực sự rất khó để đánh lạc hướng. Dương cố gắng trả lời sai lệch nhưng đều nhận được những ánh mắt "biết thừa", hoặc "đầy nghi vấn" từ phía mọi người.

Khi bị dừng lại, Dương chỉ hơi tiếc một xíu đó là bộ mascot mới của Dương ở tập lộ diện là bộ mascot được ekip sản xuất vừa thay đổi tức thì, với bộ tóc được tạo kiểu rất độc đáo, lại còn nhiều màu nữa, đấy chính là hình ảnh mà Dương rất yêu thích, được thiết kế tỉ mỉ, đầy màu sắc và cuốn hút, chỉ tiếc là mình mới được mặc thì đã bị lộ diện rồi, hy vọng tới concert, designer Đông Đông sẽ cho Dương được diện một bộ mascot thật lộng lẫy.

Các cố vấn không thể đoán đúng danh tính của bạn, đến khi Dương Edward lộ mặt thì ai cũng bất ngờ. Bạn nói sao về điều này?

Dương không quá bất ngờ khi toàn bộ ban cố vấn không thể đoán đúng danh tính của mình. Có thể với khán giả - những người vẫn luôn âm thầm dõi theo và ủng hộ Dương trong suốt bao năm qua, luôn cập nhật âm nhạc của Dương, thì đúng là chỉ một hơi thở hay 1 nốt luyến của Dương là khán giả đã nhận ra rồi.

Nhưng đối với các anh chị em đồng nghiệp là nghệ sĩ trong showbiz thì sẽ ít nhận ra Dương vì Dương hoạt động trong giới cũng thuộc vào thành phần "low key". Dương thuộc tuýp người hướng nội, một lý do nữa là do Dương hoạt động chính ở ngoài Hà Nội, chỉ khi có sự kiện hoặc đi diễn Dương mới vào Sài Gòn nên cũng không có nhiều dịp để giao lưu và gần gũi với các anh chị em nghệ sĩ.

Dương Edward từng tự tay xóa các video clip cover có hơn 150 triệu lượt xem trên YouTube

Trong chương trình, Thông tin liên quan câu chuyện đánh rơi 150 triệu của bạn gây bất ngờ cho rất nhiều khán giả, bạn có muốn chia sẻ thêm về điều này không?

Như Dương đã chia sẻ trong chương trình, sự kiện "đánh rơi" 150 triệu view thực ra chính là việc Dương tự tay xóa bỏ 3 video cover đã tạo nên tên tuổi của mình từ thời điểm 2017.

Không chỉ riêng Dương mà với bất kỳ nghệ sĩ trẻ nào thì 150 triệu view cũng là một con số lớn. Khi có được số view này, Dương cảm thấy thực sự may mắn, biết ơn và trân quý sự ủng hộ, yêu quý của khán giả dành cho mình, chính vì thế Dương coi đó như "món quà lớn" trong thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp ca hát.

Việc tự tay xóa đi 3 video để lại cho Dương nhiều sự tiếc nuối. Dương là tuýp người khá là hoài niệm, nên khi bắt tay thực hiện dự án cover đó, Dương chỉ có 1 mong muốn là được gợi lại quãng thời gian tươi đẹp với rất nhiều người yêu nhạc Việt.

Tuy nhiên, sau khi những ca khúc đó được khán giả đón nhận, Dương lại nhận về khá nhiều điều tiêu cực và thậm chí cả những lời nói ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần, danh dự của Dương từ người anh trong nghề.

Chính vì thế việc quyết định rời bỏ của Dương dành cho 3 ca khúc này cũng là cách Dương bảo vệ hình ảnh và sự tôn trọng mình dành cho một tiền bối trong nghề.

Việc che giấu thân phận có gây khó khăn cho Dương Edward không? Bạn đối mặt với những bình luận từ khán giả trước khi lộ mặt rằng: Dương Edward chính là Kỳ lân lãng tử đó như thế nào?

Như Dương đã chia sẻ, ngay sau khi tập 1 lên sóng, có rất nhiều anh chị em bạn bè nhắn tin cho Dương, hay là lúc gặp trực tiếp mọi người gọi luôn là "Kỳ lân ơi", lúc đó Dương rất bất ngờ, không nghĩ sao mọi người đoán giỏi vậy.

Rồi Dương cố tình trả lời sai, nói là mình đi Mỹ chứ không tham gia chương trình, nói là đấy là người này người kia chứ chắc chắn không phải Dương. Buồn cười nhất là các anh em trong ban nhạc của Dương đã nhắn là "không thể sai được, không mày thì ai", nên vừa muốn giấu mà giấu tới giấu lui, càng nói càng lộ nên có lúc Dương chỉ biết cười thôi xong giả như mình "vô tri".

Có rất nhiều những kỷ niệm đẹp trong suốt quá trình Kỳ Lân chưa lộ mặt mà đến bây giờ Dương vẫn cảm thấy rất thú vị, đó có lẽ là những điều mà chỉ có thể xảy ra khi Dương tham gia Ca sĩ mặt nạ.

Trên mạng xã hội, có một số ý kiến cho rằng trong chương trình Ca sĩ mặt nạ thì các nam ca sĩ có vẻ lép vế hơn so với nữ ca sĩ. Bạn nghĩ sao về điều này?

Chắc có lẽ do chỉ còn có Bố gấu và Voi bản đôn là còn ở lại để chiến đấu với cả dàn mỹ nhân nên đương nhiên khán giả sẽ cảm thấy sự chênh lệch lớn về nam và nữ trong chương trình.

Tuy nhiên từ góc nhìn của Dương thì đúng là các bạn nữ năm nay hát thực sự rất hay và để mà đưa ra quyết định ai đi tiếp, ai dừng chân cũng sẽ khiến ekip sản xuất khá đau đầu, vì với Dương thì ai cũng đều rất xứng đáng, mỗi người đều có sự tỏa sáng riêng ở vị trí của mình, mỗi giọng hát đều thu hút được sự yêu quý và ủng hộ từ khán giả của giọng hát đó.

Dương Edward được đông đảo khán giả gọi bằng cái tên "Hoàng tử cover"

Vậy còn với ý kiến các cố vấn đã biết Dương Edward là Kỳ lân lãng tử nhưng vẫn cố nói lái đi để tạo kịch tính cho chương trình thì sao? Bạn có chia sẻ gì về điều này không?

Thực sự không phải là Dương bênh ban cố vấn hay cố gắng thao túng tâm lý của khán giả đâu nhưng đúng là nếu với ai ít nghe nhạc của Dương thì cũng sẽ rất dễ bị nhầm lẫn hoặc cảm thấy màu giọng này là một cái màu giọng rất quen nhưng không thể đoán được là của ai.

Đến bản thân Hà Nhi cũng là người đã từng hát với Dương ở rất nhiều show nhưng phải sau khi lên sóng 1 tuần Nhi mới ngờ ngợ ra mà cũng còn không dám chắc đó là Dương. Nên vì vậy Dương rất muốn gửi lời cám ơn đến quý vị khán giả yêu quý đã luôn ủng hộ và nghe Dương kỹ đến thuộc từng cách nhả chữ; ngắt nghỉ, luyến láy của Dương.

Tại chương trình Ca sĩ mặt nạ, có sự sắp xếp hay thiên vị nào như lời đồn không?

Chắc chắn là không rồi. Dương thấy mọi sự lựa chọn của chương trình cho đến thời điểm này cũng khá hợp lý với mức thể hiện của dàn mascot tại cuộc thi

Nhắc đến Dương Edward, nhiều người vẫn gọi bạn bằng danh xưng "hoàng tử cover". Bạn có muốn chia sẻ gì về điều này không?

Cho đến bây giờ Dương vẫn rất yêu mến và tự hào với danh xưng này. Ngay từ sản phẩm cover đầu tiên, cho đến nay Dương đã có cho mình bộ sưu tập không nhỏ các ca khúc cover mang đậm phong cách Dương Edward.

Những người yêu quý thì gọi Dương bằng cái tên "hoàng tử cover" và khích lệ Dương làm sản phẩm vì mọi người muốn được nghe ca khúc đã rất thân thuộc đó bằng giọng hát và cách xử lý của Dương. Tuy nhiên cũng có không ít người nói rằng Dương chỉ là một người hát cover, không có sản phẩm riêng cho mình.

Đối với Dương mà nói thì âm nhạc là không giới hạn, là cảm xúc, chỉ cần bằng cách nào đó người hát thể hiện được ca khúc mà chạm được tới trái tim khán giả, khiến họ say đắm, họ ghi nhớ thì đó chính là thành công của người nghệ sĩ.

Chưa bao giờ Dương tự áp đặt tâm lý nặng nề hay cảm thấy nhạy cảm với danh xưng khán giả đặt cho mình. Hơn thế Dương còn cảm thấy tự hào và biết ơn vì khán giả đã đón nhận Dương và âm nhạc của Dương.

Dương Edward có gặp áp lực về gia đình khi theo đuổi con đường ca hát không? Tôi có biết thông tin gia đình bạn có truyền thống kinh doanh chứ không thiên về ca hát.

Dương may mắn được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ khá là tâm lý. Bố mẹ và gia đình đã luôn bên cạnh ủng hộ và động viên cũng như cho nhiều lời khuyên để Dương hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.

Nam ca sĩ cảm thấy may mắn khi sinh ra trong gia đình có điều kiện

Bạn có phải là một cậu ấm hay một thiếu gia đi hát như lời đồn không? Gia đình hỗ trợ bạn như thế nào trong mỗi lần đầu tư làm sản phẩm tốn kém?

Đúng là Dương rất may mắn khi sinh trưởng trong một gia đình không phải quá suy nghĩ về tài chính.

Dương thì luôn có được sự ủng hộ rất lớn về mặt tinh thần từ phía gia đình tuy nhiên mình cũng là người đàn ông trưởng thành và hoạt động nghệ thuật được một thời gian, nên mình nhận thức việc cần phải độc lập, tự phát triển bản thân thay vì nhận sự trợ giúp từ bố mẹ.

Còn với việc mọi người cho rằng Dương là một cậu ấm cũng không sai, nhà mình làm gốm và sản xuất rất nhiều ấm mà, Dương chính xác là một cậu ấm được bố mẹ nặn ra.

Chặng đường hoạt động nghệ thuật của Dương Edward đến nay đã được bao nhiêu năm? Bạn đánh giá khoảng thời gian ấy là dài hay ngắn? Bạn được gì và mất gì trong ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật?

Dương đã hoạt động âm nhạc từ 2012, tuy nhiên sau đó Dương vẫn tập trung chính vào việc học và việc hoạt động chuyên nghiệp thực sự chỉ mới bắt đầu từ năm 2019, khi Dương bắt tay cho ra mắt dự án Khúc họa tình.

Nam ca sĩ cảm thấy tiếc nuối khi đã dừng lại hành trình ở "Ca sĩ mặt nạ"

Dương luôn thấy mình được nhiều hơn là mất. Đối với Dương mà nói, mọi khó khăn, thử thách hay may mắn, niềm vui đều là những thứ sẽ phải xuất hiện trong cuộc sống, dù mình có là ai đi chăng nữa thì con đường mình đi cũng đều như vậy, nên Dương luôn vui vẻ đón nhận mọi điều mà cuộc sống mang lại cho mình và nhìn nhận mọi việc theo một hướng tích cực nhất.

Trong ngần ấy năm hoạt động nghệ thuật, Dương đã có cho 1 mình một gia tài không nhỏ các sản phẩm mà mình cất công nhào nặn, có cho mình những mối quan hệ trong showbiz, có được những sự biết đến và yêu quý rộng rãi từ phía khán giả, có được những trải nghiệm rất thú vị, ví dụ như đi thi Ca sĩ mặt nạ chẳng hạn

Định hướng của bạn trong thời gian tới là gì? Có điều gì bạn muốn thực hiện ngay không?

Dương và ekip sản xuất đang từng ngày hoàn thiện album đầu tay của Dương. Sẽ vẫn là những ca khúc thuộc sở trường của Dương và đặc biệt đều là những sản phẩm được đo ni đóng giày cho Dương Edward.

Xin cảm ơn Dương Edward vì đã chia sẻ!