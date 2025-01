Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, WeChoice Awards 2024 sẽ chính thức khép lại cổng bình chọn, và giờ đây, các đề cử đang bước vào giai đoạn bình chợn cuối cùng với màn bám đuổi quyết liệt. Một trong những đấu trường nóng nhất hiện tại chính là WeYoung, nơi phản ánh đời sống và xu hướng của giới trẻ qua các hạng mục về ẩm thực và giải trí. Tính đến 13h ngày 11/1, đường đua tại hai hạng mục "Z Eatery & Coffee" và "Z Nightlife Spots" đang khiến khán giả "nín thở" với những pha đảo chiều không tưởng.

Z Eatery & Coffee: Cuộc đua tranh top không gian ẩm thực được giới trẻ yêu thích

Hành trình tìm kiếm không gian ẩm thực được yêu thích nhất đang trở nên kịch tính hơn bao giờ hết với sự cạnh tranh sát sao giữa các ứng viên như Yuzu Omakase, Phê La và Zumwhere,.

Yuzu Omakase hiện vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 83.810 lượt bình chọn. Sự kết hợp giữa nghệ thuật Nhật Bản, nguyên liệu tinh hoa và không gian đầy tính thẩm mỹ đã giúp Yuzu chinh phục trái tim của nhiều tín đồ ăn uống. Tuy nhiên, với sự ổn định này, Yuzu cần duy trì ưu thế nếu không muốn để đối thủ bám đuổi san lấp khoảng cách.

Phê La, xếp thứ hai với 75.871 vote, bằng những chiến dịch sáng tạo đậm chất Việt Nam đã giúp thương hiệu này nổi bật trong mắt giới trẻ và với đà tăng trưởng bình chọn này Phê La vẫn có cơ hội bứt phá vào phút cuối.

Vị trí thứ ba thuộc về ZumWhere với 64.806 vote. Nơi đây không chỉ hấp dẫn bởi không gian xanh mát mà còn là nơi kết nối giữa phong cách sống và ẩm thực, điều mà đông đảo Gen Z yêu thích.

Nam Mê Kitchen & Bar với 59.188 vote, hiện đang xếp thứ tư. Điểm đặc biệt của Nam Mê là sự giao thoa giữa tinh hoa ẩm thực miền Tây và góc nhìn hiện đại, khiến thương hiệu này nhận được lượng bình chọn ổn định từ cộng đồng yêu thích sự phá cách. Trong khi đó, The 350F đứng thứ năm với 20.136 vote. Dù khoảng cách với các đối thủ trên là khá xa, nhưng sự hiện diện của thương hiệu này trong top 5 cũng đã phần nào khẳng định sức hút với phong cách bánh ngọt đa dạng.

Bình chọn cho Hạng mục Z Eatery & Coffee TẠI ĐÂY.

Z Nightlife Spots: Sân chơi về đêm và màn bám đuổi ngoạn mục

Ở hạng mục Điểm đến giải trí về đêm, không khí cạnh tranh cũng không kém phần khốc liệt. Những địa điểm nightlife này đang "đốt cháy" đường đua với lượng bình chọn tăng nhanh đáng kể, khiến thứ hạng thay đổi liên tục.

Dẫn đầu vẫn là Mizuwari Social Club với 65.550 vote. Đây là một con số đáng nể, phản ánh sức hút của không gian nightlife kết hợp giữa truyền thống Nhật Bản và phong cách hiện đại. Rượt đuổi ngay sau là Hair Of The Dog Saigon với 49.329 vote. Là một trong những cái tên kỳ cựu của nightlife Sài Gòn, Hair Of The Dog đang chứng minh mình chưa hề bị lu mờ bởi những đối thủ trẻ hơn. Với sự ủng hộ đông đảo từ Gen Z và khách quen tại khu vực Bùi Viện, Hair Of The Dog có thể tạo ra một cú bứt phá bất ngờ.

Ở vị trí thứ ba, Layla - Eatery & Bar đạt 14.881 vote, cách biệt khá xa so với hai vị trí đầu bảng. Dù không có dấu hiệu tăng trưởng đột phá, Layla vẫn giữ được sức hút ổn định với những tín đồ cocktail sáng tạo, đặc biệt là giới trẻ yêu thích không gian thư giãn nhẹ nhàng.

Off-dry Cocktail & Wine Bar, với 12.973 vote, và Barrigón (1.085 vote) đang lần lượt chiếm giữ vị trí thứ tư và thứ năm. Dù khá cách biệt với top đầu, cả hai địa điểm này vẫn giữ được sức hút riêng nhờ vào sự khác biệt trong trải nghiệm mà họ mang lại.

Bình chọn cho Hạng mục Z Nightlife Spots TẠI ĐÂY.

Với khoảng thời gian bình chọn còn lại rất ít, cả hai hạng mục Z Eatery & Coffee và Z Nightlife Spots đều vẫn mở ra cơ hội cho những cú twist ngoạn mục vào phút cuối. Sự gay cấn ở các top đầu đang khiến khán giả đứng ngồi không yên. Liệu những thương hiệu dẫn đầu có thể duy trì vị trí của mình, hay một cái tên nào đó sẽ tạo nên bất ngờ?