Đường bay nào có nguy cơ 'cháy' vé Tết sớm nhất?

Thống kê tới ngày 18/12 từ các hãng hàng không tới Cục Hàng không cho thấy, các đường bay có tỷ lệ vé Tết đã được người dân đặt mua cao nhất tập trung giữa TPHCM với các tỉnh thành miền Trung, phía Bắc trước và sau Tết.

Cụ thể, đường bay có tỷ lệ vé đã bán được trên tổng số vé cung ứng cao nhất là TPHCM - Thanh Hoá. Các ngày từ 17-19/1/2023 (tức 26-28 tháng Chạp) đường bay này đã bán được 92-94% số chỗ trên các chuyến bay từ TPHCM đi Thanh Hoá, tỷ lệ vé bán tương tự với chiều ngược lại vào các ngày từ 27-29/1 (tức mùng 6-8 tháng Giêng).

Giai đoạn trước Tết, đã có một số ngày vé máy bay từ TPHCM đi đã gần như bán hết.

Tiếp sau là đường bay TPHCM - Hải Phòng, tới nay, chiều từ TPHCM đi trong các ngày 17-19/1 cũng bán được 84-86% số ghế các hãng cung ứng, chiều ngược lại sau Tết bán được 88% và 93% lần lượt vào các ngày 28 – 29/1.

Đường bay TPHCM đi Đà Nẵng bán được gần 88% số ghế vào ngày 19/1, và gần 92% cho chiều bay Đà Nẵng đi TPHCM vào ngày 29/1.

Đường bay TPHCM đi Vinh (Nghệ An) đã bán được 84-85% số ghế vào các ngày 18-19/1; chiều ngược lại bán được hơn 82% vào ngày 29/1.

Chặng bay TPHCM - Hà Nội trước Tết ngày có tỷ lệ vé bán cao nhất là 18/1, với hơn 65% số ghế đã được bán. Chiều ngược lại sau Tết ngày cao điểm nhất là 29/1 đã bán được 85% số ghế.

Giai đoạn trước Tết, một số đường bay nhu cầu cao vẫn còn nhiều ngày số ghế trống cao, như từ TPHCM đi Đà Nẵng các ngày từ 6 - 15/1 (tức 15 - 24 tháng Chạp) vẫn còn hơn 50% số ghế, nhiều ngày số ghế trống còn tới 78%; chiều TPHCM đi Vinh từ ngày 6 - 12/1 số ghế trống cũng còn trên 50%;

Chiều TPHCM đi Thanh Hoá các ngày từ 6 - 16/1, số ghế trống còn trên 40%; chiều TPHCM đi Hà Nội các ngày từ 6-17/1, số ghế trống còn trên 56%; chiều TPHCM đi Hải Phòng các ngày từ 6-14/1, số ghế trống còn trên 40%...

Cục Hàng không cho biết, năm 2022, dự kiến thị trường vận tải hàng không Việt Nam đạt 55 triệu khách (tăng 3,7 lần so năm 2021) nhưng mới phục hồi gần 70% so với năm 2019 – khi chưa có dịch COVID-19. Trong đó, khách nội địa đạt 43,2 triệu lượt, (tăng 3,5 lần so năm 2021 và tăng 15,6% so năm 2019); khách quốc tế đạt 11 triệu lượt (tăng 22 lần so năm 2021 và bằng 27% so năm 2019).