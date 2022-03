Được truyền thông Mỹ phỏng vấn, Hiếu PC gửi lời xin lỗi đến hơn 200 triệu người dân Mỹ vì lỗi lần năm xưa: "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được về sớm và làm lại cuộc đời"

Sau quãng thời gian phải trả giá cho những lỗi lầm của mình tại Mỹ, Ngô Minh Hiếu về nước và được làm lại cuộc đời, anh đầu quân cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và trở thành chuyên gia an ninh mạng vào cuối năm 2020. Mọi thông tin về Ngô Minh Hiếu từ đó cũng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và giới an ninh mạng Việt Nam.

Sau loạt dự án dự án cộng đồng nhằm cảnh báo và giúp mọi người nâng cao ý thức về vấn đề an ninh mạng. Mới đây, Hiếu PC lần nữa khiến không ít người Việt ngỡ ngàng khi chia sẻ thông tin về bài phỏng vấn với truyền thông Mỹ. Đây được xem là cơ hội duy nhất để Hiếu PC nói lời xin lỗi người dân nước Mỹ.

"Cảm ơn Steve Morgan đã cho mình cơ hội để được chia sẻ và gửi lời xin lỗi đến nhiều người dân nước Mỹ, vì hành động sai trái của mình ngày xưa. Biết rằng chuyện đã qua, nhưng mình chưa bao giờ cảm thấy mình đã làm được gì đó đủ cho xã hội, và cũng chưa bao giờ mình cảm thấy lời xin lỗi của mình là đủ. Cần phải cố gắng nhiều hơn nữa kể cả hành động và lời nói. Cảm ơn một lần nữa tới người dân nước Mỹ vì đã cho tôi cơ hội được về sớm, cho tôi cơ hội để được xin lỗi. Cảm ơn tất cả mọi người dân Việt Nam luôn đón nhận và cho mình cơ hội để làm lại cuộc đời, để được cống hiến một chút kiến thức, sức lực để giúp mọi người có thêm nhận thức về an toàn thông tin".

Tấm ảnh Ngô Minh Hiếu đăng cùng lời cảm ơn đến bài phỏng vấn do trang tin Cybercrime Magazine thực hiện

Được biết, trong một bài phỏng vấn với Cybercrime Magazine - một trang tin an ninh, kinh tế mạng toàn cầu nổi tiếng. Hiếu PC đã có cơ hội gửi lời cảm ơn đến toàn người dân nước Mỹ vì sai lầm của mình ngày xưa. Anh đồng thời cũng có biết mình rất "biết ơn người dân nước Mỹ" đồng thời người dân Việt Nam cũng luôn cho anh cơ hội trở về và làm lại cuộc đời.

Ngô Minh Hiếu (sinh năm 1989, hay còn gọi là Hiếu PC). Anh từng học tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland, New Zealand. Năm 2015, Ngô Minh Hiếu bị tòa án Mỹ đưa ra xét xử và lãnh án 13 năm tù giam. Đến 2019, anh được thả tự do, sớm hơn 4 năm so với dự kiến là năm 2024. Ngô Minh Hiếu được chính thức về Việt Nam vào năm 2020. Sau đó, anh được đông đảo người Việt và giới an ninh mạng Mỹ biết đến là một hacker đứng đằng sau trang web bán danh tính người dùng lớn nhất ở Mỹ, gây tổn thất tài chính cho khoảng 200 triệu người Mỹ.

https://afamily.vn/duoc-truyen-thong-my-phong-van-hieu-pc-gui-loi-xin-loi-den-hon-200-trieu-nguoi-dan-my-vi-loi-lan-nam-xua-cam-on-vi-da-cho-toi-co-hoi-duoc-ve-som-va-lam-lai-cuoc-doi-20220302110705925.chn