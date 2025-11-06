Cách đây 6 năm, Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến từng có đoạn tình trường "lâm li bi đát" trong MV Độ Ta Không Độ Nàng (2019). Không ai ngờ Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến từng có ngày này. Ra mắt năm 2019, Độ Ta Không Độ Nàng là một trong những sản phẩm hiếm hoi mà Dược Sĩ Tiến bắt tay cùng người bạn thân Đoàn Di Băng.

MV Độ Ta Không Độ Nàng - Dược Sĩ Tiến, Đoàn Di Băng

Trong MV, Đoàn Di Băng vào vai Công chúa Châu Sa - người mang vẻ đẹp thuần khiết, tài năng đàn ca thi hoạ, còn Dược Sĩ Tiến hóa thân thành tri kỷ của nàng, một công tử nho nhã, tận tụy bên người thương. Cả hai là thanh mai trúc mã, cùng hẹn ước thề nguyền trong khung cảnh thơ mộng, cho đến khi số phận đưa đẩy khiến mọi chuyện rẽ sang hướng bi thương.

Trong MV, Đoàn Di Băng vào vai Công chúa Châu Sa, Dược Sĩ Tiến là thanh mai trúc mã

Chuyện tình bi kịch trong MV của Dược Sĩ Tiến và Đoàn Di Băng

Khi đất nước rơi vào binh biến, Công chúa buộc phải tuân lệnh vua cha, gả làm thiếp cho vua Triệu quốc để cầu hòa. Công tử, vì không muốn người mình thương day dứt giữa tình và nghĩa, đã chọn cách quy y cửa Phật. Hình ảnh hai người ở hai đầu nỗi nhớ khép lại bằng giọt nước mắt khiến người xem nghẹn ngào.

Dược Sĩ Tiến và Đoàn Di Băng quay MV cổ trang

Sản phẩm được quay liên tục trong 4 ngày tại Tam Đảo và Ninh Bình, với ekip hơn 20 người. Cả hai nhân vật chính đều đầu tư mạnh tay cho phục trang và bối cảnh, mang lại cảm giác hoành tráng.

Ngoài đời, Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến khi ấy cũng là bộ đôi thân thiết, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thực tế với những màn tung hứng viral MXH. Dù “cãi nhau chí choé” trên sóng truyền hình, nhưng Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến vẫn được biết đến là cặp bạn thân ăn ý, cùng nhau thử sức trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc đến giải trí.

Đoàn Di Băng và Dược Sĩ Tiến là bộ đôi thân thiết thời 2018 - 2020

Sau giai đoạn này, mỗi người lại rẽ sang một hướng khác biệt. Đoàn Di Băng dần rút khỏi nghệ thuật, chuyển sang hình ảnh “nữ đại gia quận 7” với khối tài sản và biệt thự xa hoa. Cô thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với những clip về cuộc sống sang chảnh, những lần chi tiền “khủng” và cả các phát ngôn gây tranh cãi.



Chiều 5/11, thông tin ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng của Đoàn Di Băng bị khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả khiến dư luận rúng động. Mọi động thái của Đoàn Di Băng càng được chú ý hơn bao giờ hết.

Nhiều năm nay, Đoàn Di Băng không còn hoạt động nghệ thuật nào nổi bật

Trong khi đó, Dược Sĩ Tiến vẫn duy trì công việc kinh doanh. Dược Sĩ Tiến luôn nuôi giấc mơ âm nhạc, tổ chức nhiều đêm diễn live riêng. Tuy nhiên, khán giả lại không mấy mặn mà trước cách hát và trình diễn của anh.