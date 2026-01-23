Dược Sĩ Tiến làm ơn dừng lại đi!

Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa "dậy sóng" trước đoạn clip do chính Dược Sĩ Tiến đăng tải trên trang cá nhân. Vốn là cái tên luôn biết cách tạo sự chú ý mỗi khi xuất hiện, lần này tâm điểm của sự bàn tán lại tiếp tục đổ dồn vào kỹ năng thanh nhạc gây tranh cãi của anh. Cụ thể, Dược Sĩ Tiến đã chia sẻ bản cover ca khúc I Wanna Be Your Slave kèm dòng trạng thái vô cùng hào hứng: “ Hôm nay làm một bài cover tiếng Anh cho mọi người nè ”. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự tự tin và tâm huyết của chính chủ, phản ứng mà anh nhận về từ cộng đồng mạng lại là một làn sóng ngán ngẩm, cùng hàng loạt yêu cầu anh nên dừng lại đam mê ca hát ngay lập tức.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút lượng tương tác khủng nhưng phần lớn đều là các bình luận mang tính chất tiêu cực. Nhiều khán giả nhận định rằng Dược Sĩ Tiến đã quá gượng ép trong việc xử lý giọng hát. Thay vì hát một cách tự nhiên, anh dường như đã cố tình ép giọng xuống tông trầm để tạo độ dày và vẻ nam tính. Tuy nhiên, kỹ thuật xử lý chưa tới này đã khiến tổng thể phần nghe trở nên nặng nề, bí bách và thiếu cảm xúc. Cách nhả chữ và luyến láy của Dược Sĩ Tiến bị đánh giá là gượng gạo, thiếu sự linh hoạt, tạo cho người nghe cảm giác mệt mỏi như đang phải chứng kiến một màn "trả bài" đầy áp lực hơn là thưởng thức một tác phẩm âm nhạc.

Dược Sĩ Tiến không phải là một cái tên xa lạ trong showbiz Việt. Xuất thân là một dược sĩ nhưng lại bén duyên và thành công rực rỡ trong lĩnh vực giải trí, anh nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một "ông trùm" quyền lực đứng sau hàng loạt chương trình thực tế đình đám như The Next Gentleman hay Miss Universe Vietnam. Với tư duy sắc bén, khả năng ăn nói lưu loát cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ, Dược Sĩ Tiến đã xây dựng thành công hình ảnh một nhà sản xuất mát tay, một giám khảo đầy cá tính với những nhận định chuyên môn sâu sắc. Công chúng hoàn toàn công nhận và nể phục anh ở vai trò người kiến tạo và dẫn dắt các cuộc thi.

Thế nhưng, hào quang rực rỡ với vai trò là nhà sản xuất dường như chưa bao giờ là đủ với tham vọng nghệ thuật của Dược Sĩ Tiến. Phản ứng gay gắt hiện tại của cộng đồng mạng không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà là sự dồn nén qua nhiều lần anh thể hiện đam mê cầm mic bất chấp dư luận. Đầu năm 2025, anh chính thức tuyên bố lấn sân sang con đường ca hát chuyên nghiệp bằng một liveshow riêng hoành tráng. Dù đầu tư "khủng" về mặt hình ảnh, sân khấu và truyền thông, nhưng yếu tố cốt lõi là giọng hát lại không thể thuyết phục được đại đa số khán giả.

Đỉnh điểm phải kể đến sự việc vào cuối tháng 10 vừa qua, khi Dược Sĩ Tiến kết hợp cùng Công Ken trong bản cover ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn . Màn song ca này đã vấp phải làn sóng chỉ trích nặng nề. Rất nhiều khán giả sau khi nghe xong đã để lại bình luận so sánh trải nghiệm nghe nhạc này như một hình thức "tra tấn". Cách bè phối rời rạc, giọng hát thiếu kỹ thuật cộng hưởng với phong cách biểu diễn có phần thái quá đã khiến tiết mục này trở thành một "thảm họa" âm nhạc. Từ đó đến nay, định kiến về giọng hát của Dược Sĩ Tiến trong lòng công chúng ngày càng trở nên sâu sắc và khó thay đổi.

Bản cover I Wanna Be Your Slave như giọt nước tràn ly,đẩy sự ngán ngẩm của công chúng dành cho 'ca sĩ' Dược Sĩ Tiến lên đến đỉnh điểm. Khán giả không còn cảm thấy thú vị hay tò mò, mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Hàng loạt bình luận thẳng thắn khuyên anh nên biết điểm dừng, hãy tập trung tỏa sáng ở vai trò nhà sản xuất hay giám khảo - những vị trí mà anh đang làm rất tốt, thay vì mãi tìm kiếm hào quang ở vị trí vốn không dành cho mình.