Được sen đăng ảnh lên cân sau thời gian nghỉ dịch, hoàng thượng bị dân mạng "body shaming" tới tấp, người thì ví là lợn lắm lông, người thì tưởng là thú nhồi bông

Ngay khi vừa xuất hiện trên mạng xã hội con mèo này đã khiến dân mạng lầm tưởng đến hình tượng một em gấu bông bởi ngoài ngoại hình của nó to gấp 3 - 4 lần một chú mèo thông thường, chẳng biết nên khen sen chăm khéo hay khen hoàng thượng hấp thu thức ăn tốt, không phụ lòng chủ đây.

"Ơ? Sao trong gương có ai to thế nhỉ?".

Hình ảnh một "chiếc mèo" to quá mức quy định sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất ngờ. Nếu như một con mèo trưởng thành thông thường dài khoảng 40cm, cân nặng từ 3 – 6kg thì chú mèo khiến mạng xã hội phát cuồng này lại có thông số đáng bật ngờ. Theo quan sát, chú mèo trên có chiều dài khoảng trên 100cm, nặng từ 15 - 30kg.

Chú mèo được chủ bế gọi như bế một đứa trẻ thực thụ, đôi mắt nó tròn xoe và bộc lộ những biểu cảm khá bất ngờ như khi dân mạng bất ngờ với cân nặng của mình. Buồn cười là sau khi hình ảnh của nó được đăng tải trên mạng xã hội, công đồng mạng vừa tỏ ý phát cuồng liên tục chia sẻ cho bạn bè cùng xem vừa không ngớt lời "body shaming" chú mèo. Lại một lần nữa hoàng thượng mèo bị mang ra làm trò cười cho thiên hạ. Hỏi có buồn không cơ chứ!

"Đưa lên mạng chúng nó lại bảo chị béo đấy!".

Chú mèo "trừng mắt" nằm trên cầu thang như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đấy, biểu cảm này của chú cũng được sen ghi lại và đăng tải kèm những bức ảnh khác.

Không những khi bế hay nằm dài chắn bậc than mới giúp chú mèo này thể hiện hết trọng lượng cơ thể mà ngay khi nằm sấp nó cũng khiến người ta tưởng tượng rằng đó là hiện thân của một chú chó, một con gấu bông hay...kể cả là "cá sấu lắm lông"



...một "chiếc" cá sấu lắm lông.

"Chỉ dài sương sương thôi nhé!".

Dân mạng sau đó đã vào góp vui dưới phần bình luận, hoàng thượng mèo từ đó biến thành thú vui cho các sen thoả sức bình phẩm xả stress. Hóa ra cũng có lúc mèo ta thất thế như thế này!

"Nghỉ dịch lâu quá, bị ngải heo nhập à? Không biết ngủ nửa đêm có bị nó ăn thịt không?", bạn K.L bình luận.

"Chắc là truyền nhân của Đô-rê-mon đấy", bạn E.B tiếp lời.



"Tôi phải coi đi coi lại mấy lần, nhìn nét nó sắc xảo như đồ giả vậy, bồng bềnh thế này", tài khoản M.V viết.

Ngoài những bình luận công kích và cân nặng của "hoàng thượng", một số bạn tinh ý cho biết, mèo béo phí quả thật không tốt và đáng yêu như vẻ ngoài của chúng.

"Mèo béo phì sẽ bị giảm tuổi thọ, mình nhìn thì rất thích nhưng không mong chúng bị béo một tí nào", bạn N.G chia sẻ.

"Nhìn nó to cứ sợ làm sao ấy, mình cứ thích size be bé dễ bồng thôi", bạn M.B viết.

Theo tìm hiểu, kích cỡ về cơ thể của mèo rất đa dạng tùy thuộc vào giống mèo. Điển hình như Maine Coon, một giống mèo có hình dáng và cân nặng vượt trội hơn so với giống mèo thông thường.

Theo các nhà nghiên cứu, khi số cân nặng của mèo vượt quá 30% tiêu chuẩn của chúng thì được gọi là béo phì. Và chỉ cần thừa từ 2kg trở lên thì mèo có thể sẽ gặp phải những ảnh hưởng rất lớn về mặt sức khỏe và tuổi thọ.

Vì tính lười vận động, ít di chuyển nên khi mèo thừa cân hoặc quá béo so với tiêu chuẩn, mèo sẽ có thể trạng yếu, thường xuyên mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp. Việc này được thể hiện rõ qua âm thanh chúng phát ra khi ngủ, thường được mọi người gọi là tiếng ngáy của mèo. Mèo ngáy càng to chứng to đường hô hấp của mèo càng có vấn đề và bạn cần phải xem lại một trong những yếu tố như cân nặng, sức khỏe đấy nhé!

