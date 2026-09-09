Được quyền chọn đầu tiên tại Match Day 2026, thủ khoa bác sĩ nội trú chia sẻ điều bất ngờ

Ngay trước thềm Match Day 2026 - Ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội, Anh Quân khiến cho mọi người khá bất ngờ khi trả lời câu hỏi "Em muốn chọn chuyên ngành gì?". Theo đó, nam bác sĩ trẻ cho biết vẫn chưa muốn tiết lộ chuyên ngành sẽ đăng ký. Tuy nhiên, Anh Quân chia sẻ rằng quyết định này sẽ được cân nhắc dựa trên những tiêu chí rõ ràng.

Theo Anh Quân, trước hết, chuyên ngành phải phù hợp với sở thích, sự yêu thích và đam mê cá nhân. Bên cạnh đó, Anh Quân cũng quan tâm đến tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai và cơ hội việc làm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

“Tôi sẽ lựa chọn chuyên ngành dựa trên một số tiêu chí. Thứ nhất là ngành đó phải phù hợp với sở thích, sự yêu thích và đam mê cá nhân. Thứ hai, tôi sẽ cân nhắc đến tiềm năng phát triển của ngành trong tương lai, cũng như cơ hội việc làm sau này”, Anh Quân chia sẻ.

Là người đầu tiên được lựa chọn chuyên ngành, đồng thời đạt vị trí thủ khoa kỳ thi năm nay, Anh Quân cho biết anh đã có nhiều cảm xúc đan xen. Trước hết là niềm tự hào khi quá trình học tập của mình đã được đền đáp xứng đáng. Sau đó là niềm vui và cuối cùng là cảm giác trách nhiệm.

“Khi đạt được vị trí thủ khoa, tất nhiên tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều trong quá trình ba năm nội trú sắp tới”, Anh Quân nói.

Bác sĩ trẻ Nguyễn Đức Anh Quân, ảnh: PV.

Bí quyết của thủ khoa bác sĩ nội trú

Chia sẻ về quá trình học tập, Anh Quân không nhắc đến một “bí quyết” đặc biệt hay phương pháp học quá khác biệt. Động lực lớn nhất của anh đến từ mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi.

Bác sĩ trẻ cho biết anh học để có được lượng kiến thức cần thiết và quan trọng hơn là có đủ sự tự tin khi đứng trước bệnh nhân.

“Việc học của tôi chủ yếu xuất phát từ mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi. Tôi học để có được lượng kiến thức cần thiết và để bản thân cảm thấy tự tin khi đứng trước bệnh nhân”, Anh Quân chia sẻ.

Với Anh Quân, kết quả đạt được không chỉ nằm ở điểm số hay vị trí thủ khoa, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình nỗ lực của bản thân.

Khi kiến thức được tích lũy qua quá trình học tập, người bác sĩ sẽ có thêm sự tự tin trong quá trình khám, chữa bệnh. Chính điều đó trở thành động lực để Anh Quân tiếp tục cố gắng trong chặng đường phía trước.

Bước vào chương trình bác sĩ nội trú, Anh Quân ý thức rõ những trách nhiệm đang chờ đợi phía trước.

Theo anh, trách nhiệm của một bác sĩ, đặc biệt với những người được kỳ vọng trở thành đội ngũ bác sĩ giỏi và có tiềm năng, là rất lớn. Bản thân anh xác định phải không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện y đức.

“Tôi thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Tôi sẽ cố gắng hết sức và xác định rằng bản thân phải học tập suốt đời để có đủ kiến thức, đồng thời không ngừng rèn luyện y đức để có thể trở thành một bác sĩ giỏi”, Anh Quân nói.

Đây cũng là điều anh đặt ra cho chặng đường ba năm bác sĩ nội trú sắp tới. Với anh, việc trở thành thủ khoa không phải là điểm kết thúc của một hành trình, mà là sự khởi đầu cho một giai đoạn học tập và rèn luyện mới với yêu cầu cao hơn.

Toàn cảnh hội trường Match Day 2026 (ảnh: PV).

Sau khi hoàn thành chương trình nội trú, Anh Quân định hướng làm việc tại tuyến trung ương. Anh mong muốn được tiếp xúc với những ca bệnh khó, những bệnh cảnh phức tạp, qua đó có thêm cơ hội học tập, trau dồi chuyên môn và phát triển nghề nghiệp.

“Ước mơ và định hướng của tôi là làm việc ở tuyến trung ương. Ở đó, tôi có thể tiếp xúc với những ca bệnh khó, những bệnh cảnh phức tạp, đồng thời có thêm nhiều cơ hội để học tập và phát triển chuyên môn”, Anh Quân chia sẻ.

Cảm xúc khi trở thành người đầu tiên được chọn chuyên ngành

Trước câu hỏi về áp lực của chương trình bác sĩ nội trú, Anh Quân thừa nhận anh chưa chính thức bước vào hành trình này nên chưa thể hình dung đầy đủ những khó khăn phía trước.

Tuy nhiên, vị bác sĩ trẻ hiểu rằng đây sẽ là một chặng đường đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn.

“Tôi chưa chính thức bước vào con đường bác sĩ nội trú nên chưa thể nói trước được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn cả thời gian ôn thi và học đại học”, Anh Quân nói.

Khép lại cuộc trò chuyện, khi được đề nghị dùng những từ để mô tả cảm xúc ngay sau khi trở thành thí sinh đầu tiên lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú năm nay, Anh Quân chọn “tự hào, vui sướng”.

Đằng sau niềm vui của thủ khoa là nhận thức rõ ràng về trách nhiệm của một bác sĩ tương lai: tiếp tục học tập, rèn luyện chuyên môn và y đức để từng bước trở thành người thầy thuốc mà anh mong muốn.

Sau cùng, ở lượt lựa chọn đầu tiên của Match Day 2026, thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân đã chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, mở ra hành trình nội trú với nhiều thử thách và kỳ vọng phía trước.

Theo thông báo từ Đại học Y Hà Nội, trong số 1.114 thí sinh tham dự kì thi bác sĩ nội trú năm 2026, có 780 tân bác sĩ đủ điều kiện tham gia ngày hội chọn ngành "Match Day" 2026.