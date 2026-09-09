Thành tích học tập siêu đỉnh của chàng trai HOT nhất ngày hôm nay - Tân thủ khoa Bác sĩ nội trú trường ĐH Y Hà Nội!

Chiều 9/9, tại sự kiện Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Đức Anh Quân (sinh năm 2002) được xướng tên đầu tiên với tư cách thủ khoa kỳ thi Bác sĩ nội trú khóa 51 ngành Y khoa, đạt 24,91/30 điểm. Nam bác sĩ quyết định lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, nối dài dấu ấn ba năm liên tiếp các thủ khoa Y khoa đều chọn chuyên ngành này, sau Trần Thị Minh Anh (2024) và Vũ Ngọc Duy (2025).





Được biết, trước khi chạm tay tới vị trí thủ khoa kỳ thi khốc liệt nhất của Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đức Anh Quân đã sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng xuyên suốt từ thời phổ thông cho tới đại học.

Cụ thể:





Thời THCS & THPT: Liên tục là học sinh giỏi môn Toán tại huyện Anh Sơn (Nghệ An); đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 9; trúng tuyển lớp chuyên Toán trường THPT Chuyên Phan Bội Châu với điểm số rất cao; tiếp tục giành giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán năm lớp 11 tại trường THPT Anh Sơn 1.





Khoảnh khắc Nguyễn Đức Anh Quân chọn chuyên ngành

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Trở thành á khoa khối B00 toàn tỉnh Nghệ An với tổng điểm 29,4, trong đó đạt điểm 10 tuyệt đối ở cả hai môn Hóa học và Sinh học để bước chân vào Trường Đại học Y Hà Nội.





Tại Đại học Y Hà Nội: Duy trì kết quả học tập ổn định suốt 6 năm, tốt nghiệp trong top 20 sinh viên có điểm trung bình cao nhất toàn khóa (8,21/10).





Kỳ thi Bác sĩ nội trú khóa 51 (2026): Vượt qua hơn 10 môn thi trắc nghiệm đòi hỏi tư duy phân tích sâu để giành ngôi vị thủ khoa ngành Y khoa với 24,91/30 điểm.





Với Anh Quân, thành tích thủ khoa tại Match Day 2026 là cột mốc đáng tự hào, song cũng là khởi đầu cho chặng đường rèn luyện chuyên môn thực thụ trong vai trò bác sĩ nội trú Sản phụ khoa.





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