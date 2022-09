Được nhiều người trẻ ưa chuộng, nội thất lắp ghép thông minh đặc biệt cỡ nào?

Người trẻ mê mẩn nội thất tháo lắp

Vài năm trở lại đây, nhiều người trẻ, đặc biệt là GenZ (sinh năm từ 1997 trở về sau) bắt đầu hướng đến một cuộc sống tiện lợi, tối giản hơn. Họ chấp nhận bỏ đi mọi thứ cồng kềnh để tìm đến những đồ dùng hiện đại, tối ưu trong thiết kế giúp tiết kiệm sức lực, thời gian và tiền bạc. Chính vì thế, nội thất lắp ghép thông minh cũng dần trở thành xu hướng thịnh hành trong giới trẻ.

Với cấu trúc có thể tháo rời, nội thất lắp ghép cho phép người dùng dễ dàng lắp đặt và vận chuyển đi bất cứ đâu, thậm chí là những chung cư có cầu thang, hành lang nhỏ hẹp. Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của sản phẩm so với những dòng nội thất nguyên khối truyền thống.

"Không chỉ mình mà nhiều bạn bè xung quanh cũng thường thay đổi chỗ ở để tiện đi làm và làm mới không gian sống. Tuy nhiên mỗi lần chuyển nhà đều thật sự mệt mỏi vì nội thất quá cồng kềnh. Khiêng được tủ quần áo ra khỏi cửa phòng cũng đủ thấm mệt, rồi còn bàn trang điểm, ghế trang điểm, giường ngủ quá cỡ, nghĩ thôi cũng thấy nản. Sau đó, mình dần chuyển sang dùng các loại giường, tủ lắp ghép, chuyển xa hay chuyển gần gì cũng đều thấy nhàn tênh", Ngọc Minh (24 tuổi, TPHCM) chia sẻ.

Bên cạnh đó, nội thất lắp ráp cũng được thiết kế nhỏ gọn, giản lược các chi tiết không cần thiết. Nhờ đó, sản phẩm giúp tiết kiệm không gian, tối ưu diện tích, cực phù hợp với những căn hộ chung cư hay nhà phố tại các đô thị. Sự tinh giản trong mẫu mã cũng làm giảm chi phí nguyên liệu, vận chuyển, khiến giá thành sản phẩm khá vừa vặn với túi tiền có hạn của giới trẻ.

"F5" không gian sống cùng nội thất lắp ghép thông minh Tâm House

Trên thị trường nội thất lắp ghép thông minh, Tâm House là một cái tên khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ, thương hiệu này ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở thành địa chỉ mua sắm đáng tin cậy của nhiều người.

Tất cả sản phẩm nội thất của Tâm House đều có thể được tháo lắp cực dễ dàng. Các bộ phận (hay còn gọi là module) cũng được thiết kế chuẩn chỉnh, ăn khớp với nhau, không chênh lệch cũng không lỏng lẻo. Dù không phải thợ mộc hay người rành về kỹ thuật, khách hàng cũng có thể lắp ráp nhanh chóng các module thành sản phẩm hoàn chỉnh nhờ vào thiết kế thân thiện cùng hướng dẫn chi tiết đính kèm.

Hơn nữa, nội thất lắp ghép Tâm House còn giúp người dùng được tự tay hoàn thiện từng vật dụng cho ngôi nhà của mình, từ ghế ngồi, bàn làm việc cho đến những thứ lớn hơn như giường ngủ, tủ quần áo. Mỗi món đồ từ đó sẽ thêm phần giá trị, ý nghĩa hơn vì chứa đựng công sức lẫn tâm huyết của chính gia chủ. Đó cũng là lý do vì sao nội thất lắp ghép ngày càng được những người ưa trải nghiệm, thích mày mò khám phá như GenZ ưa chuộng.

Đáp ứng phong cách sống tối giản nhưng không kém phần thời thượng của người trẻ, các mẫu nội thất tại Tâm House còn được thiết kế tinh tế cùng tone màu "trendy" như nâu nhạt, trắng, kem,vân gỗ,… mang đến không gian sống hiện đại, trẻ trung, giúp GenZ tự do thể hiện cá tính.

Đặc biệt, với chất liệu gỗ công nghiệp cao cấp chống cong vênh, mối mọt, đồ nội thất Tâm House không chỉ bền chắc mà còn góp phần giảm thiểu việc khai thác gỗ tự nhiên, bảo vệ rừng, là lựa chọn lý tưởng cho những bạn trẻ theo đuổi lối sống xanh.

Ngoài ra, Tâm House cũng cung cấp đa dạng các sản phẩm nội thất phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc cho đến nhà bếp, bắt kịp xu hướng mua sắm "all in one" tiện lợi. Hay nói khác hơn, chỉ trong một lần mua sắm, khách hàng đã có thể "tậu" hết mọi món nội thất cần thiết cho gia đình.

Hiện, khách hàng có thể mua nội thất lắp ghép thông minh Tâm House trực tiếp tại website hoặc các sàn TMĐT như Shopee, Tiki,… Thương hiệu này có chính sách đổi trả rõ ràng, minh bạch, cam kết hoàn tiền nếu sản phẩm không giống với mô tả. Đồng thời, trước, trong và sau khi mua hàng, khách hàng đều được tư vấn và hướng dẫn lắp ráp sản phẩm tận tâm.

