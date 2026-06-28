Một người đàn ông ở Trung Quốc đã lừa dối những người bạn lâu năm của mình số tiền hơn 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,5 tỷ đồng) bằng cách thay khóa của một căn hộ bỏ trống ngẫu nhiên rồi mạo danh chủ nhà để bán cho họ.

Sun, một cư dân Thượng Hải từng sở hữu hai cửa hàng nhưng đã phá sản, có tiền án về tội lừa đảo, theo Xinmin Evening News.

Sau khi ra tù vào năm 2017, một cặp vợ chồng mà ông ta đã quen biết gần ba thập kỷ liên tục cung cấp cho ông ta các bữa ăn, hỗ trợ tài chính và hỗ trợ tinh thần, mặc dù bản thân họ là những lao động nhập cư có điều kiện kinh tế hạn chế tại Thượng Hải.

Được biết, vì cảm động trước sự hào phóng của họ, Sun đã thề sẽ trả ơn vào một ngày nào đó.

Đối với cặp vợ chồng này, Sun có vẻ là người có mối quan hệ rộng và ổn định về tài chính: ông ta là một người dân địa phương đến từ Thượng Hải, sở hữu các không gian bán lẻ và khẳng định một cách gian dối rằng một người em họ trong ủy ban làng có những mối quan hệ lớn.

Khi họ nhờ ông ta giúp tìm một ngôi nhà giá cả phải chăng, Sun đã lợi dụng mong muốn ổn định cuộc sống của họ bằng cách tuyên bố có thể tiếp cận các bất động sản được giảm giá.

Bắt đầu từ năm 2023, Sun đã bòn rút hơn 700.000 nhân dân tệ từ cặp vợ chồng, khăng khăng rằng các khoản tiền này là để thanh toán tiền mua nhà và các khoản vay sẽ được khấu trừ vào giá cuối cùng.

Hai năm sau, ông ta tuyên bố đã đảm bảo được cho họ một căn hộ tái định cư nhưng yêu cầu thêm 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng - tương đương 59.000 USD) để hoàn tất thương vụ.

Tuy nhiên, căn hộ này không phải là tài sản của ông ta. Sun đã xác định một căn hộ bị bỏ trống từ lâu trong một khu tái định cư, thuê một thợ khóa với cái cớ là bị mất chìa khóa, rồi thay khóa mà không cần cung cấp bằng chứng sở hữu.

Sau đó, ông ta đưa cặp vợ chồng đi xem tài sản, giao cho họ chiếc chìa khóa mới và ký một hợp đồng mua bán gian lận.

Chủ sở hữu thực sự, họ Wang, đã để trống căn hộ trong hơn ba tháng trong khi một môi giới tìm kiếm người thuê nhà – điều này đã cho Sun cơ hội mà ông ta cần.

Vụ lừa đảo bị phát giác vào tháng 5 năm 2025 khi Wang cùng một người có triển vọng thuê nhà đến nơi và phát hiện ra chìa khóa của mình không còn tác dụng. Đoạn phim giám sát sau đó tiết lộ rằng ổ khóa đã bị thay thế, thúc đẩy Wang báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Sun thú nhận rằng số tiền này đã được chi tiêu để giải quyết các khoản nợ và trang trải chi phí sinh hoạt, khiến việc thu hồi dường như không thể xảy ra.

Cặp vợ chồng vẫn chưa thanh toán số dư còn lại, dẫn đến tổng số lỗ vượt quá 700.000 nhân dân tệ.

Gần đây, một tòa án địa phương đã kết án Sun 10 năm ba tháng tù về tội lừa đảo và phạt 100.000 nhân dân tệ (khoảng 355 triệu đồng). Hiện vẫn chưa rõ liệu người thợ khóa liên quan có phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào hay không.

Vụ án đã làm bùng lên một làn sóng phẫn nộ trên khắp các mạng xã hội.

Một người quan sát nhận xét: “Cặp vợ chồng tội nghiệp có lẽ đã tin tưởng người bạn của họ và không xác minh giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản.”

Một người khác tuyên bố: “Sun là kẻ vô lương tâm. Ông ta là kẻ vô ơn và nên quỳ xuống, xin lỗi cặp vợ chồng, và dành cả đời để chuộc lỗi.”

“Hãy tránh các giao dịch bất động sản không thông qua các kênh chính thức. Các tài liệu liên quan nên được xác minh, và mọi người không nên mù quáng tin tưởng vào lời giới thiệu từ những người quen biết,” một người bình luận thứ ba đưa ra lời khuyên.

Nguồn: SCMP