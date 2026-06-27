Số ca tử vong tại Pháp liên quan đến đợt nắng nóng đã tăng lên 4 trẻ nhỏ và hơn 55 trường hợp đuối nước, khi các điều kiện thời tiết nóng bức tàn khốc quét qua châu Âu được dự báo sẽ di chuyển về phía đông, làm ngột ngạt 150 triệu người dưới mức nhiệt 35 độ C.

Các nhà khoa học nhận định đợt nắng nóng này nghiêm trọng và lan rộng nhất từ trước đến nay, khiến gần một nửa trong số 850 thành phố lớn nhất khu vực phải vật lộn với áp lực nhiệt chưa từng thấy. Họ cho biết nhiệt độ cực đoan này xảy ra là do cuộc khủng hoảng khí hậu bắt nguồn từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Vào thứ Sáu (26/6), một bệnh viện ở Marseille cho biết một đứa trẻ 18 tháng tuổi đã tử vong khi được chăm sóc cấp cứu vào đầu tuần sau khi được tìm thấy trong ô tô trong tình trạng tăng thân nhiệt. Một nguồn tin cảnh sát chia sẻ với tờ Le Figaro rằng người cha, vốn làm việc trong khu vực, có thể đã quên con trai mình trong xe khi đáng lẽ phải gửi cháu ở nhà trẻ.

Trước đó trong tuần, một bé trai ba tuổi ở vùng ngoại ô Paris được tìm thấy đã tử vong sau khi leo vào ô tô và bị mắc kẹt khi khóa an toàn trẻ em được kích hoạt. Ở một trường hợp khác, thi thể của hai đứa trẻ hai tuổi và bốn tuổi được tìm thấy trong xe của gia đình tại một bãi đậu xe khu dân cư.

Bộ trưởng Thể thao Pháp, Marina Ferrari, phát biểu vào thứ Sáu rằng ít nhất 55 người trên khắp đất nước đã đuối nước, tăng so với con số 40 người được báo cáo vào đầu tuần. Bà chia sẻ với đài Franceinfo rằng: "Tính đến tối qua, chúng tôi ghi nhận 55 trường hợp, nhưng chúng tôi lo ngại rằng tình hình có thể tồi tệ hơn".

Tại Vương quốc Anh, Cơ quan Khí tượng quốc gia cho biết kỷ lục về ngày tháng Sáu nóng nhất đã bị phá vỡ trong ngày thứ ba liên tiếp. Số liệu tạm thời cho thấy nhiệt độ đạt mức 37,3 độ C tại Santon Downham, Suffolk, vào thứ Sáu, vượt qua kỷ lục trước đó là 36,7 độ C được thiết lập vào thứ Năm. Cơ quan dự báo thời tiết bổ sung rằng: "Và nhiệt độ vẫn đang tiếp tục tăng".

Giới chức trách ở Paris, nơi nhiệt độ chạm mức kỷ lục của tháng Sáu là 40,9 độ C vào thứ Tư (24/6), cũng bày tỏ nhiều lo ngại về sức khoẻ cộng đồng. Cảnh sát trưởng Paris, Patrice Faure, chia sẻ với BFM TV khi công bố lệnh cấm uống rượu mang đi trên đường phố rằng: "Chúng tôi đang chạm ngưỡng bão hòa tại các cơ sở bệnh viện".

Người đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Cấp cứu Pháp cho biết đã có 55 ca tử vong trong quá trình chăm sóc của các dịch vụ y tế khẩn cấp ở Paris trong vòng 24 giờ. Ông Patrick Pelloux phát biểu với Reuters rằng: "55 là một con số khổng lồ. Thông thường chỉ có ba hoặc bốn ca trong vòng 24 giờ".

Ban tổ chức sự kiện diễu hành tự hào Paris Pride cho biết họ sẽ hoãn sự kiện này, có thể là đến tháng Chín, sau khi cảnh sát bày tỏ lo ngại rằng việc tập trung hàng nghìn người có thể làm gia tăng áp lực lên các dịch vụ khẩn cấp. Cuộc tuần hành Pride ở Lyon cũng như lễ hội âm nhạc Solidays – nhằm mục đích gây quỹ hỗ trợ các chương trình cho những người bị ảnh hưởng bởi HIV – cũng bị hủy bỏ.

Trong khi nhiệt độ cực đoan được dự báo sẽ đạt đỉnh ở Pháp và Anh vào thứ Sáu, cái nóng dự kiến sẽ gia tăng mạnh mẽ ở miền trung và miền đông châu Âu.

Tại Bỉ, hoạt động tái hiện Trận chiến Waterloo năm 1815 theo kế hoạch, vốn thường thu hút hàng nghìn người tham gia, đã bị hủy bỏ, trong khi ở Hà Lan – nơi các quan chức tuần này lần đầu tiên đưa ra cảnh báo đỏ về nắng nóng – các nhà tổ chức đã hủy bỏ lễ hội âm nhạc techno kéo dài bốn ngày Defqon 1.

Nguồn: The Guardian