Được hỏi: Nếu một ngày nào đó con lớn lên và hỏi về cha mình thì sao, Nhật Kim Anh trả lời cực khéo!

Nữ diễn viên Nhật Kim Anh hiện hạnh phúc bên con trai Bửu Long và con gái Julia. Bửu Long hiện đã 12 tuổi, càng lớn càng bảnh bao. Cậu bé chủ yếu sống cùng bố và ông bà nội tại Cần Thơ. Nhật Kim Anh vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian về thăm hoặc đón con lên TP.HCM vào dịp cuối tuần.

Con gái thứ hai của Nhật Kim Anh, bé Julia, là kết quả của phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nữ diễn viên xác nhận việc này giúp con gái có ngoại hình lai Tây.

Nhật Kim Anh và con gái

Mới đây, trong phỏng vấn với chuyên trang Ngôi sao, khi được hỏi chuẩn bị tâm lý ra sao nếu một ngày nào đó con lớn lên và hỏi về cha mình, Nhật Kim Anh trả lời: “Thời đại bây giờ khác xưa rất nhiều. Trẻ con lớn lên cùng công nghệ, mạng xã hội, báo chí, nên nhiều điều các bé có thể tự tìm hiểu. Tôi nghĩ khi đủ lớn, con sẽ tự hiểu câu chuyện của gia đình mình. Điều quan trọng nhất vẫn là cách mình dạy con, để con cảm nhận được tình yêu thương và sự tử tế. Khi được nuôi dạy trong môi trường đủ đầy yêu thương, con sẽ hiểu tại sao mẹ làm như vậy”.

Dạy con văn minh, để con phát triển tự nhiên

Từng có nhiều năm tranh chấp nuôi con, tuy nhiên được biết hiện tại Nhật Kim Anh và chồng cũ có thể thoải mái làm bạn, cùng nhau trao đổi, trò chuyện các vấn đề liên quan đến con cái.

Nữ ca sĩ từng kể tình huống khiến bản thân thay đổi quan điểm. Trong một cuộc điện thoại, Nhật Kim Anh và chồng cũ đang tranh cãi chuyện học hành, chăm sóc con không dứt. Ở ngoài, Tin (con trai của Kim Anh và chồng cũ) dường như bị ức chế và hét lên: "Ba mẹ đừng giành con nữa, con mệt lắm rồi". Câu nói ấy khiến bà mẹ sực tỉnh. Chị bắt đầu suy nghĩ: "Ủa, lâu nay tại sao mình phải như vậy. Thôi, hay cứ cho con lựa chọn tốt nhất, như vậy mới thực sự là thương bé. Nếu con về với mẹ mà nhớ ba, ở với ba mà nhớ mẹ, như vậy con có vui không?". Đó là lúc nữ diễn viên quyết định không giành con nữa.

Nhật Kim Anh nhận xét con trai thích ca hát, học tiếng Anh, xếp lego. Chị để bé phát triển tự nhiên, không gò bó theo khuôn khổ. Bé nói thích làm bác sĩ hoặc nghề nào đó liên quan đến các loại xe. Được biết, nữ diễn viên luôn muốn ở bên con nhiều nhất có thể. Dù bận rộn thế nào, cô cũng sắp xếp thời gian để về với bé vào các ngày đặc biệt, dịp Lễ Tết và cuối tuần.

Những lúc đi công tác xa, cô lại gọi video cho con và hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu mà con dành cho mình. Mặc dù không thể tối ngày ở bên con, nhưng Nhật Kim Anh luôn nói với con: "Tuy mẹ không gần em nhiều nhưng tất cả những gì mẹ làm là dành tất cả cho em. Mẹ mong em khôn lớn và hiểu cho mẹ! Mẹ sẽ cố gắng đưa công ty và mọi thứ đi vào quỹ đạo, lúc đó mẹ con mình sẽ luôn có nhau em nhé! Mẹ yêu em hơn cả mạng sống của mẹ".