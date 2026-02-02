Bà mẹ đăng ảnh giờ ngủ trưa của con lên mạng xã hội hỏi "có phải em khó quá không", dân mạng nói thẳng: Chị quá khó!

Một bức ảnh trích từ camera lớp học trong giờ ngủ trưa được 1 bà mẹ chia sẻ bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận trong một nhóm phụ huynh Hà Nội. Trong ảnh, các bé mầm non nằm ngủ rải rác trên thảm, có em lăn khỏi chỗ, có em xoay người ra sát mép, trong khi giáo viên nằm nghỉ ở góc lớp. Từ đó, một bà mẹ đặt câu hỏi: liệu mình có đang quá khó tính, hay thực sự có điều gì cần được góp ý với nhà trường?

"Là do em quá khó hay sao ạ? Giờ nghỉ trưa đồng ý các cô cũng nghỉ cùng nhưng thi thoảng phải ngó trông các con chứ, chưa kể phải kiểm tra thân nhiệt nữa. Lăn, rơi khỏi giường, có bé còn đang ngủ bị bạn bên cạnh đá chọc cho phải dậy rồi ngồi cả nửa tiếng cô cũng vẫn trùm chăn ngủ, nắng dọi vào mặt bé vào cả chỗ bé nằm cô cũng không kéo con vào chỗ khác dâm Trường tư học phí rất cao mà chểnh mảng các cháu quá", bà mẹ chia sẻ.

Hình ảnh được bà mẹ đăng tải

Sự băn khoăn ấy không phải cá biệt. Với nhiều phụ huynh, đặc biệt là những gia đình gửi con ở trường tư thục với mức học phí cao, kỳ vọng dành cho môi trường chăm sóc luôn đi kèm nỗi lo thường trực. Giờ ngủ trưa vì thế càng được soi kỹ. Trong trường hợp này, phụ huynh cho rằng giáo viên có thể tranh thủ chợp mắt nhưng vẫn cần thường xuyên quan sát, điều chỉnh vị trí ngủ cho trẻ, kéo rèm tránh nắng chiếu trực tiếp và để ý những bé bị bạn bên cạnh va chạm làm tỉnh giấc.

Từ góc nhìn của phụ huynh, lo lắng ấy là dễ hiểu. Trẻ mầm non chưa có khả năng tự bảo vệ, việc lăn khỏi giường, bị bạn đạp trúng hay nằm dưới ánh nắng chiếu thẳng đều có thể khiến cha mẹ bất an khi theo dõi qua camera. Nhất là khi họ không trực tiếp ở đó, cảm giác "bất lực" càng khiến mỗi chi tiết nhỏ bị phóng đại. Trong suy nghĩ của nhiều người, đã là môi trường giáo dục có thu phí cao thì mức độ chăm sóc cần tương xứng, và giáo viên dù mệt cũng nên ưu tiên an toàn cho trẻ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng phụ huynh "quá khó" và đang đặt ra kỳ vọng vượt quá thực tế của một lớp mầm non đông trẻ. Trẻ nhỏ khi ngủ vốn hay xoay trở, lăn lộn, có em càng bị động vào lại càng tỉnh giấc và quấy khóc. Việc giáo viên liên tục can thiệp có thể khiến cả lớp khó ngủ hơn. Nhiều phụ huynh thẳng thắn chia sẻ rằng ngay cả khi ngủ cùng con ở nhà, họ vẫn có lúc không tránh khỏi việc con lăn xuống giường mà không hay biết.

Một lớp học thường có từ hai đến ba cô, chăm sóc hàng chục trẻ suốt buổi sáng với nhiều hoạt động thể chất và cảm xúc. Giờ nghỉ trưa không chỉ dành cho trẻ mà còn là khoảng thời gian để giáo viên phục hồi năng lượng, nếu không rất dễ cáu gắt, mệt mỏi vào buổi chiều. Một số ý kiến cho rằng giải pháp hợp lý hơn là nhà trường bố trí luân phiên nghỉ, luôn có người quan sát, thay vì yêu cầu tất cả giáo viên phải thức hoàn toàn trong suốt giờ ngủ.

Thực tế cho thấy, mấu chốt của vấn đề không nằm ở việc "bênh" giáo viên hay "trách" phụ huynh, mà ở cách hai bên hiểu và trao đổi với nhau. Phụ huynh có quyền góp ý, đặc biệt với những chi tiết mang tính điều kiện môi trường như ánh sáng, rèm cửa, cách sắp xếp chỗ ngủ an toàn hơn. Nhưng góp ý ấy cần cụ thể, vừa phải và đặt trong bối cảnh thực tế của lớp học.

Ngược lại, nhà trường và giáo viên cũng cần minh bạch hơn trong việc giải thích quy trình ngủ trưa: có bao nhiêu cô trực, có phân công quan sát hay không, khi nào can thiệp và khi nào để trẻ tự điều chỉnh. Sự rõ ràng này giúp phụ huynh bớt suy diễn khi theo dõi camera và tránh việc mỗi hình ảnh cắt ra lại trở thành một nỗi lo mới.

Giữa rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, có lẽ điều quan trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh và tin tưởng có điều kiện. Camera là công cụ để giám sát, không phải để khiến phụ huynh sống trong trạng thái căng thẳng liên tục. Còn giáo viên, dù cần được nghỉ ngơi, vẫn phải đảm bảo nguyên tắc an toàn tối thiểu cho trẻ.

Ở giữa hai phía ấy, trẻ nhỏ chính là đối tượng cần được bảo vệ nhất, không phải bằng sự soi xét quá mức, cũng không phải bằng sự dễ dãi tuyệt đối, mà bằng đối thoại, điều chỉnh và thấu hiểu lẫn nhau.