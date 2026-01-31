Vân Dung nhận xét Công Lý, Trường Giang không được... đẹp trai, vô tình "lộ" luôn cách dạy con 10 điểm

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai diễn Táo y tế trong chương trình Táo quân và một số phim truyền hình của VTV. Các vai diễn của Vân Dung đều được khán giả yêu mến. Không chỉ là diễn viên giỏi, trong việc nuôi dạy con, nữ nghệ sĩ cũng được khen hiện đại, tinh tế.

Mới đây, trong một chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ, chị thường dùng chính sự vui vẻ hài hước để dạy con trai Long Vũ, giúp con tránh được những căng thẳng không cần thiết.

Một trong những câu chuyện được Vân Dung kể lại là việc con trai từng chờ đợi các buổi casting phim nhưng mãi không được gọi. Trong lúc sốt ruột, Long Vũ hỏi mẹ: “Hay là do con xấu trai quá nên không ai mời đóng phim hả mẹ?”. Thay vì an ủi theo kiểu chung chung hay tỏ ra sốt sắng vì con, Vân Dung lựa chọn cách trả lời hài hước và rất… thực tế: "Cứ bình tĩnh con ạ, các nghệ sĩ như Công Lý, Quang Thắng, Trường Giang… cũng không phải là người đẹp trai nhưng vẫn đi làm phim do khả năng và có duyên đấy thôi".

Nghệ sĩ Vân Dung và con trai

Câu nói tưởng chừng bông đùa ấy lại giúp con trai chị nhìn vấn đề theo hướng khác: ngoại hình không phải là tất cả và con đường nghề nghiệp không thể chỉ trông chờ vào may mắn hay sự ưu ái.

Khuyến khích con tự lập

Điều đáng chú ý là, dù là nghệ sĩ nổi tiếng, Vân Dung khẳng định chị để con “tự bơi”, không tận dụng danh tiếng của mình để xin vai hay tác động vào các cơ hội nghề nghiệp của con. Đó là lý do ngay từ khi mới ra trường, Long Vũ đã chủ động đi casting, chấp nhận chờ đợi và cả cảm giác bị từ chối.

Khi con trai quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Vân Dung cũng không vẽ ra một con đường màu hồng. Trái lại, chị nói thẳng với con đây là nghề vất vả, thu nhập bấp bênh, nếu không thực sự có tài năng và sự bền bỉ thì rất dễ bị đào thải. Nghề diễn, theo lời chị, là nghề “bánh đúc bày sàng”, khán giả không yêu thì dù có được nâng đỡ cũng khó trụ lâu dài.

Nói về việc từng không muốn cho con theo nghệ thuật nhưng hiện con trai vẫn bắt đầu với nghề diễn viên, nữ nghệ sĩ từng cho biết, mình tôn trọng quyết định của con. "Con nói với chị là: Mẹ có biết con cố gắng lết đến hết lớp 12 để có được ngày hôm nay con vào trường SKĐA, mẹ đừng làm tắt niềm mơ ước của con. Chị dành ba đêm liền với bạn ấy để phân tích được mất như thế nào, cuối cùng bạn chốt lại một câu như thế. Ok, nếu mà con chọn con đường đấy. Nếu mà nghèo, vất vả nọ kia con phải tự chịu với những gì mà con đang chọn.

Thế là nó mới bảo: Ngày xưa ông bà có nói với mẹ như thế không? Chị bảo có. Hỏi: Thế sao ông bà nói như thế mà mẹ vẫn theo, và có được ngày hôm nay? Nói thế thì bây giờ như nào. Thế là phải ủng hộ thôi", nghệ sĩ Vân Dung cho biết.

Chính sự thẳng thắn ấy khiến Long Vũ hiểu rằng, muốn đi đường dài thì phải có thực lực, không thể dựa vào mác “con nhà nghệ sĩ”. Với Vân Dung, dạy con không phải là che chắn mọi va vấp mà là để con sớm đối diện với thực tế và học cách đứng vững bằng chính khả năng của mình.

Chị kể thêm, bình thường con rất ít khi tâm sự với mẹ nhưng mỗi lần đi làm phim về là nói rất nhiều, nói không ngừng nghỉ. Vân Dung đánh giá, con trai đam mê nghề hơn mẹ.

Nói về tiêu chuẩn chọn con dâu, Vân Dung chia sẻ quan điểm của chị khá hiện đại. Chị không cần con dâu phải xinh chỉ cần con biết cách cư xử và biết làm ăn. Kể cả đi làm 500, 1 triệu cũng được, như vậy tinh thần con dâu cũng thoải mái hơn là ở nhà phục vụ chồng con vất vả, vất vả mà không được ghi nhận thì rất khổ.

"Khi mình yêu con dâu thì con dâu cũng sẽ yêu mình. Vốn dĩ là mình không đẻ ra con dâu nên mình không thể bắt con dâu yêu quý mình vì con trai mình được. Cái điều quan trọng là gì? Họ yêu con trai mình là việc của họ. Còn họ yêu quý mình hay không là do cách cư xử của mình", chị nói.

Đáng chú ý, khi con trai từng bày tỏ mong muốn sau này là người đi kiếm tiền nuôi vợ, Vân Dung đã khuyên con nhìn nhận lại. Theo chị, trong xã hội hiện đại, phụ nữ cần được đi làm, được tự chủ, không chỉ vì tiền bạc mà còn để năng động và cân bằng tâm lý. Vợ chồng cùng lao động, cùng chia sẻ trách nhiệm sẽ hạn chế những mâu thuẫn không đáng có.

Qua những chia sẻ đời thường ấy, có thể thấy Vân Dung chọn cách làm mẹ không áp đặt, không tô hồng, cũng không dùng danh tiếng để “dọn đường” cho con. Thay vào đó, chị dùng sự hài hước để con nhẹ lòng, dùng sự tỉnh táo để con hiểu đời và dùng niềm tin để con tự bước đi. Cách dạy con của Vân Dung vì thế được nhiều người nhận xét là vừa mềm mại, vừa đủ tỉnh táo.