Được hỏi “Lương tháng bao nhiêu”, người EQ cao trả lời thế nào?

Vì sao câu hỏi về thu nhập dễ gây khó xử?

Câu hỏi “Nghe nói dạo này công việc của anh/chị làm ăn phát đạt lắm. Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?” tưởng chừng đơn giản nhưng có thể khiến cuộc trò chuyện chững lại. Người được hỏi khó trả lời vì nói quá nhiều dễ bị cho là khoe khoang, trong khi từ chối trực tiếp có thể tạo ra bầu không khí gượng gạo.

Trên thực tế, câu hỏi về thu nhập có thể xuất phát từ nhiều mục đích. Một số người đơn thuần tò mò về mức lương trong các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, cũng có người muốn so sánh thu nhập để đánh giá vị trí của bản thân hoặc tìm hiểu điều kiện kinh tế của người đối diện.

Đặc biệt trong các buổi họp lớp hay gặp gỡ người quen, thu nhập đôi khi trở thành chủ đề để mọi người ngầm so sánh thành công và mức sống. Khi con số được đưa ra, cuộc trò chuyện có thể chuyển sang những nhận xét, đánh giá hoặc câu hỏi sâu hơn về tài chính cá nhân.

Vì vậy, thay vì vội vàng đưa ra câu trả lời, mỗi người cần cân nhắc mức độ thân thiết với người hỏi cũng như hoàn cảnh giao tiếp để lựa chọn cách ứng xử phù hợp.

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Cách trả lời khéo léo khi được hỏi về mức lương

Một câu trả lời phù hợp không nhất thiết phải tiết lộ con số cụ thể hay từ chối thẳng thừng. Người được hỏi có thể ghi nhận sự quan tâm của đối phương, đồng thời chủ động chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Chẳng hạn, khi được hỏi về thu nhập, có thể trả lời: “Công việc hiện tại khá ổn, thu nhập đủ trang trải cuộc sống. Quan trọng là mình vẫn hài lòng với công việc đang làm”.

Cách trả lời này cung cấp thông tin ở mức độ vừa phải mà không tiết lộ chi tiết tài chính. Nếu đối phương tiếp tục gặng hỏi, có thể chuyển chủ đề bằng câu nói: “Thu nhập còn tùy vào ngành nghề và công việc nữa. Dạo này công việc của bạn thế nào?”.

Bên cạnh đó, sử dụng sự hài hước cũng là cách giảm bớt căng thẳng trong những cuộc trò chuyện thân mật. Với đồng nghiệp hoặc bạn bè, một câu trả lời như “Lương đủ sống, còn tiết kiệm được bao nhiêu thì phải xem tháng đó có nhiều khoản phát sinh như du lịch hay tụ họp thế này không” có thể giúp câu chuyện tiếp tục tự nhiên.

Trong trường hợp người hỏi không đủ thân thiết, việc thiết lập ranh giới rõ ràng là cần thiết. Có thể nói: “Mình thường không chia sẻ cụ thể về thu nhập, mong bạn thông cảm”.

Điều quan trọng là giữ thái độ bình tĩnh, không phòng thủ hay tỏ ra khó chịu. Một lời từ chối nhẹ nhàng, rõ ràng thường hiệu quả hơn việc giải thích dài dòng hoặc tìm cách né tránh nhiều lần.

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Với người lớn tuổi trong gia đình, câu hỏi về tiền lương thường xuất phát từ sự quan tâm đến cuộc sống của con cháu. Trong trường hợp này, có thể trả lời: “Công việc của con vẫn ổn, thu nhập đủ chi tiêu. Bố mẹ cứ yên tâm, con biết cách sắp xếp tài chính của mình”.

Câu trả lời vừa giúp người thân an tâm, vừa không cần đề cập đến con số cụ thể. Tuy nhiên, nếu gia đình có kế hoạch tài chính chung hoặc cần trao đổi về trách nhiệm đóng góp, việc chia sẻ rõ ràng có thể cần thiết.

EQ cao không đồng nghĩa với việc phải làm hài lòng tất cả mọi người

Trí tuệ cảm xúc (EQ) thường được thể hiện qua khả năng nhận biết cảm xúc, điều chỉnh phản ứng và cân nhắc tác động của lời nói trong giao tiếp. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa một người phải trả lời mọi câu hỏi hoặc luôn tìm cách làm hài lòng người khác.

Khi được hỏi về thu nhập, mỗi người có quyền quyết định mức độ chia sẻ phù hợp với mình. Không cần đưa ra con số chỉ vì sợ bị đánh giá, cũng không nhất thiết phải phản ứng gay gắt để bảo vệ quan điểm cá nhân.

Một cách ứng xử phù hợp cần bảo đảm 3 yếu tố: ghi nhận sự quan tâm của đối phương, thể hiện rõ giới hạn riêng tư và duy trì thái độ tôn trọng. Nếu câu hỏi xuất phát từ thiện chí, một lời giải thích ngắn gọn có thể giúp hai bên hiểu nhau hơn. Nếu người hỏi tiếp tục gây áp lực, việc từ chối thẳng thắn nhưng lịch sự vẫn là lựa chọn phù hợp.