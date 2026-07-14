Được hỏi "Có điều kiện sao không cho con học trường quốc tế?", sao Việt có câu trả lời ai nghe cũng tấm tắc

Ca sĩ Đăng Khôi kết hôn cùng bà xã Thủy Anh vào năm 2013. Cặp cha mẹ có 3 con trai là Nguyễn Đăng Khang (tên ở nhà là Ken, sinh năm 2012), Nguyễn Đăng Anh (sinh năm 2015) và con trai út Kai - Nguyễn Đăng Anh Tài (sinh năm 2024).

Là một trong những gia đình nghệ sĩ có cuộc sống đủ đầy, cặp đôi này nhiều lần gây chú ý khi lựa chọn cho các con theo học trường công lập thay vì trường quốc tế như không ít gia đình có điều kiện kinh tế. Quan điểm giáo dục của cặp đôi tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Thủy Anh mới đây chia sẻ thẳng thắn về lý do đưa ra quyết định này.

Theo Thủy Anh, con trai đã có 5 năm học ở trường công lập và hành trình đồng hành cùng con khiến cô nhận ra rằng người chịu nhiều áp lực nhất đôi khi không phải là đứa trẻ, mà chính là cha mẹ.

"Có thời điểm mình cũng từng đắn đo rất nhiều. Mình lo con sẽ thua thiệt, không theo kịp bạn bè nếu không học ở một môi trường nào đó. Nhưng càng đồng hành với con, mình càng nhận ra một môi trường tốt không nhất thiết phải là ngôi trường nổi tiếng nhất, mà phải là ngôi trường phù hợp nhất", cô chia sẻ.

Theo Thủy Anh, mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng. Có em thích môi trường cạnh tranh cao để phát huy năng lực, nhưng cũng có em phát triển tốt hơn trong môi trường vừa sức, nơi các con được tự tin thể hiện bản thân. Chính vì vậy, việc lựa chọn trường công của gia đình không xuất phát từ vấn đề tài chính.

"Mình lựa chọn cho con học trường công không phải vì không có điều kiện cho con học trường quốc tế, mà vì đó là lựa chọn mình cảm thấy phù hợp nhất với con ở thời điểm đó", bà xã Đăng Khôi cho biết.

Cô cũng đồng tình với quan điểm của chồng rằng điều kiện kinh tế không quyết định việc một đứa trẻ nên học trường công hay trường quốc tế. "Giàu hay không giàu không liên quan đến việc cho con học trường quốc tế hay trường công, mà tùy thuộc vào quan điểm và mong muốn của cha mẹ trong việc định hướng cho con", Thủy Anh nói.

Theo cô, gia đình luôn đề cao các giá trị truyền thống và mong muốn các con được học theo chương trình giáo dục Việt Nam. Điều mà vợ chồng cô hướng đến không phải là việc con học ở ngôi trường nào, mà là sau nhiều năm đến lớp, các con có đủ bản lĩnh, sự tự tin, tinh thần ham học hỏi để bước vào cuộc sống hay không.

"Mong muốn của gia đình là các con được trang bị hành trang tốt để sau này khi bước ra đường đời có thể vững vàng, tìm được công việc mình yêu thích, miễn là điều đó khiến con hạnh phúc và trở thành người có ích, đóng góp cho xã hội. Quan trọng không phải con chọn trường nào, mà sau nhiều năm đi học, con có giữ được sự tự tin, tinh thần ham học hỏi và niềm vui mỗi ngày đến trường hay không", Thủy Anh bày tỏ.

Trước đó, chia sẻ về quan điểm chọn trường cho con, Đăng Khôi cũng cho biết: "Gia đình ít điều kiện nhưng họ lại mong muốn dồn hết cho con để có điều kiện học tốt hơn. Còn gia đình Khôi, Khôi muốn các con được học ở môi trường hoà đồng, đơn giản, các bạn ăn và học thế nào, con mình sẽ theo thế đó.

Con phải học chữ Việt thật giỏi, học được tinh thần người Việt, lễ phép, kính trên nhường dưới, bao dung, hoà đồng, hiểu sâu hơn về con người và đất nước lịch sử Việt qua từng câu chữ, bài học mỗi ngày trên lớp, nhìn cuộc sống của các bạn xung quanh. Con được cọ xát và áp lực học nhiều để quen và tự khám phá, vượt lên bản thân mình, hoàn thiện hơn mỗi ngày. Khôi và gia đình đều rất trân quý giá trị truyền thống và rất Việt Nam. Và mình từ bé đến giờ đã rất hạnh phúc vì điều đó".

Quan điểm của vợ chồng Đăng Khôi nhận được sự đồng tình từ nhiều phụ huynh. Không ít người cho rằng, trong giáo dục, không có một mô hình nào phù hợp với tất cả trẻ em. Điều quan trọng là cha mẹ hiểu con, lựa chọn môi trường phù hợp với khả năng, tính cách và định hướng phát triển của con, thay vì chạy theo danh tiếng hay áp lực từ những tiêu chuẩn bên ngoài.